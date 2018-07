In der Gründerzeit, so sagt man, sei morgens der Chef durch seinen Betrieb gegangen, und er habe seine Arbeiter auch dann noch mit dem Vornamen angesprochen, als ihre Zahl schon in die Tausende ging. Nun, vielleicht übertreibt die Historie etwas. Aber: wer kennt heute noch wen im Betrieb?

Nehmen wir einmal einen chemischen Großbetrieb des Südwestens. Von den, 24 000 Menschen, die dort arbeiten, können sich persönlich nur relativ wenig von Angesicht zu Angesicht kennen. Es gibt tatsächlich zahlreiche „Telefonbekanntschaften“, die sich über Jahre erstrecken, ohne daß sich die beiden Leute einmal die Hand gegeben haben. Schon die rein räumliche Ausdehnung solcher Werke trägt dazu bei. Wer etwa hier von einer Seite zur anderen laufen wollte, brauchte gut und gern seine anderthalb Stunden.

Aber kommen wir noch einmal auf die kleineren Einheiten zurück, aus denen sich der Großbetrieb aufbaut: sie umfassen bis zu 1000 Menschen, und wenn auch der Betriebsleiter nicht jeden Mann bei Namen kennen wird, so weiß er doch – aha, das ist der, der „fährt“ die und die Anlage. In einer Größenordnung von mehreren hundert Leuten geht das Sichkennen schon sehr viel weiter, vor allem in Betrieben, die einen alten Facharbeiterstamm haben. Der „Aniliner“ der BASF ist ein solcher Typ. Hier sind die 25- und 40jährigen Arbeitsjubiläen schon keine Seltenheit mehr. (Ein Bonmot sagt, es sei schwer, in die BASF hineinzukommen, aber unmöglich, wieder herauszukommen!) Aus dieser Tradition erwächst eine sehr feste menschliche Bindung – am Arbeitsplatz selbst, in den Familien, zwischen den Betriebsleitern und den Arbeitern oder Angestellten. Der Sohn und der Neffe des „Aniliners“ haben meist nur einen Wunsch: auch im Werk anzukommen. Und da der Vater eben mit seinem Chef auf gutem Fuß zu stehen pflegt, so spricht er mit ihm über diese Sorgen. Nicht nur über diese – ein guter alter Brauch gilt auch heute noch, daß nämlich der Betriebsleiter dann und wann zu seinen Leuten ins Haus geht. Wo aber wirklich einmal Not am Mann ist, da ist die Sozialabteilung zur Stelle.

Wir sehen also, daß der Großbetrieb zwar aufgliedert, aber doch keineswegs absolute Anonymität schafft. Denn auch zwischen den einzelnen Gliedern des Betriebes spinnen sich mancherlei Fäden. Rein beruflich sind da die vielen Kommissionen, quasi die Zahnräder.

Und dann die Meister. Sie müssen hier besonders genannt werden. Untereinander meistens „per Du“ sind sie über menschliche und betriebliche Dinge sehr gut unterrichtet. Sie verbreitern das „Sichkennen“ nach beiden Seiten, zur Leitung und zur Arbeiterschaft.

Vergessen wir aber auch die Vereine nicht. Die deutsche „Vereinsmeierei“ hat, menschlich gesehen, nicht zu unterschätzende Vorteile. Gesang, Sport oder Gartenliebhaberei führen Menschen gleicher Neigung, aber ganz unterschiedlicher beruflicher Gruppen zusammen.

Nach allem könnte man sagen: es ist nicht so schlimm mit der Anonymität, wie man annehmen sollte. Aber es ist auch noch nicht so gut, wie man es wünschen möchte. Was könnte also noch geschehen? Werkzeitung oder der Wandanschlag können vorbereitende Arbeit leisten. Noch notwendiger scheint aber, daß die stereotypen Schilder „Eintritt verboten“ verschwinden, jedenfalls soweit nicht wirklich zwingende betriebliche Sicherheitsvorschriften sie notwendig machen. Man muß Arbeitern und Angestellten der einzelnen Sparten Gelegenheit geben, sich einmal am eigenen Arbeitsplatz gegenseitig zu besuchen. W. F. Packenius