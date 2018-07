Von unserem Pariser Korrespondenten Artur Rosenberg

Zu der von Frankreich einberufenen Konferenz über die Aufstellung einer Europa-Armee, an der auch Deutschland beteiligt sein soll, haben wir unseren Pariser Korrespondenten gebeten, den französischen Standpunkt, der in Deutschland meistens mißverstanden wird, darzulegen.

Paris, im Februar

Amerika will die Eingliederung Westdeutschlands in die Gemeinschaft der westlichen Welt, Frankreich wünscht die Eingliederung Westdeutschlands in einen Verband der westeuropäischen Kontinentalstaaten. Nach französischer Auffassung soll der Verband wohl der Gemeinschaft der westlichen Welt angehören, doch als ein eigener Staatenblock, der auf Grund seines Machtpotentials den besonderen Interessen der westeuropäischen Kontinentalstaaten innerhalb der westlichen Gemeinschaft Geltung schaffen kann, Die Interessen der westeuropäischen Kontinentalstaaten sind nun einmal verschieden von denen der Vereinigten Staaten. Beide Gruppen stimmen überein in dem Verlangen nach Sicherheit gegen die kommunistische Expansion. Doch während die Vereinigten Staaten im Gefühl der Geborgenheit durch den Ozean und der Überlegenheit ihres Kriegspotentials daran denken können, es auf eine Machtprobe ankommen zu lassen, sind die Staaten des westeuropäischen Kontinents sich im klaren, daß ihre Länder als künftiger Kriegsschauplatz die Kosten eine: Krieges, gleichgültig, wie dieser ausgehen mag, mit ihrer Vernichtung zu bezahlen hätten. Diese Aussicht klammert die Völker des kontinentalen Westeuropa zu einer Interessengemeinschaft: zusammen, deren Wirkung entscheidender ist, als es den meisten heute bewußt wird.

Die Wünsche des Westens nach einem deutschen Verteidigungsbeitrag, sind erst wenige Monate alt. Sie sind so unerwartet und dann mit solcher Intensität gekommen, daß sie in Deutschland Mißtrauen auslösten. Forderungen für die Bedürfnisse eines neuen Krieges sind überdies ihrem Wesen nach kaum dazu angetan, ein günstiges Echo zu finden. Man hat jedoch in Deutschland unter dem Eindruck des Kriegsgeschreies nur allzu häufig übersehen, daß sich mit den Forderungen nach Kriegsmaterial und deutscher Rüstung doch noch anderes verbindet: die Möglichkeit einer atmosphärischen Liquidierung des Krieges, die weit weniger von Verträgen und verbriefter Gleichberechtigung, als von der Einschaltung in das gleiche Erleben und in die gleichen Sorgen abhängt. Man hat. in Deutschland den Blick noch allzu starr auf die Ausläufer der militärischen und machtpolitischen Liquidierung des letzten Krieges, auf Dementagen und Kriegsverbrecherprozesse gerichtet, um unbefangenen Auges zu erkennen, welche Möglichkeiten in der jetzigen Situation für die Herstellung neuer Beziehungen zu der für Deutschland natürlich gegebenen Gemeinschaft der Weststaaten ganz unerwartet geboten werden.

Betrachtungen über wirkliche oder vermeintliche Fehler, die die Westalliierten in der Behandlung Deutschlands begangen haben, bringen noch keine Lösung für ein künftiges Zusammenleben. Doch darauf allein kommt es an. Wenn es notwendig ist, über viele Handlungen der Alliierten den Schleier des Vergessens zu breiten, darf doch auch wieder in Deutschland nicht vergessen werden, daß es auch andere Dinge gibt, mit denen das nationalsozialistische Regime das Land belastete und für die Deutschland ein Vergessen der Welt dringend nötig hat. Wichtiger als sehen, ist oft übersehen. Der einzelne kann seinen Ressentiments nachhängen, auch wenn sie selbstzerstörend wirken. Eine Staatsführung muß vorwärts schauen.

Die jetzige erstmalige, vielleicht einmalige Gelegenheit könnte verpaßt werden, wem Deutschland aus Besorgnis, als Handelsobjekt betrachtet zu werden, die in den Weststaaten schon vorhandenen Befürchtungen bestärken würde, daß es sein Machtpotential allzu teuer verkaufen wolle. Isolierung ist ein Unglück, das man erleidet, wenn man nicht anders kann; sie zu suchen wäre für Deutschland heller Wahnsinn, Isolierung ist heute für keinen Staat möglich, am wenigsten für einen, der an der Schnittlinie der beiden Welten liegt.