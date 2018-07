Von Gerhard Geyer

Die westdeutsche Wirtschaft hat in den Nachkriegsjahren erstaunliche Wiederaufbauleistungen vollbracht, die ohne eine Verständnis- und vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen dem einzelnen Unternehmer und seinen „Betriebsangehörigen“, seinen Mitarbeitern, selbst bei besserer materieller Ausstattung der Wirtschaft einfach nicht denkbar gewesen wären. So ist die Gesundung, auch bei voller Anerkennung der uns von außen zuteil gewordenen Hilfe und Unterstützung, vornehmlich das Ergebnis der Herausbildung einer gesunden Betriebsatmosphäre, die nur auf gegenseitigem Vertrauen zwischen der Leitung eines Unternehmens und seinen Mitarbeitern, als dem Fundament der betrieblichen Leistung, begründet sein kann.

Während in der Frühzeit der industriellen Entwicklung der zweckmäßigste Einsatz von Kapital, Rohstoffen, Maschinen, Arbeitskräften und ähnlichen „Produktionsfaktoren“ vielfach als das wichtigste Problem einer Unternehmensleitung galt, wurde der im Betriebe tätige Mensch, als Individuum, häufig vernachlässigt. Heute jedoch vertritt der fortschrittliche Unternehmer die Auffassung, daß der arbeitende Mensch im Mittelpunkt der Produktion steht und entscheidend die betriebliche Leistung beeinflußt. Der Mensch wird somit als wichtigstes Betriebskapital gewürdigt. Ihm seine ständige Sorgfalt zu widmen, ist somit die vornehmste Pflicht eines weitschauenden Unternehmers. Die richtige Einstellung eines Betriebsleiters zu seinen Mitarbeitern setzt nicht nur gute Löhne und Gehälter als entsprechende materielle Grundlage einer gesunden betrieblichen Atmosphäre voraus, sondern sie erfordert mehr: Der im Betrieb tätige Mensch muß in seinem Arbeitsalltag nicht nur als Unkostenfaktor angesehen werden-, sondern vielmehr, durch seine ständige persönliche Erfahrung, das Bewußtsein bekommen, daß die Geschäftsleitung ihn als mitwissendes, mitdenkendes und mitwirkendes Glied der Betriebsgemeinschaft schätzt und ihm Vertrauen schenkt. Der Arbeiter und Angestellte empfindet, als wahrhafter Mitarbeiter des Unternehmers, daß seine menschliche Würde respektiert wird. Er fühlt sich mit seinem Unternehmen innerlich verbunden. In einer solchen „Familie“ übernimmt jeder persönliche und moralische Verpflichtungen, die jenseits einer arbeitsvertraglichen Festlegung liegen.

Die Schaffung einer derartigen betrieblichen Sphäre des Vertrauens bedingt zunächst gerechte Behandlung eines jeden Mitarbeiters sowie einen ausreichenden Schutz vor willkürlicher Entlassung. Die Sicherung des Arbeitsplatzes ist eine wichtige Voraussetzung, um die innere Verbundenheit mit dem Betriebe zu festigen und die Arbeitsfreudigkeit zu erhöhen. Doch damit nicht genug: Jede echte menschliche Leistungssteigerung entspringt dem natürlichen Wunsche persönlichen Vorwärtskommens. Eine verantwortungsbewußte Geschäftsleitung wird daher bemüht sein, vielfältige Aufstiegsmöglichkeiten entsprechend den Kenntnissen und Fähigkeiten mit eigenen Verantwortungsbereichen für ihre Mitarbeiter zu schaffen. Innerbetriebliche und außerbetriebliche Fortbildungslehrgänge, deren Kosten die Firma zu übernehmen hat, geben dabei den Betriebsangehörigen die Möglichkeit, ihr persönliches Leistungsvermögen zu ihrem und des Betriebes Vorteil zu steigern.

Unter den vielen Voraussetzungen, dieses Band des gegenseitigen Vertrauens enger zu knüpfen, erscheint besonders wichtig noch eine gründliche und großzügige ärztliche Betreuung. In jedem Betrieb werden seit jeher Maschinen, Geräte und Werkzeug gründlich gepflegt, während die Gesundheit des arbeitenden Menschen früher vielfach vernachlässigt wurde – ein Raubbau an wertvollstem „Betriebskapital“. Laufende betriebsärztliche Betreuung und Beratung aller Arbeiter und Angestellten, angemessene Erholungs- und Urlaubsmöglichkeiten sowie eine Sicherstellung des Lebensabends sind daher wichtige Voraussetzungen, um in allen Mitarbeitern das Gefühl der Zugehörigkeit zu einer wirklichen „Betriebsfamilie“ immer wieder zu stärken.