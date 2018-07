Wenn hier von den betrieblichen Sozialaufwendungen die Rede sein soll, so sind damit nicht so sehr die gesetzlichen Leistungen gemeint, die Deutschland schon seit den Zeiten Bismarcks in der übrigen Welt den Ruf vorbildlicher sozialer Verhältnisse eingetragen haben. Es sollen vielmehr die freiwilligen Zuwendungen des Unternehmers darunter verstanden werden. Sie sind in der Art so umfangreich und in ihrer Höhe so beträchtlich, daß ihre Außerachtlassung zu einer falschen Einschätzung der sozialen Leistungen des Unternehmertums und seiner Fürsorgebereitschaft führen müßte.

Eine Stuttgarter Großfirma hat berechnet, daß sie an Pflicht-Arbeitgeberzuschüssen für jeden Lohnempfänger (einschl. Urlaubsvergütung und bezahlter Wochenfeiertage) im Monatsdurchschnitt 45 DM zu leisten hat. Ihre freiwilligen Sozialaufwendungen belaufen sich zusätzlich nochmals auf etwa die gleiche Summe. Die sogenannten Lohn-Nebenkosten als Summe beider, erreichen damit einen Betrag von über 30 v. H. des Lohnes.

Daß die freiwilligen Aufwendungen für die Mitarbeiter nicht nur bei Großfirmen beträchtlichen Umfang haben, zeigt eine Erhebung vom September vergangenen Jahres, die sich auf 94 mittlere und größere Betriebe in Württemberg-Baden mit zusammen 78 634 Beschäftigten (ohne größte Betriebe, die wegen ihrer besonderen Verhältnisse ausgenommen wurden) erstreckte. Dort ergab sich für den Zeitraum eines Jahres ein Betrag von durchschnittlich 300 DM je Kopf für Aufwendungen der im folgenden aufgezählten Art (also ohne die auf Grund gesetzlicher Beträge und ohne die freiwilligen Leistungszulagen innerhalb des Lohnes selbst): Zuschüsse für Pensions-, Unterstützungs- und Betriebskrankenkassen sowie zu deren Verwaltungskosten (39 v. H.), Weihnachtsgratifikationen, Herbstbeihilfen (20 v. H.), Zuschüsse für Kantinenbetrieb (13 v. H.), verlorene Zuschüsse und Zinsverlust bei zinslosen Darlehen zum Wohnungsbau, Bau und Unterhaltung von Werkswohnungen usw. (5 v. H.), Heirats-, Geburts-, Sterbe-, Kinder- und Altersbeihilfen (4 v. H.). Ferner: Zuschüsse der Lohnweiterzahlungen bei Krankheit und Unfällen, Ausgaben für Betriebsfeiern, -ausflüge und Weihnachtsfeiern, Zuwendungen für Jubilare, Zuwendungen für Werkkleidung, Ausgaben für zusätzliche sanitäre und hygienische Aufwendungen, Fahrgeld-, Reisegeld- und Trennungszulagen (die eingeklammerten Zahlen geben den Prozentsatz der betreffenden Leistungsart von der Gesamtsumme an).

Zu diesen Leistungen kommen noch weitere hinzu, wie die erwähnten freiwilligen Leistungszulagen beim Lohn, werkärztliche Betreuung, Unterhaltung von Kindergärten und Heimen, von Sportplätzen, Werkbüchereien, Musickapellen und Gesangvereinen.

Eine Erhebung in Hessen bei Betrieben aller Größen und Branchen ergab an freiwilligen Aufwendungen jährlich zwischen 12 und 25 v. H. der Lohn- und Gehaltssummen, oder zwischen 2 und 5 v. H. des Geschäftskapitals oder 30 bis 40 H. des Bruttogewinns. In einem Industrieunternehmen in Hessen betrugen die Leistungen für außergesetzliche und übertarifliche Betriebseinrichtungen 17 vom Hundert der Lohn- und Gehaltssummen und 215 v. H. der an die Aktionäre gezahlten Dividende. Nach einer Zusammenstellung von neun größeren Firmen verschiedener Branchen ergaben sich neben einer Gesamtlohnsumme von 91,8 Mill. DM im Jahr 9 Mill. DM gesetzliche Sozialabgaben, fast 11 Mill. DM freiwillige Sozialleistungen und 3,8 Mill. DM Dividenden. Die freiwilligen Sozialleistungen bewirken somit praktisch einen um fast 12 v. H. höheren Lohn, als er in den Lohnlisten zum Ausdruck kommt, währen die Dividende etwas über 4 v. H. der Lohnsumme ausmacht.

Im übrigen setzt sich in der Unternehmerschaft zunehmend die Erkenntnis durch, daß die beste Form, um persönlich erreichte Mehrleistungen gerecht zu entlohnen, eine geregelte Erfolgsbeteiligung ist, ein „share of production“-Plan. Dadurch wird sich das psychologische Verhältnis vom Arbeitnehmer zum Arbeitgeber wesentlich entspannen.

Wenn auf diese Weise ein Teil der freiwilligen Sozialaufwendungen aus der unbeachteten oder sogar unwillig betrachteten Sphäre jederzeit widerruflicher Gnade auf die konkrete Ebene eines rechtmäßig bestehenden Mitverdienens gehoben wird, so folgt man damit nicht nur der sozialen Entwicklung der Zeit. Man erreicht auch die äußere Anerkennung oft längst bestehender sozialer Fortschrittlichkeit, und das ist ja doch ein wesentliches Plus. Hellmut Ehrenberg