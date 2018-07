Die Belegschaftsfürsorge wird im wesentlichen von eigens hierzu ausgebildeten Fürsorgerinnen vorgenommen. Der Schwerpunkt ihrer Arbeit liegt bei der Familienfürsorge. Hier lernen die Fürsorgerinnen durch häufige Familienbesuche die häuslichen Verhältnisse der Arbeiter kennen und können so von sich aus feststellen, wo dringende Hilfe vonnöten ist. Der Familienfürsorge wird ein besonderes Augenmerk zugewandt, da nur unter gesunden Familienverhältnissen die einzelnen Familienmitglieder den Anforderunggen des Alltags gewachsen sind. Zwischen der Fürsorge und der Belegschaft wird ein Vertrauensverhältnis geschaffen, das in dem Arbeiter niemals das Gefühl eines Kontrollierten und zu stetem Dank Verpflichteten aufkommen läßt. Das Solidaritätsgefühl zwischen den Belegschaftsangehörigen einerseits und zwischen der Belegschaft und dem Werk andererseits wird hierdurch intensiviert werden. Die Fürsorgerin ist die Seele der Sozialarbeit schlechthin. Sie wird die Impulse zu tatkräftiger Hilfe geben. Lassen wir einige Zahlen aus dem Aufgabenbereich der Fürsorgerinnen sprechen und nehmen als Beispiel hierfür die Hüttenwerk Oberhausen AG., so ist festzustellen, daß die vier dort eingesetzten Fürsorgerinnen innerhalb ihrer Sprechstunden während des Geschäftsjahres 1949/50 im Monatsdurchschnitt 196 Besucher berieten und im gleichen Zeitraum 196 Hausbesuche machten. Über die Fürsorgerinnen wurde im Laufe des Geschäftsjahres 1949/50 in diesem Werk an 1338 Belegschaftsmitglieder eine einmalige finanzielle Beihilfe von insgesamt 49 850 DM gegeben.

Die Familienfürsorge, die von den Fürsorgerinnen sehr viel Takt und Einfühlungsvermögen erfordert, bildet die Grundlage aller weiteren fürsorgerischen Tätigkeit. So wird die Beschickung der Kindergärten und -horte häufig durch die Fürsorgerinnen vorgenommen. Sie sehen, wo die oft noch werktätigen Mütter in der Kindererziehung eine Unterstützung brauchen, erkennen auf Grund ihrer Familienbesuche, wo die häuslichen Verhältnisse keine Gewähr für eine gedeihliche Erziehung der Kinder bieten und veranlassen, ohne in die privaten Belange der Eltern einzugreifen, mit deren Einverständnis die Betreuung der Kinder in den Kindergärten.

Hier werden die jungen Menschen von ausgebildeten Kindergärtnerinnen betreut, können in Sonne und freier Luft unter sorgsamer Obhut spielen, turnen und baden. Die hygienischen Verhältnisse und Betreuungen sorgen für die Gesunderhaltung der Kinder, und die durch das Werk vorgenommenen Kinderspeisungen kräftigen nach dem munteren Spiel. In den Kinderhorten wird vor allem die Schuljugend bis zum zehnten Lebensjahr in den Nachmittagsstunden betreut und findet in Bastei-, Zeichen- und Lesestunden ihre Zerstreung.

Greifen wir auch hier wieder einige Beispiele heraus: In dem Kindergarten der Westfalenhütte AG. werden täglich etwa 65 Kleinkinder und 110 Schulpflichtige, in dem Kindergarten der Hüttenwerk Huckingen AG. etwa 100 Kinder betreut.