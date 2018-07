Der politische Berater, der Sowjetischen Kontrollkommission in Deutschland, Außerordentlicher und Bevollmächtigter Botschafter Wladimir S. Semjonow, dirigiert von Berlin aus die sowjetische Deutschlandpolitik seit fast sechs Jahren. Das Amt, das er unter Schukow und Sokolowskij bekleidete und jetzt unter Tschuikow immer noch inne hat, ist nach außen hin niemals fest umrissen gewesen. Doch wenn am Rednerpult im Admiralspalast Oberst Tulpanow auf den Parteitagen die Ostzonenparteien begrüßte, saß als gedankenvoller und unauffälliger Beobachter ein mittelgroßer Zivilist mit einem Durchschnittsgesicht in der Loge und lauschte: Semjonow. Wenn Sokolowskij den Kontrollrat fuhr oder ein Interview an Korrespondenten der Ostzonenpresse gab, die ihn nie zu Gesicht bekamen, beriet er sich zuvor mit: Semjonow. Als Berlin blockiert und schließlich „deblockiert“ wurde, erteilte die letzten Weisungen: Semjonow. Sprach ein sowjetischer Offizier aus der SMA über eine wichtige politische Maßnahme, die noch bevorstand oder die erst in Erwägung gezogen wurde, so mündeten im vertraulichen Gespräch seine Schlußfolgerungen in dem Hinweis: „Wenn der politische Berater damit einverstanden ist.“ Zankte sich General Kotikow in der Alliierten-Kommandantur mit Oberst Howley oder gab ein sowjetischer Fliegergeneral der internationalen Presse Auskünfte über den Zusammenprall eines russischen Jägers mit einer britischen Wiking-Maschine bei Gatow, dann stand ein anderer, schlanker Mann in Zivil daneben: Genosse Alexejew, ein Mitarbeiter Semjonows.

Obgleich letzte sowjetische Instanz unter drei Militärbefehlshabern und auch jetzt in der weniger militärischen Kontrollkommission, ist Semjonow doch keineswegs allmächtig. Er kann keine selbständigen Entscheidungen von Bedeutung treffen – das geschieht in Moskau. Aber was Semjonow sagt, was er unternimmt, ist für das Verhalten der Sowjetunion gegenüber Deutschland bindend. Der knapp fünfzigjährige Diplomat hat. als „Außerordentlicher und Bevollmächtigter Botschafter“ die höchste Sprosse der Routinekarriere mit ungewöhnlicher Schnelligkeit erklommen. Er debütierte 1940 unter Dekanosow kurze Zeit in Berlin nach einer Ausbildungszeit in Litauen. 1942 kam er als Legationsrat auf den wichtigen Beobachterposten in Stockholm, wo er bis Kriegsende blieb. Er ist Staatskassenschaftler und gilt als Deutschland-Sachverständiger. Wer einmal mit ihm gesprochen hat, fühlt sich angezogen. Er hat nicht die eisige Art kommunistischer Staatsfunktionäre. Das darf jedoch keineswegs zu dem Schluß verführen, er sei kein strenger Bolschewist. Er ist, vermutlich, sogar ein besonders fanatischer. Ist ihm doch eine der bedeutendsten Aufgaben gestellt worden, die der Kreml zu vergeben hat: die Einbeziehung Gesamtdeutschlands in den sowjetischen Block. Daran arbeitet er mit größter Hartnäckigkeit. Doch glaubt Semjonow nicht, seine Aufgabe mit Hilfe der SED oder der westdeutschen Kommunisten erfüllen zu können. Er vertraut auf die unwiderstehliche Anziehungskraft der Sowjetunion gegenüber dem an ihrer Peripherie liegenden Mitteleuropa. Und daher würde er gern über eine „Neutralisierung“ Deutschlands verhandeln.

Karl Schwarz