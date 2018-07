Krankheiten vorbeugen, Gesundheit, Arbeitskraft und Leistungsfähigkeit erhalten und verbessern – das ist die Aufgabe des Werkarztes. Vom Lehrling und von der Putzfrau bis zur Sekretärin und zum Direktor läßt sich jeder Betriebsangehörige ärztlich untersuchen. Und das Ergebnis dieser aus Krankheitsvorgeschichte, körperlichem Befund und arbeitsplatzmäßiger Beurteilung bestehenden werkärztlichen Untersuchung, zu der alle Möglichkeiten medizinischer Diagnostik (Labor, Röntgen, EKG, evtl. Facharztuntersuchung) herangezogen wenden, bildet eine wesentliche Stütze der betrieblichen Personalpolitik. Dies gilt sowohl für die Einstellung und Arbeitsplatzzuweisung, damit in gesundheitlicher Hinsicht der rechte Mann an den rechten Platz kommt, als auch für alle Anträge auf Arbeitserleichterung oder Arbeitsplatzwechsel aus gesundheitlichen Gründen. Die Untersuchung vermittelt zudem auch Einblicke in die körperliche und seelische Belastung bestimmter Arbeitsvorgänge auf einzelne oder Gruppen, was wiederum Anhaltspunkte für technische Veränderungen (möglichst Verbesserungen) ergibt, die vornehmlich für die beschäftigten Frauen und Jugendlichen von Bedeutung sind.

Unter dem Gesichtspunkt der Krankheits- und Unfall Vorbeugung sieht sich der Werkarzt die Fabrik an. Überall dort, wo Arbeitsvorgänge die Gesundheit des Arbeiters gefährden, wird er zusammen mit dem Techniker um Verbesserungen besorgt sein. So wird er, im Sinne der Gewerbehygiene, der Staub-, – der Hitze-, Nässe- und Kältearbeit, dem Umgang mit Giftstoffen und Chemikalien, den Unfallschutzvorrichtungen an Maschinen und Fabrikationsanlagen und den Einrichtungen für erste Hilfeleistung bei Betriebsunfällen seine ärztlich-kritische Beachtung schenken. Auch die allgemeine Fabrikhygiene, Küche und Kantine, Waschräume und sanitäre Anlagen wird er überprüfen.

Wenn der Werkarzt gesundheitliche Störungen bei seinen Arbeitern behandelt, was ihm auf Grund von Vereinbarungen zwischen Arbeitgebern, Gewerkschaften und Werkärzten gestattet ist, so tut er auch dies nur unter dem Gesichtspunkt der Vorbeugung. Er will nicht warten, bis aus dem „Reißen“ eine schwere rheumatische Erkrankung, aus der Hautreizung ein Ekzem oder aus dem kleinen Furunkel ein großer Karbunkel geworden ist. Er versucht vielmehr die Krankheit im Frühstadium, die „Bagatellkrankheit“ also, zu erfassen, damit die schwerere Krankheit mit all ihren Nachteilen für Patient und Betrieb vermieden werde. – Jede über solches Vorbeugen hinausgehende Krankenbehandlung überläßt der Werkarzt seinem frei tätigen Kollegen.

Und das Wichtigste, was jeder Werkarzt haben muß: Vertrauen – Vertrauen von oben und von unten. Dieses zu erwerben ist Sache einer abgerundeten Arzt-Persönlichkeit mit soliden fachlichen Kenntnissen, sozialem Verständnis und besonderer menschlicher Kontaktfähigkeit. Ein Fluidum der Vertrautheit und der menschlichen Wärme muß überall dort spürbar sein, wo der Werkarzt tätig ist; sei es in seinem Sprechzimmer, in Werkstatt und Betrieb oder in den Räumen der Direktion. Nur so wird der Arzt in seiner Arbeit am einzelnen und an der Gemeinschaft, in der Zusammenarbeit mit Geschäftsleitung, Betriebsrat und Werkfürsorgerin, im Verkehr mit dem staatlichen Gesundheitsdienst, der Sozialversicherung, der sozialen und privaten Fürsorge, der Jugendfürsorge und den Berufsgenossenschaften zum „Sozialarzt“, diesem neuartigen und notwendigen ärztlichen Berufstyp.