Von Jan Molitor

Als einziger deutscher Journalist hat Jan Molitor den General Ramcke in seinem Unterschlupf aufsuchen und ein langes Gespräch mit ihm führen können, nachdem Photo-Reporter des „Stern“ und Kamera-Männer der „Neuen Deutschen Wochenschau“ das Porträt des aus Frankreich geflüchteten ehemaligen Kommandeurs der Fallschirmtruppe bei seiner Durchreise durch Hamburg aufgenommen hatten. Es ist viel über den „Fall Ramcke“ geschrieben worden, Kritisches und Zustimmendes; der „Fall Ramcke“ hat die Welt erregt. Die Kardinalfrage heißt: Kehrt Kamele nach Frankreich zurück oder nicht? Offizielle deutsche Stellen haben dies vorgeschlagen; persönliche Freunde haben ihm davon abgeraten. Im Gespräch mit Jan Molitor äußerte sich General Ramcke zum erstenmal selbst zu den Überlegungen und Bedenken, wie sie die jüngste Entwicklung seiner Sache mit sich gebracht hat.

Inmitten der Heide ein abgelegenes Haus; abseits davon ein kleiner „Ausbau“, eine Art Schuppen; darin ein bescheidenes, aber gemütliches Zimmer; ringsum Fichten und Wacholderbüsche. Hier hatte Ramcke, der ehemalige General, Unterschlupf gefunden. Anderntags wollte er Weiterreisen.

Erster Eindruck: Dieser Mann ist nicht so, wie man sich gemeinhin einen General vorstellt. Er ist gemütlich, humorvoll; nicht der geringste Rest von Kommandostolz schwingt in seiner Stimme. Er erzählt, wie alte Seeleute reden, die das Abenteuer lieben, doch die „Angeberei“ hassen: er spricht bildhaft, einfach, sehr offen und mit biederem, unverstelltem Scharm. „Still und heimlich fuhr ich nach Schleswig“, erzählt er. „Da wohnt meine Frau mit unseren sieben Kindern. Es war Vormittag. Nacheinander kamen sie aus ihren verschiedenen Schulen, eins nach dem anderen. Ich war der Vater. Ich war wieder zu Haus. Ich verteilte die Plätze, auf denen sie beim Mittagessen sitzen sollten“ (und Ramcke erhob sich und zeigte, wie er die Plätze verteilte, und er strahlte aus seinen dunklen Augen). „Und dann sprach ich das Gebet: „Unser täglich Brot gib uns heute“ ...“ Auf diesen Augenblick hatte Ramcke sich all die Zeit gefreut, da er Soldat war, und all die Zeit, die er in französischen Gefängnissen saß. Er ist zweiundsechzig Jahre alt darüber geworden: weißes Haar bei klaren, wachen, dunklen Augen. – Ich konnte mir nicht helfen: ich teilte plötzlich die Sympathie, die seine ehemaligen Kameraden, die Fallschirmjäger, ihm nach wie vor entgegenbringen. Es ist mir klar, daß diese Sympathieerklärung manchen verstimmen wird. Man wird die amtlichen Zahlen entgegenhalten, mit denen offizielle Stellen in Frankreich die einst von den Kommunisten ausgegebenen, völlig entstellten Zahlen korrigierten: Erschossen wurden von den Deutschen: 9844 Franzosen für Widerstandsbandlungen; Maquis sind gefallen oder bei Säuberung von Ortschaften wurden niedergemacht: 37 006 Franzosen; in deutschen Konzentrationslagern sind umgekommen: 182 000 Franzosen, eine Zahl, in die nicht die 90 000 Franzosen eingerechnet sind, die in der Gefangenschaft oder bei der Zwangsarbeit in Deutschland starben. – Die Kenntnis dieser Zahlen erklärt, warum viele Menschen in Frankreich uns Deutsche nicht achten können und warum sie empört sind, daß Ramcke floh. Doch weiter: 500 bis 600 Deutsche werden noch in Frankreich festgehalten, wohlverstanden; nicht als Kriegsgefangene, sondern weil sie verdächtigt wurden, Kriegsverbrechen begangen zu haben, nämlich am Tode vieler unschuldiger französischer Zivilisten schuldig zu sein. Unter diesen Festgehaltenen war Ramcke, ehemaliger Kommandeur der Zweiten Fallschirmjäger-Division, Verteidiger der Seefestung Brest, geliebter Chef seiner Truppe.

Er wurde von den Engländern an Frankreich ausgeliefert, wurde von Gefängnis zu Gefängnis geschleppt, zuletzt aber in den Genuß der liberte provisoire gesetzt, das heißt: er durfte in einer Privatpension am Ufer der Seine in einer ländlichen Gemeinde unweit von Paris wohnen. Dort, in der Pension Bois Margot bei Suisy-sur-Seine, war es reizend. „Und Madame war rührend“, erzählte Ramcke, „ich durfte Weihnachten an ihrer Familienfeier teilnehmen. Ich lernte die Franzosen wieder so sehen, wie ich sie vor meiner Gefangennahme gesehen hatte: als Menschen, als wirkliche Menschen!“

Obwohl er sich nach vierjähriger Haft jetzt in „kleiner Freiheit“ hatte bewegen können, flüchtete er nach Deutschland. „Ich habe kein Ehrenwort gegeben, nicht zu fliehen“, sagte Ramcke, und wenn er das sagt, so darf man ihm glauben! „Und was erwartet Sie hier?“ – „Ich fahre von einem Ort zum anderen und muß mich verbergen.“ – „Glauben Sie, daß die Deutschen etwas gegen sie unternähmen?“ – Ramcke lächelt; und dennoch: er fürchtet sicherlich am meisten die Bekanntschaft mit Leuten, die ihm das Wort im Munde herumdrehen; das deutete er an. „Kann es nicht sein, daß die Franzosen Sie in absentia verurteilen, vielleicht zum Tode?“ „Ja, das kann sein.“ – „Dann müßten die Engländer und Amerikaner mithelfen, Sie zu fangen und auszuliefern, wenn die Franzosen Ihre Auslieferung verlangen, nicht wahr?“ – „Ja, das kann sein.“ – „Sie wissen, daß der Bundestagsabgeordnete Dr. Hoefler und der Justizminister Dehler auf dem Standpunkt stehen, Sie müßten zurück nach Frankreich. Dies schon, um der dort noch festgehaltenen Deutschen willen! Sie haben die ‚Offenen Briefe‘ gelesen .. Da stellt sich heraus, daß er diese „Offenen Briefe“ nicht gelesen hat. Obwohl in vielen Zeitungen auszugsweise veröffentlicht, erreichten sie ihn nicht in seinem Asyl.

„Warum sind Sie nach Deutschland gekommen?“ – „Weil ich ein ‚Fall‘ werden wollte! Ich weiß: mein ‚Fall‘ erregt Aufmerksamkeit; so ist es recht. Mein Fall ist aber der Fall aller in Frankreich gefangengehaltenen Deutschen, soweit sie unschuldig sind. Diese Unschuldigen unter den Festgehaltenen warten seit Jahren auf ihren Prozeß. Ich habe fünf Jahre gewartet. Vergeblich! Zuletzt war mir der Prozeß für den 15. Dezember 1950 versprochen worden, Und wieder hieß es: Verschoben auf unbestimmte Zeit. Wieder reichte wohl das angesammelte Material nicht aus; wieder soll, wie es hieß, erst ein neuer Staatsanwalt gesucht werden. Da ging ich und kam nach Deutschland. Vielleicht, daß meine Flucht erreicht, was alle meine Eingaben nicht erreichten: einen wirklichen Prozeß!“ – „Viele fürchten, Ihre Flucht könnte zu Repressalien an den festgehaltenen Deutschen führen ...“ – „Die das fürchten, kennen die Franzosen schlecht.“ Er deutete an, daß die Franzosen von Natur aus bemüht seien, den einen Individualfall vom anderen zu unterscheiden, Individualisten, die sie sind.