André Gide ist am 19. Februar in seinem Pariser Heim einer kurzen, schweren Krank-Best erlegen. Mit ihm ist eine der größten Erscheinungen des modernen französischen Geisteslebens dahingegangen. „Die Zeit“ wird in ihrer nächsten Ausgabe das Lebenswerk und die Persönlichkeit des Verstorbenen ausführlich würdigen.

Der bedeutende österreichische Historiker Heinrich Ritter von Srbik starb, 73 Jahre alt, in Wien. Der Gelehrte, der eine Zeitlang als Unterichtsminister auch praktisch in das Kulturleben Österreichs eingriff und bis 1945 Dozent an der Wiener Universität war, hat sich vor allem durch seine große Metternich-Biographie (neben anderen gewichtigen historischen Werken) einen Namen gemacht.

Der Sonderfonds der amerikanischen Hohen Kommission in Höhe von 50 Mill. DM zur Unterstützung deutscher Projekte in Erziehung und Kultur ist nunmehr nach einer Mitteilung der Hohen Kommission verausgabt. Im einzelnen wurden folgende Summen zur Verfügung gestellt: 12 Mill. DM für Jugendarbeit und Selbsthilfe, 10 Mill. DM für Erziehung, 10 Mill. DM für Universitäten, 8,7 Mill. DM für Projekte in Berlin, 4 Mill. DM für Gesundheitswesen, 2 Mill. DM für Wohlfahrt, 1 Mill. DM für kulturelle Einrichtungen und 2,3 Mill. DM für andere Projekte.

Der Chefdirigent des NWDR, Dr. Hans Schmidt-Isserstedt, wird auf Einladung der Philharmonischen Gesellschaft in Göteborg zwei Konzerte dirigieren. Außerdem wurde er aufgefor-Turin und Florenz Konzerte zu geben.

Den ersten „Europatag“ der westdeutschen Studeriren veranstaltete die Universität Göttingen, In Resolutionen wurde die Forderung nach einem europäischen Jugendpaß und nach einem europäischen Jugendparlament erhoben.