Die Voraussetzungen für Public Relations sind in Westberlin andere als im Bundesgebiet. (Ostberlin muß gleich ausgeklammert werden, weil seine immer mehr sowjetisierte Wirtschafts- und Sozialverfassung Vergleichsmöglichkeiten nicht bietet.) Die betriebliche Gefahrengemeinschaft war in Berlin nicht nur in den ersten Wochen nach den Kampfhandlungen vorhanden. Sie ist auch heute noch lebendig.

Die Auf Aufräumungsarbeiten waren ungleich schwieriger als in den zerbombten Betrieben Westdeutschlands, weil überall die Gefahr der Verschleppung für den Arbeiter ebenso lauerte wie für den Ingenieur oder Unternehmer. Auch nach der Übernahme der Westsektoren in die westliche Militärverwaltung waren selbst in diesen Teilen Berlins Übergriffe der Sowjets noch lange keine Seltenheit.

Der Arbeiter mußte zusehen, wie durch oft sinnlose Demontage von Maschinen, Geräten und Vorräten – für viele Betriebe hundertprozentige Ausräumung – die Arbeitsmöglichkeiten auf Jahre hinaus beseitigt wurden. Damals entstand das Wort von dem „Vorteil der Bombenzerstörungen“, die zuweilen wertvolle Produktionsmittel dem Zugriff der Sowjets durch Verschattungen entzogen hatten, aus denen sie später in vielmonatiger Arbeit herausgeschaufelt und wieder gebrauchsfähig gemacht wurden. Oder: Unter Lebensgefahr brachten Betriebsleiter und Belegschaft von Banken und Versicherungen Arbeitsunterlagen, die heute die Durchführung der Wertpapierbereinigung und der Guthabenaufwertung erleichtern, über die Sektorengrenzen in Sicherheit. – Daher bestand Kontensperre. Entlohnung war nur, wenn überhaupt, dann kärglich „aus der Brieftasche“ möglich. Hier bildete sich eine Existenzgemeinschaft.

Die Blockade mit ihren zwangsläufigen Arbeitszeitkürzungen, teilweise auf 20 Stunden in der Woche und ihren sonstigen Entbehrungen setzte diesen Druck, der die Betriebsgemeinschaft noch verstärkte, weitere elf Monate fort. Und die Wiederherstellung des freien Warenverkehrs mit Westdeutschland brachte dann die enttäuschende Wahrheit, daß das Zurückbleiben der Arbeitsproduktivität gegenüber Westdeutschland Berlin konkurrenzunfähig gemacht hatte. Die vorher verschleierte Arbeitslosigkeit verdoppelte sich.

In dieser Situation stellen sich die sozialbetrieblieben Probleme anders dar als in einer Wirtschaft, die zwar auch noch nicht voll beschäftigt ist, aber doch nicht unter ständigem Druck steht und die politischen Gefahren, von denen sie im Grunde genau so bedroht ist, nicht unmittelbar vor sich sieht. Auch der Berliner Arbeiter ist sich bewußt, daß er zum Westen gehört. Trotz der Enttäuschungen aus dem Westen haben die Lockungen des Ostens keine Wirkung. Dabei liegen die Berliner Löhne – von den Gehältern ganz zu schweigen – nicht nur unter dem Hamburger Satz, sondern sogar zum Teil unter den niedrigen süddeutschen Löhnen.

Mit der Normalisierung des betrieblichen Lebens treten nun die sozialen Probleme immer mehr hervor. Die Berliner Unternehmer sind sich im klaren, daß die echte Betriebsgemeinschaft für sie eine besondere Verpflichtung bedeutet. Daraus ergibt sich auch eine positive Einstellung zur Mitbestimmung in den Betrieben, an deren Ingangsetzung die Belegschaft so oft selbstlos mitgearbeitet hat. Die politischen Aufgaben der Gewerkschaft, der UGO, bestehen in Berlin kaum im Kampf gegen das Unternehmertum, vielmehr in der Abwehr des Kommunismus. Auch wirtschaftlich ergibt sich oft eine sehr enge Zusammenarbeit, wenn zum Beispiel die UGO gemeinsam mit dem Betriebsrat Kreditgesuche des Unternehmen zum Aufbau oder zur Aufrechterhaltung des Betriebes bei der Marshallplanverwaltung oder bei den Banken unterstützt. Mit der kürzlich erfolgten Eingliederung der UGO in der DGB sind in diesem Verhältnis grundlegende Änderungen nicht eingetreten, wenn auch die These der totalen Angleichung Berlins an den Westen zuweilen zu formalistischer Denkungsart anregt: Die Gegensätze zwischen Unternehmer und Arbeiter sind in Berlin weniger vorhanden als anderwärts, zumal auch im Rahmen der beschränkten Mittel alles versucht wird, um durch soziale Betriebseinrichtungen das Wohl der Belegschaften spürbar und nachhaltig zu fördern. Sa.