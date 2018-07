Inhalt Seite 1 — An den rechten Platz Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Dr. F. Jacobi, Bayer-Leverkusen

Kein Personalchef wird behaupten können, daß in seinem Betrieb zu jeder Zeit jeder am richtigen Platz stehe oder sich selbst dort stehend glaubt. Bei der menschlichen Unzulänglichkeit wird es auch nicht möglich sein, diesen Idealzustand je zu erreichen. Es gibt kein Verfahren, das Anlagen und Können eines Menschen unfehlbar erkennen läßt. Die Eigenart des Betriebes gibt ferner jeweils nur eine beschränkte Zahl von Stellen für die einzelnen Tätigkeitsgebiete. Schließlich über- oder unterschätzen viele ihr eigenes Können und fühlen sich dadurch falsch eingesetzt (werden vielleicht auch manchmal deshalb falsch eingesetzt). Und mancher will gar nicht seinen höheren Fälligkeiten entsprechend beschäftigt werden, weil eine gehobene Tätigkeit im allgemeinen mehr Arbeit und höhere Verantwortung erfordert. Diese Mängel enthoben den Unternehmer oder seinen Personalchef aber nicht der Verpflichtung, sich zu bemühen, dem Idealzustand einer richtigen Personalbesetzung in seinem Betrieb möglichst nahe zu kommen.

Jeder Bewerber sollte vor seiner Einstellung ärztlich untersucht werden, ob er den Anforderungen des für ihn vorgesehenen Arbeitsplatzes gewachsen ist. Laufende ärztliche Überprüfung und – nicht zu vergessen – sorgsame Aufsicht der Vorgesetzten muß weiterhin gewährleisten, daß niemand während seiner Betriebszugehörigkeit in seiner körperlichen und/oder seelischen Leistungsfähigkeit überfordert wird.

Für die Prüfung eines Bewerbers auf seine fachliche und menschliche Eignung gibt es verschiedene Unterlagen und Verfahren. Mir gibt die schriftliche Bewerbung durch Form und Inhalt – trotz allen Schemas – oft wertvolle Hinweise. Da sind weiter die Zeugnisse, die der Bewerber vorlegt. Der Wert von Dienstleistungszeugnissen ist etwas problematisch: Ein Zeugnis darf nach Gesetz und Rechtsprechung das Fortkommen des Inhabers nicht erschweren. Auf der anderen Seite kann ein zu gutes Zeugnis dem neuen Arbeitgeber gegenüber schadenersatzpflichtig machen. Es ist somit verständlich, wenn ein Zeugnis häufig nichtssagende Phrasen enthält. Trotzdem sollte sich aber jeder Vorgesetzte bemühen, in einem Zeugnis die besonderen Fähigkeiten seines Mitarbeiters hervorzuheben und nicht zu verschweigen, wenn dieser sich für bestimmte Aufgaben weniger eignet. Ein solches Zeugnis ist dem Fortkommen des Mitarbeiters dienlicher als ein nichtssagendes.

Manche gute Erfahrung habe ich mit graphologischen Gutachten gemacht. Kein verantwortungsbewußter Graphologe wird jede seiner Beurteilungen für unfehlbar halten. Als eines von mehreren Mitteln zur Beurteilung hat das Gutachten aber zweifellos seinen Wert. Besonders wichtig erscheint mir die persönliche Vorstellung bei dem Personalchef und dem zukünftigen Vorgesetzten. Ein nur flüchtiger Besuch genügt nicht.

Große Werke endlich haben meist eine psychotechnische Prüfstelle. Ihr Urteil gibt, soweit es rein meßbare Fähigkeiten betrifft, eindeutige Beurteilungsgrundlagen. Soweit es sich um die charakterliche Beurteilung handelt, sollte man sich auf sie allein nicht verlassen. Hier gibt es bei Prüfer und Prüfling zu viele „Unbekannte“.

Sorgfältig sollte man insbesondere bei der Auswahl von solchen Mitarbeitern vorgehen, die als Vorgesetzte vorgesehen sind. Die fachliche Eignung genügt nicht. Fester, einwandfreier Charakter und die Fähigkeit zu richtiger Menschenführung ist mindestens ebenso zu fordern und zu werten.