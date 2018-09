Von Paul Hühnerfeld

Über sechs Millionen Fernsehempfänger gibt es in den USA – in Deutschland sind es bis heute nur 300. Die sechs Millionen Amerikaner hören und sehen das Fernsehprogramm größtenteils schon seit etwa fünf Jahren – die dreihundert Deutschen erst seit knapp fünf Monaten. Als im September 1950 der Nordwestdeutsche Rundfunk Hamburg mit einem Fernsehversuchs-Sender ein regelmäßiges Programm aufnahm, war es also auch in Deutschland endlich wieder soweit – denn in Deutschland gab es schon einmal einen Fernsehsender mit regelmäßigem Programm, auch hier gab es schon vor mehr als zehn Jahren Fernsehempfänger. Vielleicht vergaß man unter der Fülle der amerikanischen Nachrichten über das Fernsehen auch, daß nicht drüben in Amerika, sondern sogar in Deutschland die grundlegende Entdeckung, auf der die technische Möglichkeit des Fernsehens basiert – die Lochscheibe nämlich –, geschaffen wurde. 1884 konstruierte der Berliner Maschinenbauingenieur Paul Nipkow eine runde durchlöcherte Scheibe. Die Löcher waren spiralenförmig in die Scheibe gebohrt und hatten eine „Zeilenbreite“ Abstand voneinander; vermittels dieser Scheibe wurde es möglich, ein photographisch aufzunehmendes Bild, das dann telegraphisch gesandt werden sollte, „abzutasten“; das bedeutet: die Lichtimpulse werden Punkt für Punkt aufgenommen. Hat man die Scheibe einmal herumgedreht, so hat man zugleich das ganze Bild abgetastet. Dies ist noch heute das Grundverfahren für die Funktelegraphie. Nimmt man beim Lesen einer illustrierten Zeitschrift einmal eine Lupe zur Hand, so kann man unschwer bei den abgedruckten Bildern zwischen Photographien und Funktelegraphien unterscheiden: man sieht, daß die Funkbilder aus lauter einzelnen Punkten bestehen.

Die ferngesehene Olympiade

Es dauerte aber fast vierzig Jahre, ehe man diese Entdeckung Nipkows überhaupt als Grundlage für das Fernsehen benötigte; in der ersten Hälfte des Jahrhunderts kümmerte man sich mehr um die Entwicklung der Telegraphie und des Films. Und dann kam erst einmal der Weltkrieg, dann die Revolution und die Inflation; und dann erst – 1924 – kamen die Professoren Schröter und Carolus von den Deutschen Telefunken-Werken und traten mit einem vollständig entwickelten Fernsehsystem, dem sogenannten „Telefunken-System“ auf den Plan. Aber noch vergingen fast zehn Jahre, ehe man im Berliner Sender, im Funkhaus an der Masurenallee, eine eigene Abteilung für Fernsehfunk einrichtete. Diese Abteilung wurde allerdings dann sehr bald zu klein: es entstand neben dem Funkhaus ein neues Gebäude, der Paul-Nipkow-Sender, der ‚seit 1935 regelmäßig Fernsehprogramme dreimal in der Woche abends von 20 bis 22 oder sogar bis 24 Uhr sandte. Freilich: auch dies geschah fast unter Ausschluß der Öffentlichkeit, denn Empfänger gab es so gut wie keine. Auf der Olympiade 1936 aber fiel den Berlinern ein merkwürdiger Apparat auf, größer als eine Filmkamera und beweglicher: es war der Telefunken – Bildfänger, mit dem während der Olympischen Spiele zum erstenmal in Deutschland aktuelle Fernsehsendungen gemacht wurden. Zum erstenmal konnten die Berliner die sportlichen Ereignisse im Stadion sowohl dort in der Wirklichkeit als auch im Bild in den Fernsehzentralen in der Innenstadt miterleben.

Drei Jahre später kündigte der damalige Reichspostminister etwas voreilig an, das Fernsehen sei aus den Kinderschuhen heraus: ein Volks-Fernsehempfänger würde entwickelt, der im Preis nicht viel höher liegen werde als ein großes Radiogerät. Aber die Hoffnung, daß nun bald jeder einigermaßen Bemittelte einen Fernsehempfänger besitzen würde, war noch weniger begründet als die Aussicht auf den Besitz eines Volkswagens: denn bei Autos kam der Krieg dazwischen und galt als vollgültige Entschuldigung – für Fernsehempfänger aber fehlten noch lange die technischen Voraussetzungen.

Amerika schlägt alle aus dem Feld

Deutschland hat freilich als einziges kriegführendes Land außer den Vereinigten Staaten seinen Fernsehsendebetrieb während des Krieges aufrecht gehalten; der Paul-Nipkow-Sender, 1939 durch eine Sendestation auf dem Brocken im Harz verstärkt, sendete, bis 1944 die Bomben die Arbeit gewaltsam beendeten. Aber die entscheidenden Fortschritte wurden während der drei Jahre in Deutschland und somit in ganz Europa im Fernsehen nicht mehr erzielt. In diesen Jahren verlagerte sich das Schwergewicht der Fernsehtechnik endgültig nach Amerika, das heute der ganzen übrigen Welt in der Feinheit des Bildes, der Entwicklung der Fernsehsendeformen für das Spiel und die Reportage und endlich in der Billigkeit der Herstellungskosten von Sendern und Empfängern weit überlegen ist. Im Augenblick gibt es in ganz Europa überhaupt erst wieder drei Fernsehsender mit regelmäßigem Programm: London, Paris und Hamburg. Ihnen stehen 500 Sendestationen in den USA gegenüber. Die Sowjetunion besitzt zwei Sender und Argentinien einen. Geplant sind Sender in Holland, der Tschechoslowakei, in Ägypten, Australien, Brasilien und Kanada. Die Sowjetzonen-Republik will die alte Sendeanlage auf dem Brocken im Herbst dieses Jahres wieder in Betrieb nehmen.