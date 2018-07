Es sind fünf Jahre, seit „Die Zeit“ zuerst erschien. Damals ein Wagnis, wie wir wußten. Deutsch zu sein, galt nicht viel nach dem verlorenen Kriege und nach all dem Unglück, das Hitler über die Deutschen gebracht hatte. Wir beschlossen, als wir die „Zeit“ gründeten: deutsch zu sein. Im Bemühen, nach außen und nach innen das auszusprechen, was uns Deutschen am meisten not tut, haben wir nicht „Themen gewählt“ von Fall zu Fall. Wir exemplifizierten – ob wir wollten oder nicht – am einzelnen Zeitgeschehen das, was wir Deutsche immer und unter allen Umständen brauchen: Gerechtigkeit, die Bereitschaft, den Unglücklichen unter uns, den Flüchtlingen, zu helfen und denen, die zu Unrecht unter der Not der Zeit und der Drangsal des zwiegeteilten Deutschlands leiden. Unsere Leser wissen, daß wir manch „heißes Eisen“ anfassen mußten. Unser Beitrag zum eigenen Geburtstag soll die Erörterung einer heute brennenden Frage sein, eine Untersuchung des Themas, das die Gegenwart uns aufzwingt: Der Mensch im Betrieb.