Ein Blick in die Zukunft

Von Paul Bourdin

Man hat kein Recht, darüber zu klagen, daß Frankreich die Ruhrkontrolle aufrechterhalten und den deutschen Sicherheitsbeitrag auf Kampfgruppen beschränken möchte, wenn man gleichzeitig skeptisch beiseite steht, sobald die Franzosen die eingefahrenen Wege ihrer Außenpolitik zu verlassen suchen, um etwas Neues zu schaffen., Wir meinen die unlängst getroffene französischitalienische Begegnung in Santa Margherita und die Konferenz über die Europa-Armee in Paris, Zwischen beiden Tagungen besteht ein enger Zusammenhang, beide schließen sich logisch an eine frühere französische Initiative an, den Schumann Plan, und beide dürfen größtes Interesse in Deutschland beanspruchen.

Bei der Pariser Konferenz sitzt Deutschland zum zweiten Male als gleichberechtigter Partner am Verhandlungstisch, undzum ersten Male ist es dabei an einer internationalen Militärkonferenz beteiligt. Aus den zwölf Konferenzteilnehmern heben sich neben den bloßen Beobachtern wie von selbst die echten Delegationen heraus. Sie vertreten Klein-Europa, das kontinentale Europa, dessen dreiteiliger Kern von Frankreich, Italien und Deutschland gebildet wird und zu dem sich Benelux gesellt hat.

Die Verbindung zur Tagung von Santa Margherita ist augenfällig, wenn Deutschland dort auch fehlte. Man erinnere sich, wie konsequent sich der französische Außenminister geweigert hat, die Beteiligung Englands am Schuman-Plan mit Zugeständnissen zu erkaufen, die sein Vorhaben verwässert hätten. Auch für die gegenwärtige Pariser Konferenz hat Frankreich nicht darauf bestanden, daß die anderen Teilnehmer mehr als Beobachter entsenden. Man lasse sich auch nicht dadurch täuschen, daß der erste, der den Gedanken einer Europa-Armee in die Welt gesetzt hat, ein Engländer war: Churchill hat einen scharfen Sinn für die Notwendigkeit europäischer Solidarität, aber auch er sieht England, nicht in den Kontinent einbezogen, sondern nur mit ihm soweit verbunden, wie sich das mit den für England wichtigeren Bindungen mit dem Commonwealth vereinbaren läßt.

Die Pariser Konferenz stellt also ebenso wie das Gespräch von Santa Margherita den Versuch eines Zusammenschlusses dar, der dem kontinentalen Block im Rahmen des stockenden Straßburger Europa-Rates sowohl als auch in dem des übermächtigen Atlantik-Paktes ein eigenes Gewacht verleihen soll. Italien stellt in dieser Kombination den Anwalt der deutschen Ab Wehrkraft gegen den Bolschewismus dar und gibt gleichzeitig eine Beruhigung für Frankreich, das sich allein in einem tête-a-tête mit Deutschland von eben dieser Kraft bedrängt fühlt, die es doch nicht entbehren kann.

„Wir sind neunzig Millionen Europäer, die dieselben Ansichten von den Zielen unserer gemeinsamen Politik haben“, hat Pleven zum Abschluß der Beratungen an der italienischen Riviera gesagt. Deutschland ist da nicht einmal mitgezählt, aber in dem Abschlußkommuniqué der Konferenz von Santa Margherita hat es den ihm gebührenden Platz gefunden. Die Gemeinsamkeit des politischen Dreiecks Frankreich-Italien-Deutschland besteht in seiner verwundbaren strategischen Position und in der sich daraus ergebenden gleichen Vorstellung von einem Kriege, der für alle drei Staaten Bürgerkrieg, Besetzung und Befreiung, also totale Zerstörung bedeuten würde. Die drei Länder können es sich daher bei aller Loyalität gegenüber England und Amerika nicht leisten, jeder Initiative von jenseits des Kanals oder des Atlantik blindlings zu folgen, sondern sind aufeinander angewiesen, um ihren besonderen Interessen in der internationalen Politik Geltung oder wenigstens Berücksichtigung zu verschaffen. Auf dem weiten Felde, das sich hier für eine gemeinsame diplomatische Aktivität der drei Kontinentalstaaten auftut, liegen so wichtige Ziele wie: Mitbestimmung der politischen Entscheidungen, von denen Krieg undFrieden abhängen, Priorität der Sicherung des europäischen Kontinents vor der Verzettelung der Machtmittel auf Nebenschauplätzen, auf denen doch keine Entscheidung zu erreichen ist, und Deckung der kontinentalen Aufrüstung durch amerikanische und englischen Divisionen.

Um den Geist der Unabhängigkeit, der die freien Völker vor den Satelliten Moskaus auszeichnet, gegeg das Übergewicht der Großmächte im Schoße des Atlantikpaktes zu bewahren, genügt es aber nicht, wenn die Schwachen sich zusammenschließen. Aus dieser Vermählung muß etwas Neues miteben, was Kraft und Dauer hat, etwas Neues, das auch weiter bestehen kann, wenn die gegenwärtigen Zusammenballungen in Ost und West einmal überflüssig werden sollten. So etwas schwebte wohl de Casperi vor, als er in Santa Margherita sagte, die Atlantik-Armee unter General Eisenhower würde mit dem Ende des gegenwirtigen Notzustandes aufhören, aber die Europa-Armee könne weiterdauern. Und ähnliches deutete Schuman bei der Eröffnung der Pariser Konferenz an: „Wir wollen uns nicht einer von den unmittelbaren Notwendigkeiten gebotenen Improvisation widmen (wie es die Atlantik-Aimee ist). Das Werk, das wir unternehmen, ist zeitlich nicht begrenzt. Es muß eine dauerhafte Konstruktion sein, der Ausdruck einer endgültig hergestellten europäischen Gemeinschaft“. – Voraussetzung für eine echte Gemeinschaft ist freilich, daß kein Volk sich selbst aufgibt und daß jedes das andere als gleichwertig achtet. Die fruchtbaren nationalen Spannungen – und es gibt auch solche! dürfen nicht, durch eine zu weit getriebene Verschmelzung zerstört werden, wenn Klein-Europa eine politisch schöpferische Kraft werden soll.