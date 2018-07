Von Marion Gräfin Dönhoff

Washington, im Februar

Der hilfsbereiten Güte der deutschen Abteilung im State Department verdankte ich die Möglichkeit, an der wöchentlichen Pressekonferenz des Staatssekretärs Acheson teilzunehmen, was im allgemeinen schwierig ist, weil sie in sehr kleinen Räumen stattfindet und daher nur eine beschränkte Anzahl von Plätzen für die hier akkreditierten Journalisten zur Verfügung steht. Mittwoch vormittag 11 Uhr ist die übliche Stunde, zu der sich etwa 60 Journalisten im State Department versammeln, um den Staatssekretär über außenpolitische Fragen zu interpellieren.

Das "neue" State Department, das 1940 fertig wurde, mutet einen durchaus vertraut an, es könnte geradesogut ein Bau des Dritten Reiches oder der Mussolini-Ära sein – vielleicht weil es eigentlich als Kriegsministerium gebaut wurde. Nach Pearl Harbour aber war es für diesem, Zweck zu klein, so daß das State Department einzog und für das War Department das Pentagon gebaut wurde. Die hierzulande facilities genannten technischen Einrichtungen, unter denen wohl die Telefonapparate sogar im WC. die eindrucksvollsten sind, übertreffen natürlich bei weitem alle Erfahrungen in ähnlichen Gebäuden.

Schlag 11 Uhr betrat Acheson den sachlich einfachen Raum, begleitet von McDermott, Special Assistant des Staatssekretärs für Presseangelegenheiten, und einem jungen Mann, der links neben ihm Platz nahm und während der ganzen Sitzung in faszinierender Weise mit seinem Stuhl hin und her zu balancieren verstand. Acheson, ein wenig der Typ des englischen Diplomaten, wirkt eher europäisch, was vielleicht auch seine Hauptanfechtung in den Augen der hiesigen Öffentlichkeit ist. Er nahm dem Auditorium gegenüber an einem Tisch Platz, sah ruhig, zufrieden und amüsiert aus und schien mit einem gewissen Pläsier den Fragen entgegenzusehen, die man ihm stellen würde. Es waren übrigens alles interessante Fragen, die mit gedämpfter Stimme vorgebracht wurden:

"Was ist die Politik der amerikanischen Regierung Jugoslawien gegenüber für den Fall; daß es von Sowjetrußland angegriffen wird?"

"Der Präsident hat in seiner Botschaft vom 19. Juli 1950, als er vom Kongreß Vollmachten erbat, um etwa eintretenden weiteren Aggressionen zu begegnen, sehr deutlich den Standpunkt der Regierung klargemacht. (Truman hatte damals gesagt, daß, wer eine neue Aggression begehe, sich darüber klar sein müsse, daß er den Weltfrieden gefährde.) Und der Staatssekretär fügte hinzu: "Was damit gemeint ist, ist, denke ich, in Korea sehr deutlich, geworden."