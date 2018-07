Eine Münchener Arbeitsgruppe – Ärzte, Botaniker, Lebensmittelchemiker – hat festgestellt, daß die Zunahme der Kropferkrankungen (seit 1946 in vielen Teilen Deutschlands und Österreichs) das Ergebnis „hungernder Pflanzen“ ist. Es zeigt sich nämlich, daß der „Nachkriegskropf“ auf die bisher übliche Jodbehandlung nicht ansprach. Das führte zu ernährungspsychologischen Studien, in denen sich der Nachweis erbringen ließ, daß der Gehalt unserer Nutzpflanzen an Vitamin-A-wirksamen Stoffen, den sogenannten Carotinoiden, in den Kropfgebieten unzureichend war. Die Kropfbildung wird stärker, wenn die Pflanzen unzulänglich ernährt oder auch einseitig (nur mit viel Stallmist oder viel Jauche) gedüngt werden. Der bei „harmonischer Ernährung“ der Pflanzen – also bei Volldüngung, wie der Landwirt sagt – analytisch ermittelte höhere Carotinoidgehalt konnte dem Kropf vorbeugen.

Erkenntnise solcher Art geben einen eindringlichen Hinweis darauf, daß es nicht mehr damit getan ist, die Erzeugung von Nahrungsmitteln allein auf höchste Mengenerträge abzustellen. Eine rationelle Betriebsführung muß sich künftig auch der Qualitätsfragen annehmen. Um den Wissensschatz der gärtnerischen und landwirtschaftlichen Praxis diesen neuzeitlichen Erfordernissen anzupassen, ist es nun auch erforderlich, diejenigen Produktionsfaktoren näher zu beschreiben, die einen wesentlichen Einfluß auf die Qualitätsmerkmale unserer Lebensmittel pflanzlicher und tierischer Herkunft ausüben. Landwirte, Botaniker, Chemiker, Veterinärmediziner und Ärzte müssen an diesen Aufgaben zusammenarbeiten. Die schon vor Jahresfrist erhobene Forderung nach einer zentralen Forschungsstätte soll in Kürze mit der Errichtung einer „Bundesanstalt für Qualitätsforschung“ ihre Erfüllung finden.

Neben Aufgaben grundsätzlicher Art wartet eine Reihe von Teilfragen auf die Bearbeitung, wobei es vor allem um die Rentabilität der Gartenbaubetriebe und der gemüsebauenden Landwirtschaft geht. Es wird darauf ankommen, ausgehend von den wertbestimmenden Inhalts Stoffen solcher Lebensmittel, auch dann noch einen lohnenden Ertrag aus ihnen zu erzielen, wenn sie aus marktwirtschaftlichen Gründen nicht den gewohnten Absatz zum Verbraucher finden können, sondern zur Gewinnung qualitativ wertvoller Stoffe einer industriellen Aufarbeitung zugeführt werden müssen. Hier wäre unter anderem an die Erzeugung natürlicher Lebensmittelfarbstoffe zu denken. Es ist zuversichtlich zu hoffen, daß die noch in der Anfangsentwicklung stehende Qualitätsforschung sehr bald die finanziellen Aufwendungen für diesen jungen Zweig der Wissenschaft ebenso fruchtbringend verwerten wird, wie dies 100 Jahre zuvor die Agrikulturchemie auf Grund der umwälzenden Forschungsergebnisse eines Justus von Liebig tat. H. Ertel