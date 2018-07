Als eine philosophisch abgeklärte und humane Gottheit, die der eigenen Machtvollkommenheit und des ihr von den Menschen verliehenen Nimbus müde geworden ist, erweist sich der Tod in Ernst Wilhelm Eschmanns Schauspiel „Alkestis“ (im Heliopolis Verlag, Tübingen, 1950 147 S.). Unähnlich dem christlichen Sensenmann, der seine Opfer grausam von der Tafel des Lebens ins Jenseits abberuft, läßt er in gewissen Fällen mit sich reden und handeln und hält die Grenzen zwischen Ober- und Unterwelt nicht immer scharf ein. In jenem grauen Zwischenreich, das der eigentlichen Totenwelt vorgelagert ist, offenbart er der für den Gatten gestorbenen Alkestis die erstaunliche Wahrheit über sein Wesen: „Nicht Götter, Menschen setzten in die Herrschaft mich.“ Das ist die originelle Grundkonzeption Eschmanns. Abweichend von der antiken Sage, die Herakles als Bezwinger der Mächte des Orkus und Retter der Alkestis bezeichnet, ruft Admet selber – ein zweiter Orpheus – durch seine Liebeskraft die Gattin zurück, und das Ganze endet als ein Triumph des Menschen, der sich seiner Macht bewußt wird, über den Tod, der gerne verzichtet. Besonders in jenen Szenen des Stückes, die die reale Umwelt am Hof des thessalischen Königspaares schildern, werden starke atmosphärische Reize spürbar; erfrischend unfeierlich wirkt der moderne Sprachstil, in welchem die Nebenfiguren des Hofgesindes, der Schmarotzer und Klageweiber und der Eltern des Admet eingeführt werden. Sie alle verteidigen ängstlich und zäh ihre kleine Alltagswelt an den Toren des Königspalastes und haben es eilig, die tote Herrscherin mit einem vorzeitigen Mythos der Verehrung zu umgeben. Eschmanns Schauspiel ist wohltuend frei von Reihe klassizistischen Epigonentum ansetzt die Reihe jener souveränen Variationen antiker Urmotive fort, für die es gerade in der jüngsten Literatur schon überzeugende Beispiele gibt, Geno Hartlaub