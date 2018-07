Inhalt Seite 1 — 25 Werkärzte beugen vor: kein Lohnausfall Seite 2 Auf einer Seite lesen

Ein weiteres Gebiet der betrieblichen Sozialarbeit, das in engem Zusammenhang mit der Belegschaftsfürsorge steht, ist der Gesundheitsdienst. Er wird in den meisten Fällen von einem hauptamtlichen Werkarzt ausgeführt, der nicht die Aufgabe eines der Werkleitung gegenüber verantwortlichen Vertrauensarztes hat, sondern der in allen fachmedizinischen Fragen die Verantwortung seinem Berufsethos entsprechend selbst trägt. Ihm obliegt die gesundheitliche Betreuung der Werkangehörigen. Er soll vorbeugend Krankheiten verhüten helfen, erste Hilfe bei Unfällen geben, bei Einstellungen Eignungsuntersuchungen durchführen und die sanitären Einrichtungen laufend überwachen. Die Anzahl der in den ausgegliederten Werken der eisenschaffenden Industrie tätigen Werkärzte beträgt zur Zeit 25. Durch die Tatsache, daß der Arbeiter wegen eines Gangs zum Werkarzt keinen Lohnausfall . trägt, wird er Krankheitsherde nicht mit sich herumschleppen, sondern frühzeitig genug den Werkarzt aufsuchen, der ihn gegebenenfalls einem behandelnden Arzt überweist. Hierdurch wird der Leistungsstand des Arbeiters gehalten und er vor längerem Lohnausfall bewahrt.

Einer besonderen Erwähnung wert ist die im Verein mit der Wirtschaftsvereinigung der Eisen- und Stahlindustrie durchgeführte Röntgenreihenuntersuchung in der eisenschaffenden Industrie, bei der etwa 95 v. H. der Belegschaftsangehörigen erfaßt werden und die in diesen Wochen ihren Abschluß findet.

In einem der Gesundheitsfürsorge zugedachten Gebäude hat die Hüttenwerk Huckingen AG. Gesundheitseinrichtungen zusammengefaßt. Das Erdgeschoß nimmt die Behandlungs- und Bestrahlungsräume sowie die Röntgenabteilung auf, während im Keller Reinigungsbäder, Kohlensäure-, Moor- und sonstige Heilbäder, Unterwassermassage, Inhalationsräume und Sauna Platz finden. Eine vorbildliche Einrichtung, die schon eine Reihe anderer Werke in ihre Planung aufgenommen haben. Soweit bei verschiedenen Werken werkseigene Krankenhäuser bestanden, wurde, wie zum Beispiel bei der Hüttenwerk Hoerde AG., ein großzügiger Ausbau begonnen.

In waldreicher Umgebung, am Meer und im Gebirge genießen die Arbeiter der eisenschaffenden Industrie ihre Ferien. Das Werk sucht hierfür besonders gesundheitsgefährdete und erholungsbedürftige Belegschaftsmitglieder und deren Kinder durch ärztliche Gutachten aus. Sie werden entweder in werkseigene Erholungsheime verschickt oder in Dauerpensionen untergebracht.

So wurden im Berichtszeitraum 1949/50 zum Beispiel verschickt: Von der Eisenwerke Gelsenkirchen AG. 277 Erwachsene für insgesamt 2738 Tage mit einer Gesamtaufwendung von 20 536 DM (einschl. Betriebskrankenkassen-Zuschüsse) und 272 Kinder für insgesamt 9005 Tage mit 33 714 DM Gesamtaufwendung. Im gleichen Zeitraum sandte die Stahl- und Röhrenwerke AG. 220 Erwachsene mit 3080 Erholungstagen und 21 242 DM Gesamtaufwendung in Urlaub. 1949 wurden 461 Belegschaftsmitglieder der Rheinische Röhrenwerke AG. für insgesamt 7200 Erholungstage verschickt.

Neben den materiellen Hilfeleistungen ist die geistige Betreuung der Belegschaftsmitglieder von weitgehender Bedeutung. Sie erstreckt sich sowohl auf die fachliche Aus- und Weiterbildung als auch auf die allgemeinbildenden Gebiete. Daß diese Betreuung nur auf freiwilliger Basis durchgeführt werden kann, versteht sich ohnehin. Die Arbeitsdirektoren sind bestrebt, gerade diesem Gebiet der Belegschaftsfürsorge ihr Augenmerk zu schenken und so die in der Arbeiter- und Angestelltenschaft ruhenden Fähigkeiten zu wecken. Zu diesem Aufgabengebiet gehört, neben der fachlich betriebenen Werkschule, die Beschickung der Volkshochschule, verschiedener Akademien und Fachschulen und schließlich die Freigabe von Stipendien für die Hochschulen – Maßnahmen, die seit einigen Jahren besonders intensiviert wurden. Ferner sind zu erwähnen: Konzert- und Theaterbesuche, Werkorchester, Sängerbund, Werkbühnengruppe und Werkbücherei. In der Hüttenwerk Oberhausen AG. stehen zum Beispiel den Lesern, deren Zahl im Geschäftsjahr 1949/50 4850 betrug, 18 300 Bände zur Verfügung. Es wurden 112 398 Bücher entliehen, davon 14 592 Bücher belehrenden Inhalts.

Neben dieser geistigen Betreuung darf die körperliche Ertüchtigung nicht fehlen. Der Werksport in seiner früheren Form wird nicht mehr gepflegt; vielmehr stellen die Werke den Vereinen die vorhandenen Sportanlagen zur Verfügung und lassen solchen Vereinen, in denen vorwiegend ihre Belegschaftsmitglieder Sport treiben, besondere Zuwendungen zukommen.