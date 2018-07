Wer in der Betätigung auf dem Gebiet der Public Relations in erster Linie eine neue Technik der Propaganda sehen will, verkennt das Grundsätzliche. Public Relations können nur dann erfolgreich sein, wenn sie einer guten Sache dienen, die das helle Licht der Öffentlichkeit verträgt. Wer nicht selbst davon überzeugt ist, daß seine Zielsetzung und die zu ihrer Erreichung angewendeten Mittel im Einklang mit den Interessen der Allgemeinheit stehen, wird gut daran tun, sich nicht auf die Technik der Public Relations zu verlassen.

Die Pflege der Public Relations ist keine amerikanische Erfindung. Denn die Elemente sind fast ausnahmslos in jeder Einzelpersönlichkeit vorhanden. Jeder legt wohl Wert darauf, bei seinen Arbeitskollegen, seinen Mitbewohnern und Sportfreunden als ein netter und anständiger Kamerad zu gelten, der Achtung und Vertrauen verdient. Und wir alle werden ja von unseren Mitmenschen im wesentlichen nach zwei Kriterien beurteilt: danach, was wir tun, und danach, was wir sagen. Warum aber sollte das, was für das Individuum zutrifft, nicht auch Gültigkeit für ein Kollektiv haben?

Public Relations – richtig verstanden – bedeuten die Betätigung einer spezifischen Gesinnung, die eine Verantwortung gegenüber der Allgemeinheit anerkennt. Man könnte von einem moralischen Filter sprechen, der gewährleistet, daß die Entscheidungen der verantwortlichen Personen im Einklang mit den Interessen der Allgemeinheit stehen. Daraus ergibt sich, daß Public Relations eine Angelegenheit der maßgebenden Männer sind, denen der „Techniker“ auf dem Gebiet der Public Relations als Berater oder ausführendes Organ zur Seite steht. Diese Persönlichkeit sollte die Fähigkeit haben, der öffentlichen Meinung „den Puls zu fühlen“ und sollte mit den leider noch wenig erforschten Gesetzen der Massenpsychologie vertraut sein. Vor allem müßte der Betreffende sich immer vor Augen halten, daß die Masse nicht logisch, sondern emotionell reagiert.

Gerade in Zeiten politischer und sozialer Spannungen kann eine Vergiftung der Atmosphäre schon dadurch eintreten, daß die öffentliche Meinung falsch, einseitig oder unvollkommen informiert ist. Wir kennen alle den Typ der Geheimniskrämer, die aus der Sorge heraus, daß ihnen jemand in die Karten gucken könnte, lieber darauf verzichten, einen guten Trumpf auszuspielen. Diese Leute vergessen, daß Schweigen eine sehr gefährliche Meinungsäußerung darstellen kann, weil dadurch eine Sturmflut von Mißtrauen ausgelöst werden mag. Auch im Privatleben mögen wir keine verschlossenen Persönlichkeiten, die sich gegen das Interesse ihrer Mitmenschen abzukapseln suchen ... Im öffentlichen Leben einer Demokratie sind sie eine Gefahr.

Public Relations zu treiben ist ein Vergnügen und keine Kunst, wenn es gilt, der öffentlichen Meinung angenehme Tatsachen zu unterbreiten – etwa Steuerermäßigungen, Preisherabsetzungen oder wohlverdiente Erfolge. Handelt es sich aber um unpopuläre. Maßnahmen, so braucht unser Mann Mut und Geschicklichkeit, damit seine Argumente verstanden und nicht mißdeutet werden. Schweigt er in solchen Momenten, dann wird er nicht nur seinen moralischen Kredit aufzehren, sondern das Entstehen einer feindseligen Front gegen die von ihm vertretenen Interessen begünstigen. Spricht er aber, sollte er die Lehren der angewandten Psychologie gebrauchen.

Es hieße das Pferd am Schwänze aufzäumen, wollte jemand versuchen, die öffentliche Meinung zu gewinnen, ehe er die gute Meinung seiner Mitarbeiter gewonnen hat, und zwar derart, daß ihnen das Vertrauen, das die öffentliche Meinung der betreffenden Gemeinschaft entgegenbringt, Herzenssache ist. Das wird nicht durch betonte Kordialität erreicht, sondern dadurch, daß jede Mitarbeiter sich geachtet und gefördert weiß, daß er sich als Mitglied der Mannschaft fühlt um stolz darauf ist, einer Crew anzugehören, in de der eine für den anderen einsteht, und in der ihn ferner ein Höchstmaß auch an sozialer Sicherheit gewährleistet wird.

Gegen die Pflege der Public Relations werden manche Einwände erheben: „Das mag für Amerik. ganz gut und schön sein, aber bei uns, ...?“ so meinen die einen. „Wir tun unsere Pflicht nach bestem Wissen und Gewissen“, sagen andere „deshalb brauchen wir uns nicht darum zu küm mern, was die öffentliche Meinung über uns denkt.“ „Das hat mein Großvater schon gemacht“, erklärt ein dritter, „das ist doch gar nichts Neues.“ Richtig ist, daß schon vor Jahr zehnten wesentliche Ansätze in Sachen Public Relations vorhanden waren. Die Amerikaner haben diese Ansätze koordiniert, ergänzt und systematisiert, so daß eine Art neuer Wissenschaf entstanden ist. Selbstverständlich sind amerika nische Erfahrungen und Methoden nicht ohne weiteres auf deutsche Verhältnisse zu übertragen Darum gilt es, in sauberer Maßarbeit die für Deutschland geeigneten Formen der öffentliche! Meinungspflege zu entwickeln. S. v. M.