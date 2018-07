Mancher vielgelesene Roman der Nachkriegszeit zeigt Menschenschicksale, deren Weg unentrinnbar in einer Anstalt endet. Max Steeles „Nichts gegen Debby!“ dagegen (Marion von Schröder Verlag, Hamburg, 328 S., Leinen DM 12,80) beginnt in einer Anstalt. Aber Debby, die törichte Heldin, wird ins Leben entlassen und bewährt sich auf die Weise der geistig Armen. Sie findet in der amerikanischen Durchschnitt Stadt eine rechtschaffene Durchschnittsfamilie. die sich ihrer ohne Hochmut und Ungeduld annimmt. Die Schwachsinnige wächst in die Geborgenheit dieses Hauses hinein und verchmilzt so innig mit den Personen ihrer neuen Umwelt, daß sie ihrer Identität nicht mehr sicher ist. Sie fühlt sich ganz in die Sorgen und Freuden der Frau des Hauses hinein und lebt mit den Kindern, als wären es ihre eigenen (zu denen sie allmählich jede Beziehung verloren hat). Sie ist gleichsam nur eine halbfertige Persönlichkeit, ein Wesen, dessen Bewußtsein nur für Augenblicke aufleuchtet – ein „Idiot“, aber im Sinn Dostojewskijs, zu dessen berühmten Helden sie ein rührendes und bescheidenes Gegenstück ist. Ein Gegenstück zugleich aber auch zu den vielen scharfen, satirischen Figuren der neuesten amerikanischen Erzählung: eine wahrhaftige, eine liebenswürdige, eine undinenhafte Gestalt, die der junge Dichter mit köstlich heiteren Einzelzügen ausgestattet hat. Auch hier ist ein Stück wirkliches Amerika eingefangen, aber ohne Verzweiflung, ohne Erbitterung und ohne den Ingrimm, der die Nobelpreisträger kennzeichnet. (Die ausgezeichnete Übersetzung ist von Karin v. Schab.) l. H.