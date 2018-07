Eigentlich hat die „Entfremdung zwischen Kapital und Arbeit“ im Betrieb begonnen. Mit der wachsenden Größe der Betriebe gingen die persönlichen Beziehungen zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer verloren. Je mehr Menschen gezwungen waren, in fremden Diensten, an fremden Produktionsmitteln und für fremde Rechnung gegen Lohn zu arbeiten, um so mehr wurde die Arbeit zur „Ware“ und der Arbeiter zum bloßen Kostenfaktor in der Betriebsrechnung.

Die Sozialpolitik mußte bei ihren Gegenmaßnahmen zunächst von außen her ansetzen. In den seltensten Fällen ging sie vom Betriebe aus. Man appellierte an die Selbsthilfe der Arbeiterschaft: durch Bildung großer Berufs- und Standesorganisationen. Oder man appellierte an den Staat, die Initiative zur Arbeiterschutzgesetzgebung und zur Sozialversicherung zu ergreifen, und Tarifabkommen zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbänden durch seinen Machtspruch zu sanktionieren. Das hat viel zur Hebung des Lebensstandards der im Lohnverhältnis Stehenden beigetragen. Ihre Abhängigkeit von der „Willkür“ (des Arbeitgebers oder des „anonymen Kapitals“) wurde so erheblich gemildert. Allerdings hat dieser Weg auch oft genug zur Erhöhung der sozialen Spannungen beigetragen und die „soziale Frage“ keineswegs aus der Welt geschafft.

Vielleicht mußte der totale Zusammenbruch von 1945 kommen, um jedem von uns deutlich zu machen, daß nicht Fabriken und Maschinen das wichtigste Kapital in der modernen Industriewirtschaft sind, daß vielmehr der arbeitende Mensch mit seiner persönlichen Initiative, seinem Leistungswillen und seinem Können ausschlaggebend ist.

Jedenfalls ist heute eine neue Epoche der Sozialpolitik fällig. In der Zeit der Anfäng galt es, Schutzdämme aufzurichten gegen die gefährlichsten Auswüchse des Liberalismus. In der zweiten Epoche hat der „vierte Stand“ seine Gleichberechtigung im öffentlichen Leben erkämpft. Sollte nicht die jetzige dritte Epoche durch eine soziale Betriebspolitik die Anstrengungen vollenden, die seit etwa einem Jahrhundert gemacht worden sind, um die Degradierung des Menschen zu einem bloßen Kostenfaktor in der Betriebsrechnung zu überwinden?

Gewiß hat es schon längst weitblickende Unternehmer gegeben, die diese soziale Betriebspolitik durchführten. Es sei (unter vielen Beispielen) nur erinnert an Franz Brandts in München-Gladbach, an den Berliner Heinrich Freese oder an Ernst Abbe. Es soll auch nicht übersehen werden, was viele große Industriebetriebe über das gesetzliche Maß hinaus an sozialer Arbeit geleistet haben. Dabei ging es jedoch meist um die Hebung der materiellen Lebensbedingungen der Arbeiter und Angestellten und um soziale Wohlfahrtseinrichtungen. Auch die heute viel erörterte Frage der Gewinnbeteiligung und des Mitbestimmungsrechts liegt auf der gleichen Ebene und deckt sich nicht mit der hier aufgeworfenen Fragestellung.

Uns geht es um eine neue geistige Einstellung innerhalb des Betriebes, letztlich um die Frage, wie der Entfremdung zwischen Kapital und Arbeit, zwischen Unternehmer und Arbeiter, zwischen dem Betrieb und der Belegschaft innerhalb des Betriebes entgegengewirkt werden kann. Dabei ist deutlich, daß diese Entfremdung ja nicht aus „bösem Willen“ herrührt. Das „Sichnichtverstehen“ und „Aneinandervorbeileben“ ist vielfach eine Folge des Nichtkenners der größeren Zusammenhänge, der besonderen Struktur, der Erfolge und der Sorgen eines Betriebes. Eine übertriebene Scheu vor der Öffentlichkeit, eine unangebrachte Geheimnistuerei der Betriebsleitung verbaut oft die Wege, die zu einem engeren Konnex des Arbeiters mit „seinem“ Unternehmen führen. Die jährlichen Geschäftsberichte der Aktiengesellschaften wenden sich in der Regel an den Aktionär als den „letzten Eigentümer“ des Unternehmens, kaum jedoch an die tatsächlichen Mitarbeiter. Eine regelmäßige eingehende Unterrichtung der Belegschaften über den Stand und die Entwicklung des Betriebes – sie kann ebensogut durch Aussprachen wie durch Werkzeitungen erfolgen – zählt bisher zu den Ausnahmen.

Diese bessere Unterrichtung der Belegschaft und der Außenwelt ist jedoch nur eine Teilaufgabe. Hinzu kommt, zumal bei größeren Betrieben, die Notwendigkeit, planvoll die menschlichen Beziehungen und das Zusammengehörigkeitsgefühl zu pflegen. Auch hier wird, neben dem gesprochenen Wort, der Werkzeitung (oder auch anderen Publikationen) eine wichtige Aufgabe zufallen. Jedenfalls gibt es manche Möglichkeiten, den einzelnen Mitarbeiter stärker an „sein“ Unternehmen zu binden und sein Interesse an der Entwicklung und dem Gedeihen des Betriebes zu steigern. Ein „Mitwissen“ bezüglich der Erfolge und auch der Sorgen des Unternehmens wird den Leistungswillen und den berechtigten Stolz auf ein gutgeführtes Unternehmen oft maßgeblich beeinflussen. Aus dem „Mitwissen“ wird das „Mitdenken“, und daraus erwächst das bewußte Mitwirken an dem gemeinsamen Werk. D.