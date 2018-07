Inhalt Seite 1 — Großväterchens Filzstiefel Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Michail Michailowitsch Prischwin

Gut erinnere ich mich noch, wie Großvater Michei zehn Jahre lang in seinen Filzstiefeln herumlief. Und wie viele Jahre er schon vor mir in ihnen gegangen war, kann ich gar nicht sagen. Er pflegte sich auf die Füße zu schauen und zu sprechen: „Meine Filzstiefel sind wieder mal dünn geworden. Man muß sie besohlen“. Und die Filzstiefel wurden wieder genau wie neue.

So vergingen viele Jahre, und ich begann zu glauben, daß alles auf der Welt ein Ende habe, daß alles sterbe und einzig und allein Großväterchens Filzstiefel ewig seien.

Da begann Großvater von einem argen Reißen in den Beinen geplagt zu werden. Niemals noch war der Großvater bei uns krank gewesen, nun aber fing er an zu klagen, rief sogar den Feldscherer. „Das kommt bei dir von dem kalten Wasser“, sagte der Feldscherer. „Du mußt das Fischefangen aufgeben.“ – „Ich lebe aber nur von den Fischen“, antwortete der alte Mann. „Meine Füße im Wasser nicht naß machen, das kann ich nicht.“ – „Wenn es unmöglich ist, sie nicht naß zu machen“, riet der Feldscherer, „so zieh dir Filzstiefel an, wenn du ins Wasser steigst.“

Dieser Ratschlag war dem Großvater von Nutzen: Das Reifen in den Füßen ging vorüber. Aber nachdem der alte Mann sich verwöhnt hatte, fing er an, nur noch in Filzstiefeln in den Fluß zu steigen und zerriß sie natürlich grausam auf den Steinchen am Boden. Die Filzstiefel gaben daher stark nach, und nicht nur in den Sohlen, sondern auch oben auf, an der Stelle der Sohlenbiegung zeigten sich Risse. „Wirklich“, dachte ich, „es ist doch wahr, daß alles auf der Welt ein Ende hat, auch Großväterchens Filzstiefel können nicht ewig dienen: für die Filzschuhe ist nun auch das Ende gekommen.“

Die Leute begannen, dem alten Mann auf die Filzstiefel zu zeigen. „Großvater, es wird Zeit, deinen Filzstiefeln Ruhe zu gönnen, es ist Zeit, sie den Krähen für ihr Nest zu geben.“

So war es aber nun doch nicht! Damit der Schnee sich nicht in die Ritzen setzen sollte, tauchte Großvater Michei einen Filzstiefel ins Wasser – und dann in die Kälte. Natürlich gefror bei der Kälte das Wasser in den Ritzen, und das Eis machte die Spalten dicht. Aber danach tauchte Großvater die Filzstiefel noch einmal ins Wasser, und hierdurch wurden sie ganz mit Eis überzogen.