Die Gesamtausgabe der Erzählungen von Ernest Hemingway, unter dem Titel 49 Stories“ (471 Seiten, 14,80 DM) bei Rowohlt verlegt, läßt Gefährdungen der künstlerischen Produktivität erkennen, über die sich vor ihm nur Rilke geäußert hat. In diesem Punkt ergibt sich jenseits alles fundamental Trennenden ein erstaunlicher Konnex zwischen den beiden Meistern verschiedener Sprachen. Natürlich bleiben der orphische Vers des abendländischen Dichters und der von dem Amerikaner zur Kunstform umgemünzte Slang einer „hoffnungslosen Generation“ verschieden wie Flamme und Eis. Aber wenn Hemingway im Eingang zu den „49 Stories“ sagt, daß er wohl wisse, zuweilen werde das Instrument stumpf und blind, und fortfährt: „Ich habe es lieber verbogen und stumpf und weiß, daß ich’s von neuem auf den Schleifstein legen und es zurechthämmern und mit einem Wetzstein bearbeiten muß, und weiß, daß ich etwas zu sagen habe, anstatt daß es hell und glänzend ist und nichts zu sagen da ist, oder daß es glatt und gut geölt ist, aber unbenutzt im Schrank liegt“ – bekennt da Hemingway nicht ein Gleiches, wie es seinerseits Rilke bezeugt hat? Die Überwältigung des Künstlers nämlich, nachdem er seinen Stil absichtslos ausgeprägt hat, von der ihm ebenso unbewußt wie zwingend zur zweiten Natur gewordenen Mechanik und Technik dieses Stils? Rilke reagierte auf diese Entdeckung so, daß er Gedichte unterdrückte, sobald er in ihnen „Dilettantismen“ und „Banalitäten“, will sagen: den Leerlauf selbständig gewordener Formeln witterte. Hemingway spricht von „Zurechthämmern“.

Daß sich an beide eine solche Flut von Nachahmern heften konnte, dürfte auf die von Rilke wie Hemingway an ihnen selbst erfahrene Gefährlichkeit eines aufs höchste prononcierten Stils zurückzuführen sein. Dem Verhalten Hemingways gegenüber diesen Versuchungen, sich selbst zu imitieren, eignet allerdings keineswegs jene Unerbittlichkeit, die Rilke sich abgewann. Der Sammelband seiner Erzählungen, der von seiner frühesten Geschichte „Oben in Michigan“ an in leicht, erkennbarer chronikalischer Abfolge die Etappen seiner Entwicklung offen dokumentiert, gibt Gelegenheit, den Spielarten seiner Versuchtheit zur Selbstnachahmung bis in die Nuance nachzuspüren. Vielleicht liegt darin das eigentlich Erregende dieser Publikation, die zugleich in den Stories aus „Männer ohne Frauen“ und „In unserer Zeit“ die attraktive Ursprünglichkeit jenes jungen Hemingway zurückschenkt, für den sich, neben Thomas Wolfe, in seiner Stockholmer Nobelpreisrede Sinclair Lewis verwendete. Der Desillusionierung hielt bei diesem jungen Hemingway eine männliche Daseinstapferkeit die Waage. Natur und Liebe bedeuteten noch jenes „Andere Land“, in dem das Leben uneingeschränkt lebenswert erschien. Atomkrieg, Wasserstoffbombe und Jean-Paul Sartre dämmerten nicht einmal am Horizont, Hansgeorg Maier