Die Frage, ob die Frau, wäre sie erst im öffentlichen Leben zu voller Macht gelangt, die allgemeinen Geschicke besser zu lenken verstünde als der Mann, ist aktuell. Sie wird von unhöflichen Männern mit Kopfschütteln und Achselzucken für absurd erklärt, von galanten ohne Umschweife bejaht und von den Frauen, deren Blick über Kochtopf und Nähkorb hinausragt, bescheiden für unentscheidbar gehalten. Doch findet die These unter den Müttern von Gefallenen und solchen, die ihre Söhne höchstwahrscheinlich für den nächsten Krieg aufziehen, vorbehaltlose und zornige Zustimmung.

Einer von den Galanten nun, ein Sohn des galanten Nachbarvolkes, sieht die Frauenherrschaft in sehr naher Zukunft, ja, eigentlich schon als vollendete Tatsache. (Maurice Toesca in seinem Buch „Die Frauenfrage“, Lancelot Verlag, Neuwied, 1950, 150 S.) Er formuliert geradezu die Behauptung, daß sich innerhalb der menschlichen Gesellschaft der Mann eine Rolle angemaßt habe, die eigentlich der Frau zustehe, und daß jetzt nichts anderes geschieht, als daß wir zum natürlichen Gesetz der weiblichen Führung zurückfinden. Frauenherrschaft, sagt er, hat es früher schon gegeben, und es wird höchste Zeit für ein abermaliges mütterrechtliches Säkulum; denn die Intelligenz des Mannes mit dem Resultat der modernen Wissenschaft hat die Menschheit dermaßen auf den Hund gebracht, daß ihr Untergang nahe bevorsteht. Nur ihr Gegenstück, der weibliche Instinkt, kann uns noch retten, und so ist es ein Glück, daß sich das Heraufkommen des weiblichen Zeitalters so vielerorts und nachdrücklich bemerkbar macht.

Neben einer ganzen Menge Unsinn, die der fixe Kulturphilosoph in seiner „Studie“ zusammengetragen hat, sind das gewichtige Thesen, über die man nachdenkt – aber schon ein bißchen Nachdenken, glaube ich, läßt sie zerplatzen wie Schweinsblasen, in die man mit einer Nadel sticht.

Warum ist die Tatsache sagenhafter Mutterrechtskulturen ein Beweis dafür, daß sie sich wieder verwirklichen könnten? Im Gegenteil – wer auch nur die schöne Vorrede von Bachofens Werk über das Mutterrecht liest, erkennt, daß das eine unwiederholbare Frühstufe der menschlichen Entwicklung ist, mit jedenfalls sehr anderen Charakterzügen, als unser Zeitalter der Frauenemanzipation sie anpreist. Bachofen sieht sie an als einen Durchgangspunkt zwischen der tiefsten Daseinsstufe, dem Hetärismus, der Ehelosigkeit, und der höchsten, dem Vaterrecht, das sich über die bloße Natur erhebt, weil die Beziehung des Kindes zum Vater geistiger, das heißt weniger physisch, ist als zur Mutter. Die Gynäkokratie oder „Weiberherrschaft“ setzt eine bestimmte Haltung zur Welt, zum Kosmos voraus; ihr sind als Natursymbole die empfangende Erde, der Mond und die Nacht zugehörig. – dem Mann gehört das zeugende Meer, die Sonne und der im Zeichen der Ackergöttin herrschen, die Ähren und Brot, die Früchte des Feldes, schenkt. Die gynäkokratische Lebensform ist ein in Zucht und Sitte „geordneter Naturalismus“, die Herrschaft des „gebärenden Leibes“, wo die Mütter Hüterinnen des Kults, des Rechts und des Friedens sind und das Mütterliche selbst ein religiöses Mysterium darstellt.

In ein solches Weltbild paßt doch wohl nicht die heutige Frau an der Schreibmaschine, in der Präzisionswerkstatt, auf dem Ministersessel. Es ist unsinnig, die Geschichte aufzurufen, um die kommende Gynäkokratie zu beweisen. Niemand geht zweimal durch denselben Fluß. Das Bewußtsein ihrer selbst, das die Menschheit einmal erlangt hat, läßt sich nicht wieder auslöschen; wenn sie jemals in Primitivität versänke, dann wäre das jedenfalls eine andere als die, die der Ackergöttin huldigte – mehr als fraglich, ob darin die Mütter mächtig waren!

Lassen wir die Geschichte beiseite – ist nicht aber daran etwas Wahres, daß die herrliche, dem Licht, dem Apoll zugehörige Geistigkeit des „paternitären“ Zeitalters uns an den Rand des Abgrunds, der Selbstvernichtung, geführt hat? Abgesehen davon, daß eine Frau, Mme. Curie nämlich, an der Begründung der atomischen Epoche erheblich beteiligt war, ist daran gewiß etwas Wahres, und man kann es schon verstehen, wenn einer dazu aufruft, die gefährliche und böse männliche Intelligenz nicht mit der Ordnung der res publica zu befassen, sondern diese dem wohl funktionierenden weiblichen Instinkt zu überlassen, dessen ureigenstes Feld Toesca folgendermaßen darstellt: „Der Mann ist dazu da, Fabeln, Religionen und Sitten zu erfinden, zu. malen und zu skulptieren, Musik zu komponieren, herrliche Küchenrezepte auszutüfteln, Stoffe zu drapieren usw. – Schneiderei und Küche sind, sobald man sich ein wenig ernster damit befaßt, Männerspielereien. Durch die Sklaverei hat man die Frau dazu gebracht, Näherin und Köchin zu sein. Aus Hochmut und Mißbrauch hat der Mann die Frau in diese untergeordnete Arbeitsstellung gezwungen. Der Mann träumt von Frieden. Er ist sehr zerbrechlich, empfindlich und sanftmütig. Durch eine tausendjährige Umformung ist er der Chef geworden. Aber es liegt ihm daran, als solcher nicht in Erscheinung zu treten“, während die Frau „instinktiv ihren Platz als Schöpferin, als Gebärerin, Führerin und Organisatorin wieder einzunehmen sucht. Schöpfen (so die Übersetzung!) und Führen, das allein interessiert sie und entspricht ihrer Natur. Sie wurde erzeugt und ist für die Tat geschaffen. Sie möchte Fabriken leiten, als Rechtsanwalt wirken, Truppen in den Krieg führen. Sie will all dieses, wie ein gesundes Wesen den Drang hat, seinem inneren Wohlbefinden auch äußerlich Ausdruck zu verleihen.“ Auch wenn man eine solche Deutung der männlichen und weiblichen Wesenslage für harmlos in seinem Ruf „Instinkt gegen Intelligenz“ beipflichten – wenn, ja, wenn es sich tatsächlich so dringenden Frauen Instinkt gegen Intelligenz verhielte, daß die ins öffentliche Leben vorsetzen. In Wirklichkeit ist es aber doch so, daß sie sich mit aller Kraft bemühen, es der männlichen Intelligenz gleichzutun, in der Wissenschaft, in der Politik, in der Wirtschaft... Ist die Leistung der großen Naturwissenschaftlerin Hedwig Conrad-Martius die Leistung eines Instinktes? Es ist die Leistung einer ausgesprochen männlichen Intelligenz. Zugegeben, daß Loita Perón auch durch andere Mittel als durch Intelligenz sich einen Namen machte; Genossin Kollontai aber, sowjetische Diplomatin, oder Anna Pauker, Rumäniens Außenminister, erfüllen ihre Aufgaben wahrscheinlich kraft ihrer Intelligenz. Kraft besonderer Fähigkeiten ihres Geistes sind die Frauen eingedrungen in die männliche Welt – nicht aber haben sich, die Männer ins Reich der Mütter begeben.

Doch selbst wenn wir, allem Augenschein zum Trotz, zugäben, daß der weibliche Instinkt es ist, der die männliche Welt erobert – würden wir damit gar so gut fahren? Der Instinkt ist eine wertfreie Kraft gerade so wie die Intelligenz. Beide können zum Guten und zum Schlimmen führen, je nachdem. Die Intelligenz hat ein Desastre erlebt – wer garantiert dafür, daß uns . der Instinkt nicht erst recht in des Teufels Küche bringen wird, getrübt und verfälscht wie er ist in einer so späten Zeit, wo uns alle Naturdinge nur noch getrübt und verfälscht begegnen? Nicht daß die Intelligenz vom Instinkt abgelöst wird, tut not, sondern daß die Intelligenz von einem Willen gelenkt wird, der auf das Gute gerichtet ist, darauf kommt es an. Gegen die Verführungen der Macht ist die gewöhnliche Frau genau so wenig gerüstet wie der Mann, besonders nicht die unverheiratete oder doch kinderarme Frau mit überragender Intelligenz, mit Fleiß, Organisationsgabe und Willen zum Erfolg, die heute führend ist. Diese sehr tüchtigen Frauen sind keine Jeanne d’Arcs und keine Maria Theresias, selbst wenn sie fromm oder mütterlich sind, fehlt ihnen die Inbrunst des fünfzehnten Jahrhunderts und die Lebensintensität des Barock – sie sind eben doch den Männern ähnlich geworden im Verlauf der Emanzipation – kein Wunder, sie mußten sich ja bemühen, alles haargenau den Männern nachzutun, wenn sie gewürdigt sein wollten, der hochheiligen männlichen Aktenstaubluft teilhaftig zu werden.