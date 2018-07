In nachdrücklicher Weise hat der Krieg den Altersaufbau der Belegschaften beeinflußt. Das Diagramm gibt den Altersaufbau dreier Zeitpunkte wieder: 1. 10. 1936, 1.3.1946 und 1. 12. 1949. Dabei beziehen sich die Angaben für . die beiden ersten Daten auf die eisenschaffende Industrie. Das Durchschnittsalter betrug 1936 36,3 Jahre und stieg bis 1946 auf 41,6 Jahre. Es wird nur langsam möglich sein, das Durchschnittsalter wieder dem Vorkriegsniveau anzunähern. Bis 1949 war es um knapp 1,5 Jahre auf 40,2 gesunken. Man erkennt jedoch, daß die Gruppe der Arbeiter unter 25 Jahre am 1. Dez. 1949 nahezu 20 v. H. der Gesamtbelegschaft umfaßt und damit um fast 3 v. H. größer als 1936 ist. Es ist somit zu erwarten, daß die Verjüngung der Belegschaft in Zukunft schnellere Fortschritte macht als seit 1946, wenn auch zunächst noch gegenüber 1946 die körperlich leistungsfähigste Gruppe zwischen 30 und 45 Jahren zurückgegangen ist und die Altersgruppen von 50–55 und über 60 Jahren größer geworden sind. Auf jeden Fall wird die Einbuchtung der Alterspyramide, die mit dem Geburtenausfall des ersten Weltkriegs begann und durch den Ausfall an Kriegsopfern im zweiten Weltkrieg vergrößert wurde, im Hinblick auf die körperliche Leistungsfähigkeit und gesundheitliche Stabilität noch längere Zeit als besonderes Problem angesehen werden müssen.

Entsprechend der Entwicklung der Belegschaft zeigen die effektiv verfahrenen Stunden einen Trend, dessen Verlauf hinsichtlich der Elastizität im Verhältnis zur Rohstahlerzeugung die gleichen Feststellungen zuläßt, wie sie für die Belegschaftsentwicklung möglich waren. Eine Ausschaltung des Trends wird erreicht, wenn man die effektiv verfahrenen Stunden, die Ausfall- und Mehrarbeitsstunden auf die Sollstunden bezieht. Dabei wird unter Sollstunden das Produkt aus Anzahl der Arbeitstage pro Monat, Anzahl der Arbeitsstunden pro Tag (8) und Anzahl der Arbeiter verstanden. Die Ausfallstunden (Urlaub, Krankheit usw.) machen durchschnittlich rund 10–12 v. H. der Sollstunden aus, die jedoch durch einen gewissen Prozentsatz Mehrarbeitsstunden (Überstunden, Sonn- und Feiertagsstunden) zum Teil kompensiert werden.

Es ist das Bestreben der Werkleitungen, die Mehrarbeitsstunden zugunsten von Neueinstellungen und aus Kostenersparnisgründen möglichst einzuschränken. Ein relativ kleiner Anteil Mehrarbeitsstunden, der in der eisenschaffenden Industrie verfahren wird, ist jedoch im Hinblick auf die besonderen Verhältnisse (z. B. kontinuierlicher Betrieb der Öfen) nicht zu umgehen. Insgesamt wurden im Dezember 1950 bei 24 Arbeitstagen in den ausgegliederten Werken rd. 25 Mio Stunden verfahren; das entspricht gegenüber dem März 1948 eine Steigerung um mehr als 100 v. H., die somit erheblich stärker ist als die Steigerung der Arbeiterbelegschaft im gleichen Zeitraum.

Es wäre wünschenswert, wenn man die verfahrenen Stunden ins Verhältnis zu der sie bestimmenden Größe, der Produktion, setzen könnte. In der Regel wird die Rohstahlerzeugung auch in internationalen Vergleichen als Bezugsgröße gewählt, weil zwischen diesem Trend und denen der übrigen Produkte eine starke Geichläufigkeit besteht. Solange man nur einen Zeitvergleich ohne Änderung des beobachteten Umfanges beabsichtigt, kann man auf der Grundlage der Erzeugung „Rohstahl je Arbeitsstunde“ einen Index der Stundenleistung errechnen. Von März 1948 bis September 1950 ist die Leistung pro Arbeitsstunde um rd. 60 v. H. gestiegen. Diese Steigerung der „Kopfleistung“ ist zu einem gewissen Teil auf die durch Verbesserung der Ernährung und der sonstigen Lebensverhältnisse gestiegenen Leistungsfähigkeit des Manschen zurückzuführen. Eine erhebliche Rolle für die Leistungssteigerung spielt außerdem aber zweifellos die durch Mitbestimmung und betriebliche Sozialarbeit hervorgerufene Stärkung des Leistungswillens. Zu einem großen Teil muß die Leistungssteigerung als Folge des Gesetzes vom abnehmenden Ertragszuwachs angesehen werden, wobei wir uns allerdings – soweit es aus den statistischen Beobachtungen entnommen werden kann – zunächst noch im Bereich zunehmenden Ertrages befinden. Das Optimum in der Kombination der Produktionsfaktoren ist somit noch nicht erreicht. Je größer das unterproportionale Ansteigen der Stunden bei steigender Erzeugung ist, desto stärker ist der Anstieg der zusätzlich je Arbeitsstunde verarbeiteten Menge.

Bei der Beurteilung der Steigerung der Kopf- oder Stundenleistung ist zu berücksichtigen, daß einer vollen Auswirkung der maßgebenden Faktoren verschiedene Gründe hemmend im Wege stehen. So ist z. B. auf die eingangs erwähnte Überalterung der Belegschaft hinzuweisen. Des weiteren ist zu bedenken, daß es sich um eine rein rechnerische Angabe handelt, der in gewisser Hinsicht ein formaler Charakter nicht abgesprochen werden kann. Die Verfolgung sozialer Ziele im Hinblick auf die Belegschaftsbewegung drückt die Kopf- oder Stundenleistung rechnerisch herunter. Insofern vermögen derartige Angaben niemals etwas über die wirkliche menschliche „Leistung“ aufzusagen. Sie geben lediglich an, in welchem Maße sich die „Produktivität“ – wenn dieser umstrittene Begriff in seiner landläufigen Verwendung verstanden wird – eines eingesetzten Arbeiters verändert hat.