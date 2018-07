Durch dasAusscheiden von Helmut Beck-Broichsitteraus der Bruderschaft ist die Aufmerksamkeit der deutschen Öffentlichkeit erneut auf diese merkwürdige Organisation gelenkt worden. Sowohl Beck wie auch sein Gegenspieler Alfred Franke-Grieksch haben Erklärungen abgegeben, in denen jeder die Schuld auf den anderen abzuwälzen versucht, Beck, einst Ritterkreuzträger und Generalstabsmajor bei der Division Großdeutschland, und Franke-Grieksch. seinerzeit Obersturmbannführer in der Reichsführung SS (Personalamt) und bis 1938 „Stabschef“ von Otto Straßer in der Prager Emigration, hatten sich in den letzten Monaten immer stärker verfeindet, Noch im November war es Beck gelungen, seinen Gegner auf der Verfassungstagung der Bruderschaft in Bielefeld an die Wand zu drücken und als „Bruderratserster“. die Macht an sich zu reißen. Allein sein Triumph war nicht von langer Dauer. Denn schon einen Monat später, im Dezember, konnte er auf einer Tagung des „Reichsbruderrats“ in Hamburg seinen Ausschluß nur dadurch verhindern, daß er sich den Entscheidungen des „Reichsbruderrats“ bedingungslos unterwarf: Er verzichtete auf jede besondere Vollmacht. Der vielgewandte Franke-Grieksch, dessen Wendigkeit sich schon 1938 zeigte, als er – wie es heißt – unter Mitnahme der Listen der Strasser-Anhänger zur Reichsführung der SS hinüberwechselte, erwies sich nun auch in der Auseinandersetzung mit seinem „brüderlichen“ Widersacher als der bessere Taktiker. Mit großem Fleiß hatte er belastendes persönliches „Material“ gegen Beck zusammengetragen und vorgelegt, Material, das offenbar genügte, Beck in den Augen der anderen Führer der Bruderschaft man zu setzen.

Wenn Beck nun als Grund seines Austritt seine Gegnerschaft gegen den angeblich östliche Kurs der Bruderschaft anführt und betont, daß er nicht gewillt sei seine Freunde weiterhin einer „kalten Bolschewisierungspolitik“ aussetzen zu lassen, so bestätigt er zwar damit die seit langem gehegte Vermutung, daß die Bruderschaft unter dem Deckmantel der gesamtdeutschen Neutralität und der Ablehnung einer deutschen Remilitarisierung eine einseitig östliche Orientierung vertritt. Aber es fällt schwer, zu glauben, daß diese „ideologischen Beweggründe“ der Anlaß seines Austritts waren. Noch im vergangenen Jahr hat Beck, trotz persönlicher Rivalität zu Franke-Grieksch, den gleichen rötlichen Kurs vertreten. Bei der zu Austritten und Ausschlüssen führenden Auseinandersetzung mit dem früheren Hamburger Bruderschaftskreis beispielsweise wurde als wesentlichstes Moment die Störung der nach Karlshorst und zur SED über die VVN angeknüpften Beziehungen der Bruderschaft durch die Hamburger angegeben. Beck selbst endlich unterhielt seit längerem die besten Beziehungen zum Beauftragten des kommunistischen „Arbeitskreises für Gesamtdeutsche Fragen“ in Lübeck, Major Boldt; er verbrachte längere Zeit mit diesem zusammen an einem der wichtigsten zonalen Grenzübergangspunkte der „Nationalen Front“ und unterzeichnete außerdem sach noch eine der Stockholmer Friedensresolution gleichende Erklärung, die ihm von Boldt im Auftrage von Karlshorst zur Unterschrift vorgelegt worden war. Beck kann also wahrlich nicht für sich in Anspruch nehmen, während seiner Zugehörigkeit zur Bruderschaft grundsätzlich einen anderen ideologischen Kurs vertreten zu haben als Franke-Gricksch, dem bereits Verhandlungen mit Vincenz Müller und anderen Vertretern der Sowjetzone über die Eingliederung der Bruderschaft in die „Nationale Front“ nachgesagt werden...

Es versteht sich von selbst, das Franke-Grieksch heute Beck als bezahlten Agenten des westlichen Nachrichtendienstes und Polizei-Apparates hinstehen möchte. Und es versteht sich auch von selbst, daß Beck diese Beschuldigungen zurückweist. Das alles versteht sich von selbst, weil es mit der Wahrheit in der Bruderschaft offenbar ebensowenig ernst genommen wird, wie mit der Brüderlichkeit.

Kurst Winder