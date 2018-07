Das ist nun freilich keine Bagatellsache mehr: dieser Verlust, von 10,78 Mill. DM, der auf dem insgesamt 33 Mill. DM betragenden Kreditengagement der Handels- und Verkehrsbank A. G. in Hamburg ruht!

Immerhin ist es nun so weit, daß – genau zwei Monate nach dem Bekanntwerden der Zahlungsunfähigkeit seines Instituts – gegen den ersten Direktor, Herrn Bobsien, ein richterlicher Haftbefehl ergangen ist, und zwar auf Veranlassung der Bankenaufsichtsbehörde. Die Festnahme Bobsiens erfolgte, übrigens völlig unauffällig, in der außerordentlichen Hauptversammlung der Bank am letzten Montag. Das war auch die einzige Sensation, die es bei der mehr einer Trauer- als einer Aktionärsversammlung gleichenden Zusammenkunft gab. Im übrigen wurde die Tagesordnung erledigt ohne größere Diskussion und ohne daß unbequeme Fragen gestellt wurden-

Aus einem Liquidationsvergleich erwartet man eine Mindestquote von 35 v H. für die Gläubiger, während also die Aktionäre leer ausgehen. (Das Aktienkapital betrug zuletzt 2,5 Mill. RM; die Umstellung auf 400 000 DM war vorgesehen. Die Aktie soll noch Mitte Dezember zu 22 v. H. gehandelt worden sein.) Für die Masse der Gläubiger wird sich kein Verlust ergeben, da ein Konsortium von elf Hamburger Banken, das gleich nach der Insolvenz gebildet wurde, die volle Befriedigung aller „kleineren Forderungen“ garantiert. Dabei mag es sich um einen Betrag in Höhe von etwa 12,5 Mill. DM handeln, wovon allein die Landesbank 3 bis 4 Mill. übernommen hat. (Aus dem regulären Kreditgeschäft mit dem Kreis der „alten Kundschaft“, im Umfang von 5 bis 6 Mill. DM, ergeben sich übrigens keinerlei Verluste.) Fragt sich nun, wer die „großen“ Gläubiger sind, die rund zwei Drittel ihrer Forderungen werden abbuchen müssen! Hierüber wurde in der Versammlung nichts gesagt. Man weiß aber, woher 11,4 von den insgesamt 17 bis 18 Mill. DM Einlagen kamen. Da ist zunächst ein Sonderfonds des Bundes-Ernährungsministeriums in Höhe von 5,9 Mill. DM, wobei es sich um die Mittel einer „Stelle“ handelte, die für Kinderspeisungen, Verpflegungsbeihilfen für Bergarbeiter, für DP-Lager und dergleichen mehr zuständig war (oder ist). Fraglich erscheint, ob der Vorwurf mangelnder Dienstaufsicht erhoben werden kann. Denn der Leiter dieser „Stelle“ konnte seinem Ministerium immerhin eine „Unbedenklichkeitsbescheinigung“ vorweisen, die von der Bank deutscher Länder stammt – die allerdings nur eine Unterschrift tragen soll, wie man hört. Nämlich diejenige von Dr. Victor Wrede, der, wie bekannt, im Dezember aus dem Leben geschieden ist, nachdem, die H- und V-Bank geplatzt war, bei der er sich einen – ungedeckten – Kredit von über 100 000 DM beschafft hatte. – Ein anderer Großgläubiger ist eine Lübecker Speditionsfirma, mit über 2,5 Mill. DM. – Noch stärker, nämlich mit über 8 Mill. DM – wovon allein 3,5 Mill. Einlagen – ist die Hamburgische Landesbank engagiert. Es dürfte deren leitenden Direktor, Herrn Fengefisch, nicht ganz leicht sein, die Frage zu beantworten, die ja nun eines Tages an ihn gestellt werden wird: warum er sich gerade bei seinem Kollegen Bobsien so stark und so vielseitig engagiert hat, auch im Konsortialgeschäft – da ihm ja schließlich der fragwürdige Charakter einer ganzen Reihe von Krediten bekannt sein mußte, die von der Handels- und Verkehrsbank speziell an solche Unternehmen gegeben worden sind, an denen entweder die Bank oder Herr Bobsien persönlich (ganz klar ist das oft nicht auseinanderzuhalten, wie es scheint) beteiligt war. Wahrscheinlich ist, daß Bobsien „Extra-Provisionen“ von Kreditnehmern seiner Bank, bezogen hat für erfolgte „Kreditvermittlung“. Sicher ist, daß eine amtliche Stelle bereits vor Jahresfrist eine andere quasi-amtliche Stelle, diesmal die „Landeszentralbank der Hansestadt Hamburg“, auf zweifelhafte Geschäftspraktiken des Herrn Bobsien hingewiesen hat. Aber die Handels- und Verkehrsbank hatte ja mächtige Freunde – sie, die ehemalige „Viehmarktbank“, war sogar anerkannte Außenhandelsbank! Und Direktor Bobsien, als ehemaliger Depositenkassenleiter einer alten Hamburger Bank, war ja zweifelsohne ein wirklicher Fachmann... So. wurde erst im Oktober (und erneut im November) eine Revision verfügt.

Unerfindlich bleibt, wie immer noch die Meinung, geäußert werden, kann: die Bank sei noch zu retten gewesen: „man“ habe das nur nicht gewollt; „man“ habe sie „hochgehen“ lassen. So steht es in den (unnötigerweise veröffentlichten) Briefen zu lesen, die Dr. Wrede vor seinem Selbstmord geschrieben hat; ähnliche Äußerungen fielen auch in der Hauptversammlung, o. a. von einer Seite, die offenbar den Großgläubiger in Bonn vertritt. Die kommunistische HVZ meint sogar, sie könne den „Klassenkämpfer“ Dr. Wrede als Märtyrer und als Opfer der „kapitalistischen Bankhyänen“ hinstellen – also den gleichen Mann, der in 30 Monaten bei rund 90 000 DM an regulärem Einkommen noch über 100 000 DM an geliehenem Geld für sich selbst verbraucht hat: gewissermaßen Mittel, die für die Kinderspeisung bestimmt waren (das sollte unsere kommunistischen Kollegen interessieren!). Was aber nun die angeblich für ein Wiederflottmachen der Bank Mitte Dezember verfüglich gewesenen Mittel anbelangt, wobei es sich um holländische (eigentlich englische) Stillhalte-Gelder in Höhe von 2 Mill. DM und einen Akzeptkredit von weiteren 1,1 Mill. DM gehandelt haben soll, so ist dazu zu sagen: Niemand hätte es verantworten können, bei dieser Überschuldung, in Höhe von über 10 Mill., noch 2 oder 3 Mill. in ein Unternehmen hineinzugeben, das ja auch nach einer solchen Transfusion immer noch nicht sanierungsfähig gewesen wäre.

Es blieb tatsächlich nur der Weg, den man gegangen ist, also die Einleitung des Liquidationsvergleichs. Man darf hoffen, daß bei dessen Durchführung die ehrlichen Schuldner der Bank, zu denen neben vielen ehrenwerten Hamburger Geschäftsleuten auch manche Betriebe gehören, die hier mittel- und langfristige Investitionskredite aufgenommen haben, nicht härter angefaßt werden als, in ihrer Masse, die ehrlichen Gläubiger. Und man darf andererseits wohl erwarten, daß überall da kurzer Prozeß gemacht wird, wo die Bank sich auf faule Geschäfte eingelassen hat. Wer sind denn die Schuldner, auf deren Konten die 10,78 Mill. DM Verluste abzubuchen waren?

