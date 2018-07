Die Botschafter der Vereinigten Staaten, Großbritanniens und Frankreichs übergaben im Moskau Antwortnoten ihrer Regierungen war Vier-Mächte-Konferenz. In den gleichlautenden Noten schlagen die drei Westmächte vor, daß am 5. März in Paris die Außenminister-Stellvertreter zusammentreten sollen, um die Tagesordnung für das Treffen der „Großen Vier“ zu beraten.

Generalissimus Stalin erklärte in einem Interview mit der Prawda, die UNO, die als „Bollwerk zur Erhaltung des Friedens“ geschaffen worden sei, werde in „ein williges Werkzeug der Vereinigten Staaten“ umgewandelt, „in ein Instrument zur Entfesselung eines neuen Weltkrieges“. Ein dritter Weltkrieg, so sagte Stalin, sei dennoch gegenwärtig nicht unvermeidlich.

Der britische Verteidigungsminister Shinwell erklärte im Unterhaus, wenn der Sowjetunion das Experiment in Korea gelänge, würden Berlin oder Westdeutschland das nächste Ziel der roten Agression sein,

Über 100 republikanische Abgeordnete im amerikanischen Repräsentantenhauses unterzeichneten eine Erklärung, in der die Einstellung aller wirtschaftlichen und militärischen Hilfeleistungen an Westeuropa gefordert wird, falls die europäischen Atlantik-Pakt-Staaten nicht bewiesen, daß sie ihren „vollen Anteil an der Last“ tragen wollten.

In Paris begann die Konferenz von sechs Staaten zur Beratung des Pleven-Planes über die Bildung einer europäischen Armee. Auch die Bundesrepublik nimmt an diesen Besprechungen teil.

Die französisch-italienische Konferenz in Santa Margherita zwischen den Ministerpräsidenten und Außenministern beider Länder wurde beendet. In einem Schlußkommuniqué wurde die völlige Übereinstimmung zwischen Paris und Rom in der Frage der deutschen Wiederbewaffnung, der Europa-Armee und der Zusammenarbeit im Atlantik-Pakt hervorgehoben. Politische Beobachter erklärten jedoch, daß das Schlußkommunique eher einer „Liste guter Vorsätze“ gliche, als einem praktischen Programm.

Die seit einem Monat bestehende holländische Kabinettskrise dauerte an. Königin Juliana beauftragte den langjährigen Wirtschaftsminister Steenberghe von der Katholischen Volkspartei mit der Kabinettsbildung, nachdem zuvor verschiedene andere Politiker gescheitert waren.