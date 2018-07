Kriegszerstörungen in weitestem Umfang, Unklarheiten über die Entwicklung der wirtschaftlichen Struktur Deutschlands, das Damoklesschwert sinnloser Demontagen, die Unsicherheit der allgemeinen politischen Lage, ausgezehrte und hungernde Menschen: das war die Ausgangsbasis der deutschen Nachkriegswirtschaft. In verstärktem Maße waren diese Schwierigkeiten in der eisenschaffenden Industrie Westdeutschlands vorhanden; denn sie war besonders stark zerstört, da sie als Rütsungsindustrie vornehmlich im industriellen Zentrum Deutschlands lag.

Infolge der permanenten Geldentwertung, und der damit verbundenen ständig steigenden Lebenshaltungskosten nach dem Kriege, setzte der Arbeiter bei künstlich konstant gehaltenem Lohnniveau seine Arbeitskraft unterwertig ein. Im Gegensatz zu anderen Industriezweigen war es den Werken der eisenschaffenden Industrie nur in verhältnismäßig kleinem Umfang möglich, den Belegschaftsmitgliedern naturale Zuwendungen zukommen zu lassen, um ihre vom physischen Verfall bedrohte Lebenskraft zu sichern. Zu dem naturgemäß ständig sinkenden Leistungsvermögen trat die Gefahr einer durch Minderbezahlung u. ä. Umstände bedingten Arbeitsunlust. Es galt daher – vom Standpunkt der Unternehmung aus gesehen – dem Arbeiter einen Ausgleich zu verschaffen. Hinzu kam die Erkenntnis der entscheidenden Bedeutung der Gewerkschaften im Kampf gegen Stillegungen und Demontagen und für den Wiederaufbau und die Neuordnung der deutschen Industrie. Nicht zu vergessen war in diesem Zusammenhang die Haltung vieler Kreise der deutschen Wirtschaft gegenüber der Weimarer Republik. So griffen maßgebende Wirtschaftsführer die schon seit Jahrzehnten erhobenen Forderungen der Gewerkschaften nach wirtschaftlicher Mitbestimmung auf und erklärten sich in verschiedenen Verlautbarungen mit der Durchführung des wirtschaftlichen Mitbestimmungsrechtes einverstanden.

Im Zuge der Dekartellierungsmaßnahmen der Besatzungsmächte wurden 25 Werke der eisenschaffenden Industrie entflochten. Sie wurden ab Anfang 1947 unter Zugrundelegung eines Betriebsbenutzungsvertrages aus dem Verband der bisherigen Konzerne herausgelöst. Das Eigentum dieser neugebildeten Aktiengesellschaften wurde treuhänderisch von der Treuhandverwaltung bzw. von der im September 1949 gegründeten Stahltreuhändervereinigung verwaltet.