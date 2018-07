Es ist nicht daran zu zweifeln: die Lebensmittelfirma in Stuttgart, die bei der Post die Hilfsaktion für einfallslose Hausfrauen, eilige Junggesellen und -gesellinnen anregte, hatte einen glänzenden Reklameeinfall. So wie bisher die genaue Zeit, kann man sich jetzt auch das Mittag- und Abendbrot durchs Telefon durchsagen lassen. Eine weibliche, einschmeichelnde und zuversichtliche, eine frische und sozusagen appetitanregende Stimme empfiehlt, nein eigentlich befiehlt zum Beispiel für Donnerstag Rindsrouladen mit breiten Nudeln und Feldsalat zum Mittagessen und die gleichen breiten Nudeln mit Ei überbacken zum Abendbrot – und eine Senfgurke dazu! Gewiß, man wird diese Neuerung als eine der Segnungen der Jetztzeit preisen, Junggesellen werden nicht mehr in tödliche Verlegenheit vor dem Kochtopf, junge Ehen nicht in Gefahr geraten, am dritten Mann zu scheitern; ja, man wird kühn folgern, daß die geplagten Hausfrauen nun den Kopf frei haben von der lästigen Überlegung – was koche ich heute? und ihn mit Nachdenkenswertem füllen werden. Der kulturelle Standard – so werden die findigen Lebensmittelhändler sagen und sich als Mäzene fühlen – wird sich in ungeahnter Weise heben.

Mir aber wird angst, wenn ich mir vorstelle, daß ich einem geheimnisvollen Zwange folgend, mit der Automatik einer Reklametrickfilmfigur gleichzeitig mit 21 765 oder noch mehr gleich Beratenen meine breiten Nudeln aus dem gleichen Paket nehme und ins kochende Wasser werfe, daß ich eben aus jenem Zwange zu den abendlich Überbackenen eine Senfgurke verspeise – wiewohl ich lieber Cornichons oder rote Rüben möchte. Wehmut beschleicht mich, wenn ich daran denke, daß nun wieder ein Bezirk eigenwilliger Phantasieentfaltung, noch dazu einer, der so lange durch äußere Drangsal eingeengt war – der der Zunge und des Gaumens – ferngelenkt, zentral gesteuert, zweckmäßig organisiert wird. Wo bleibt die Lust an der eigenen kulinarischen Erfindung, an dem behutsam wählenden Vorgeschmack, an der wohlerwogenen Zusammenstellung gewisser Speisen und Getränke mit gewissen Menschen und Gesprächen?

Sie werden sagen, man brauche ja den telefonischen Empfehlungen nicht zu folgen, ja überhaupt die Nummer nicht zu wählen, diese Aktion sei ja nicht für abgefeimte Gourmets, sondern für eilige und erfindungslose Alltagsesser gedacht. Schon recht. Aber erfahren wir nicht dauernd den Angriff anonymer Mächte aus dem Äther auf uns – haben wir sie nicht fürchten gelernt? Wird nicht die Bequemlichkeit der hartnäckigsten Feinschmecker ihre Lust am kulinarischen Fabulieren schließlich überwiegen? Wird nicht vielleicht der Zauber jener Sirenenstimme auch den widerstrebendsten Amateurkoch in den Bann des Küchendiktats ziehen?

Ich aber werde tun, was ich schon lange vorhabe. Ich werde eine Widerstandsbewegung der kochenden Phantasten, einen Klub zur kulinarischen Phantasieentfaltung, eine Insel der alten Gaumenherrlichkeit schaffen, wo nur frei und selbständig erfundene Gerichte gedichtet und vorgetragen werden dürfen. Es wird – ich ahne es – ein Windmühlenkampf sein – ein heroischer Kampf gegen die standardisierte Mahlzeit aus der Konservendose und durchs Telefon.

Alexander Turnbull