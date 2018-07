In diesen Werken, die mit einer Gesamtbelegschaft von rund 132 000 annähernd 60 v. H., in der Produktion etwa 80 v. H. der eisenschaffenden Industrie ausmachen, wurde mit der Entflechtung das wirtschaftliche Mitbestimmungsrecht realisiert. Die Aufsichtsräte wurden paritätisch zusammengesetzt. Die Unternehmerseite im Aufsichtsrat setzt sich zusammen aus drei Vertretern der Altgesellschaften, einem erfahrenen Fachmann der Industrie und einem den Unternehmern nahestehender Vertreter der öffentlichen Hand, während die Arbeitnehmerseite mit zwei Betriebsratsmitgliedern (einem Arbeiter und einem Angestellten), je einem Vertreter der Industriegewerkschaft Metall und des Deutschen Gewerkschaftsbundes und einem das Vertrauen der Gewerkschaften besitzenden Repräsentanten der öffentlichen Hand besetzt ist. Aufsichtsratsvorsitzender ist jeweils einer der elf, jetzt zehn Stahltreu händer.

Die Vorstände wurden gebildet aus einem technischen und einem kaufmännischen Direktor, sowie aus dem Arbeitsdirektor. Der letztere muß das Vertrauen der Gewerkschaften (besitzen, wird aber, wie die anderen beiden Vorstandsmitglieder, vom Aufsichtsrat bestellt. Die Vorstände arbeiten nach dem Kollegialprinzip. Die Vorstandsmitglieder haben also die gleichen Rechte und Pflichten und tragen gemeinsam die Verantwortung für das ihrer Leitung anvertraute Werk.

Die erweiterten Befugnisse des Betriebsrates zeigen sich neben der Delegation zweier vollberechtigter Mitglieder in den Aufsichtsrat vor allem darin, daß seine Vertreter gemeinsam mit den Betriebschefs und Abteilungsleitern regelmäßig am den erweiterten Vorstand ssitzungen teilnehmen. Sie werden hier unmittelbar über alle für das Werk wichtigen Fragen unterrichtet und können ihre Auffassungen und die Wünsche der Belegschaft vorbringen. Andererseits nehmen die Leiter und Sachbearbeiter der Werkabteilungen auch an den Sitzungen der Ausschüsse des Betriebsrates teil, um sachliche Aufklärung zu geben, Unstimmigkeiten auszuräumen und schnelle Entscheidungen möglich zu machen.

Idee und Wesen der Mitbestimmung kommen neben der paritätisch Besetzung der Aufsichtsräte sichtbar am stärksten in der Funktion des Arbeitsdirektors zum Ausdruck. Der Arbeitsdirektor ist als Mitglied des Vorstandes ebenso wie das technische und das kaufmännische Vorstandsmitglied in die Gesamtverantwortung für das Werk gestellt. Er hat im besonderen aber die Verantwortung für die menschliche Arbeitskraft zu tragen, also dafür, daß die im Werk Beschäftigten nicht nur arbeitsfähig, sondern auch leistungswillig sind. Seine wesentliche Aufgabe ist daher, die Arbeitsbedingungen und menschlichen Beziehungen im Betrieb in optimaler Weise zu gestalten. Das bedeutet, daß die mit der Arbeit in der Schwerindustrie notwendig verbundenen Mühen und Leiden möglichst gemindert, die aus der Zusammenarbeit, der gemeinsamen Verantwortung und der Sorge umeinander wachsenden Bindungen jedoch möglichst gestärkt werden.

Für den Arbeitsdirektor steht deshalb der Mensch im Mittelpunkt seiner Aufgaben. Sein Funktionsbereich umfaßt alles, was mit den Arbeitern und Angestellten im Betrieb und darüber hinaus in Familie, Beruf, Gemeinde und Gesellschaft zu tun hat, soweit es auf die Arbeit und das Verhalten im Betrieb zurückwirkt. Betriebliche Sozialarbeit und Menschenführung sind die beiden wichtigsten Funktionen des Arbeitsdirektors, von denen sich alle anderen Teilaufgaben ableiten lassen.

Die Voraussetzung einer intensiven betrieblichen Sozialarbeit und einer positiven Menschenführung ist selbstverständlich die Rentabilität des Betriebes. Betriebliche Sozialarbeit kann keine Wohlfahrtspflege sein. Sie darf den eigentlichen Betriebszweck, der Erarbeitung eines möglichst großen wirtschaftlichen Nutzens, nicht ernsthaft gefährden. Andererseits ist aber Bestand und Entwicklung des modernen Großbetriebes vor allem anderen davon abhängig, daß die erforderliche Arbeitskraft nicht nur vorhanden ist, sondern daß sie gerne und willig zur Verfügung gestellt wird. Ohne wirkliches Interesse der Arbeiter am Arbeitsplatz, ohne innere Zustimmung zum Betrieb – und damit letzthin ohne Vertrauen zur Werksleitung – ist der moderne Großbetrieb nicht lebens- und konkurrenzfähig!

Die Entwicklung der 25 entflochtenen Werke der eisenschaffenden Industrie in den letzten vier Jahren hat den Beweis erbracht, daß die volle Mitbestimmung der Arbeitnehmer nicht nur ein sozial gerechtes und deshalb politisch fruchtbares Prinzip, sondern zugleich auch die wirtschaftlich und psychologisch notwendige Organisationsform des modernen Großbetriebes ist. Außerdem vertieft sie die demokratischen Spielregeln auch in der Wirtschaft.