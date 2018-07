Die Aufgabe, dem arbeitenden Menschen eine, seiner tatsächlichen Bedeutung im Produktion" prozeß, entsprechende Stellung im Betrieb zu geben und ihn bewußt werden zu lassen, daß er nicht mehr Objekt, sondern Subjekt der Wirtschaft ist, ist der Wirtschaft in allen Industrieländern gestellt. Die im letzten Jahrzehnt gefundenen Lösungen sind recht verschiedenartig. Sie sind durchweg dadurch gekennzeichnet, daß sie überwiegend durch den gewerkschaftlichen Einfluß von unten her erreicht wurden. Die deutsche Entwicklung ist durch ein besonderes Maß von Verständnislosigjkeit für die historische Situation und das wirtschafts- und sozialpolitisch Notwendige seitens der Unternehmer charakterisiert. Die oben kurz dargestellte Einführung der Mitbestimmung in den entflochtenen Werken d er eisenschaffenden Industrie ist eine rühmliche Ausnahme.

Die Mitbestimung hat in keinem Falle zu nennenswerten Schwierigkeiten und Nachteilen für das Werk geführt. In den Attfskhtsräten haben keine Kannpfabstiromungen stattgefunden; die Vorstände haben die erforderlichen Maßnahmen einmütig beschlossen; zwischen Vorständen und Betriebsräten sind nur selten Differemasn aufgetreten, die nicht ahne weiteres überwunden werden konnten.

Dagegwj ist infolge der Mitbestimmung das Zugehörigkeitsgefühl der Arbeiter und Angestellten zum Werk außerordentlich gewachsen. Es ist ein in dieser Breite und Tiefe bis jetzt unbekanntes und, nach bisheriger Erfahrung, auch krisenfestes Vertrauensverhältnis zwischen Belegschaften und Werkleituaigen entstanden, und es hat sich fast allgemein ein überaus, starkes Verantwortungsbewußtsein gegenüber dem Werk gebildet, das in der selbstgewählten Arbeitsdisziplin, in der Behandlung von Anlagen und Material und der Steigerung der Leistungen sinnfällig zum Ausdruck kommt. Die Mitbestimmung hat den Weg frei gemacht für ein neues Arbeitsethos. Trotz der VermassxMigsgefahren moderner Industrien sind jedem individuelle Entfaltungsmöglichkeiten gegeben. Arbeitern und Angestellten ist das Werk, in dem sie beschäftigt sind, in dem sie sich als Menschen anerkannt wissen und über dessen Schicksal, Leistung und Ruf sie verantwortlich mitzubestimmen haben, ein wichtiger (Bestandteil ihres eigenen Lebais geworden. Es ist nicht mehr nur die materielle Grundlage: es ist zugleich ein wesentliches Stück Sinnerfüllung ihrer Existenz. Nahezu 60 v. H der Beschäftigten in der eisenschaffenden Industrie (einschl der örtlich angeschlossenen sonstigen (Betriebe, wie Gießereien, Ziehereien, Kaltwalzwerke, Zernentfabriken u a ) arbeiten in den 24 ausgegliederten Werken (ausschl. Eisenerzbergbau Ilsede). Im Dezember 1950 waren hier insgesamt rd. 117000 Arbeiter und rd 1. 15000 Angestellte beschäftigt. Das entspricht, wenn man die Beschäftigtenzahl von Januar 1948 gleich 100 setzt, einer Steigerung auf 162.

Lediglich im Herbst 1949 ist auf Grund von Absatzschwierigkeiten ein geringfügiger Rückgang zu verzeichnen gewesen. Verglichen mit einer Kurve der Rohstahlerzeugung, die kennzeichnend für die Entwicklung der gesamten Produktion in der eisenschaffenden Industrie ist, erweist sich die Belegschaftsentwicklung bei einem Aufstieg der Produktionskurve als wesentlich elastischer als bei einem Abfall. Diese Feststellung, die hier zwar nur für einen relativ kurzen Zeitraum gemacht werden konnte, steht im Gegensatz zu Beobachtungen aus früheren Krisenzeiten, in denen bei ineni Niedergang der Produktionsentwicklung die ßelegschaftskürve schneller abfiel, weil man die fallenden Preise ohne Rücksicht auf soziale (Belange möglichst frühzeitig durch Kohleneinsparungen zu kompensieren versuchte. In dieser Hinsicht beginnt sich in der Einstellung der Unternehmen ein Wandel abzuzeichnen. Man versucht heute mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln, die Belegschaft über die schlechte Zeit hinwegzu r bringen, ohne Entlassungen vornehmen zu müssen. Es ist denkbar, daß diese Haltung, würde sie allgemein eingenommen, dazu beitragen könnte, Einbrüche in die Wirtschaftsentwicklung konjunkturellen oder anderen Ursprungs abzuschwächen. Damit wäre ein weiterer Schritt auf dem Wege zur Vollbeschäftigung, die als Ziel allen Verantwortlichen vorschwebt, getan.

Das vielumscrittene Verhältnis von Arbeitern zu Angestellten, welches bei Werfcsvergleichen unbrauchbar ist, erlaubt in diesem großen Rahmen einen Zeit vergleich durchzuführen Im Januar 1948 kamen dur&schnittlich 7 3 Arbeiter auf einen Angestellten; bis zum Dezember 1950 war diese Zahl auf 7 8 gestiegen; d h die Zähl der Arbeiter ist relativ schneller gestiegen als die der Angestellten.

Da zunächst noch ein Berufskatalog fehlt, sind zuverlässige Angaben über die Zusammensetzung der Arbeiterbelegschaft nur schwer zu machen. Lediglich die Gruppe der Facharbeiter ist eindeutig definiert. Im Oktober 1950 betrug in der gesamten eisenschaffenden Industrie der Anteil der, Facharbeiter 26 2 v. H der Gesamtarbeiteribelegschaft. Zuverlässige vergleichbare Zählen aus der Vorkriegszeit liegen nicht vor.