Der Unterstaatssekretär für europäische Fragen im State Department, Perkins, stattete dieser Tage Belgrad einen kurzen Besuch ab. Auf einer Presse-Konferenz sagte er, er sei „nur als Tourist“ nach Jugoslawien gekommen. Da aber Touristen für gewöhnlich weder Pressekonferenzen abhalten, noch mit dem Staatschef und dem Außenminister längere Unterredungen pflegen, darf man wohl annehmen, daß niemand in Moskau und in den Hauptstädten der Satellitenstaaten an diese touristische Harmlosigkeit des Mr. Perkins glauben wird. Und eben damit wäre der Zweck der Reise und des Besuchs in Belgrad auch schon erfüllt.

Seit zwei Jahren gilt es als Axiom, daß Stalin eines Tages die Abrechnung mit seinen Belgrader Ungetreuen durchführen werde. Diese Situation hat dazu geführt, daß Belgrad den amerikanischen Anleihen und der Gebefreudigkeit des Kongresses von Zeit zu Zeit durch Alarmnachrichten nachhilft, die drüben unkontrolliert geglaubt werden. Die jüngsten Sensationsmeldungen vom Balkan aber, die davon sprechen, daß spätestens im April ein Angriff der nunmehr weit über die Grenzen der Friedensverträge aufgerüsteten sowjetischen Satelliten auf Jugoslawien erfolgen werde, diese Meldungen tragen zweifellos ernsthafteren Charakter. Wohl schwerlich hätte Tito sonst in der vergangenen Woche eine Erklärung abgegeben, in der er vorerst auf Waffenlieferungen des Westens verzichtet, um den Sowjets keinen Vorwand für eine Aggression zu liefern.

Trotz der Nervosität, die heute in Washington angesichts dieser Lage in Jugoslawien herrscht, hat sich das State Department entschlossen, einstweilen den Weg der klassischen Diplomatie zu wählen, den Weg der Demonstration. Diesem. Zweck diente ganz offensichtlich der Perkins-Besuch in erster Linie. „Sollten die Sowjets Ratschläge dieser Art nicht verstehen wollen“, so schrieb kürzlich ein dem amerikanischen Außenministerium nahestehender Journalist, „dann erst wird man demnächst direktere Methoden der Wartung anwenden...“ H. A.