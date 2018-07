Bei Zeiss: seit 1896

Die verschiedenen Versuche, das Einkommen der Arbeitnehmer in der Industrie in irgendeine Relation zum Ertrag des Unternehmens zu bringen, rückt das in der Carl-Zeiss-Stiftung angewandte Verfahren der Lohn- und Gehaltsnachzahlung am Jahresende immer wieder in den Vordergrund der Diskussion. Als Prof. Ernst Abbe im Sommer des Jahres 1896 den Angehörigen der Jenaer optischen Werkstätten das Statut der Carl-Zeiss-Stiftung überreichte, wurde er von einem Teil der Öffentlichkeit als weltfremder Phantast bezeichnet, von anderen hingegen als einer der selten in Erscheinung tretenden wirklichen Wohlfahrtsapostel bewundert.

Beide Auffassungen gehen aber an den wahren Beweggründen seiner Handlungsweise völlig vorbei. Die Absichten Ernst Abbes gehen aus den von ihm verfaßten Motiven zum Stiftungsstatut unmißverständlich hervor – am deutlichsten vielleicht aus dem Satz: „Das Ziel meiner Bestrebungen ist durchaus nicht, in meinem Wirkungskreis Caritas zu befördern, sondern ganz allein: Die Rechtslage aller derjenigen zu heben, die in diesen Wirkungskreis eingetreten sind oder in Zukunft eintreten mögen.“

Die sogenannte Gewinnbeteiligung ergab sich damit von selbst als logische Folge aus der damals in den Jenaer Betrieben eingeführten Lohnregehing. Staatliches Tarif recht bestand noch nicht. Die Festlegung des Lohnes war also bis zu einem gewissen Grade der Willkür des Unternehmers anheimgestellt. Eine rechtsverbindliche Regelung stieß aber auf die entscheidende Schwierigkeit der Konjunkturabhängigkeit der Lohnhöhe. Die Vorstellung von der Notwendigkeit einer solchen rechtsverbindlichen Regelung veranlaßte nun Abbe, für den festen Wochenlohn der Arbeiter, der auf Grund des Stiftungsstatuts auch in Krisenzeiten nicht herabgesetzt werden durfte, mit seiner Arbeitervertretung Mindestsätze zu vereinbaren, zu denen je nach Alter und Leistung Steigerungsbeträge hinzukamen. Dieses Verfahren mußte aber wegen der Rechtsverbindlichkeit einerseits und wegen Verbots einer Herabsetzung des Zeitlohnes andererseits sehr vorsichtig gehandhabt werden. Wenn nämlich bei einem Konjunkturanstieg der wachsende Ertrag in steigender Lohnhöhe zum Ausdruck gekommen wäre, dann hätte eine anschließende Krise Gefahren für den Fortbestand des Unternehmens heraufbeschwören können. Um dem zu begegnen, blieb eigentlich gar kein anderer Weg übrig, als durch eine Lohn- und Gehaltsnachzahlung nach Abschluß des Geschäftsjahres in der tatsächlichen Lohn- und Gehaltshöhe den Geschäftsgang mit zu berücksichtigen. Dabei erscheint es wichtig, darauf hinzuweisen, daß die Höhe des nachzuzahlenden Betrages allein durch die Geschäftsleitung bestimmt wurde, deren Mitglieder keine Gehaltsnachzahlung erhalten.

1896 wurde der Anteil des nachzuzahlenden Betrages auf 8 v. H. des Jahreseinkommens festgelegt. Dieser Anteil verminderte sich im folgenden Jahr, obwohl von einer Geschäftskrise keine Rede sein konnte, auf 5 v. H. Das nahm Abbe zum Anlaß für eine sorgfältige Untersuchung der Gründe dieses Rückganges. Dabei ergab sich eine zu hohe Festsetzung der Akkordsätze, die dann 1-897 herabgesetzt wurden, worauf der Gewinnanteil wieder auf 9, dann sogar auf 10 v. H. anstieg. Das gleiche „Spiel“ wiederholte sich noch einmal 1902–1903.

Dieses von Ernst Abbe in Verbindung mit den übrigen tarifrechtlichen Bestimmungen des Statuts der Carl-Zeiss-Stiftung eingeführte Verfahren hat gegenüber den neueren sozialrechtlichen Versuchen, die Arbeiterschaft am Ertrag des Unternehmens zu beteiligen, eines voraus: Es hat seine Bewährungsprobe seit mehr als einem halben Jahrhundert hinter sich.

Dr. H. Küppenbender Zeiss-Opton GmbH., Oberköchen