Von besonderer Bedeutung für die Arbeitsfreudigkeit der Arbeitnehmer ist es, ob sie das Bewußtsein haben, im Alter und bei Invalidität gegen die bitterste Not gesichert zu sein. Die Renten der Sozialversicherung sind seit 1945 völlig unzureichend. In der eisenschaffenden Industrie wurden z. T. schon seit Jahrzehnten Alters- und Hinterbliebenenrenten gezahlt. Ein Rechtsanspruch wurde hierauf jedoch nicht anerkannt. In den entflochtenen Werken wurde ein Rechtsanspruch auf Alters-, Hinterbliebenen- und Invalidenrente anerkannt und es wurden auf Grund der bestehenden Richtlinien Rückstellungen vorgenommen, um die Zahlung der Renten zu gewährleisten. In mehreren Werken mit besonders niedrigen Renten wurden diese erhöht; in neuerer Zeit wurden Teuerungszulagen gewährt. Für die Kerngesellschaften hat die Staaltreuhändervereinigung eine Pensionsordnung beschlossen, in der vor allem für die Arbeiter erheblich höhere Sätze als bisher festgesetzt sind, die ebenfalls mit Rechtsanspruch versehen werden.

In den Sozialwerkstätten finden Invalide einen Arbeitsplatz. Hier sind sie von dem Gefühl, eine minderwertige Arbeitskraft zu sein, befreit. Es handelt sich um den Einsatz Unfall- und Kriegsbeschädigter, Blinder, Taubstummer usw. Die Erfahrungen, die hinsichtlich des Einsatzes und der Zusammenarbeit dieser Arbeiter gemacht wurden, sind zum größten Teil sehr gut.

Die Sozial Werkstätten umfassen z. B.: Bürstenmacherei, Schuhmacherei, Sattlerei, Schlosserei, Schneiderei, Wäscherei und Schreinerei. Hier werden Gegenstände zu verhältnismäßig niedrigen Preisen für den internen Werkgebrauch und für Belegschaftsmitglieder hergestellt. In vielen Betrieben sind die Sozialwerkstätten keine Zuschußbetriebe mehr, sondern arbeiten mit Überschüssen.

Eine Zusammenfassung der Aufwendungen für den Faktor Arbeitskraft, soweit sie in den Gewinn- und Verlustrechnungen der Geschäftsberichte der ausgegliederten Werke für den Zeitraum vom 21. Juni 1948 bis 30. September 1949 ausgewiesen wurden, ergibt für die ausgegliederten Werke ausschließlich der Hüttenwerk Union AG., Dortmund, einen Gesamtbetrag von

Bezogen auf die Bruttolohn- und -gehaltssumme betrugen die sozialen Aufwendungen ausschl. der Rückstellungen für Pensionen 15,4 v. H. und einschl. der Pensionsrückstellungen 11,5 v. H.

Nachfolgende Aufstellung zeigt die Entwicklung der monatlichen Pro-Kopf-Beträge bei der Vereinigten Stahlwerke AG. von 1926/27 bis 1937/38:

Die aus den Gewinn- und Verlustrechnungen der ausgegliederten Werke (ausschl. Hüttenwerk Union AG., Dortmund) für den Zeitraum vom 21. Juni 1938 bis 30. September 1949 entnommenen freiwilligen und gesetzlichen sozialen Aufwendungen, die sich in ihrem Umfang im wesentlichen mit den früher bei den Vereinigten Stahlwerken erfaßten Beträgen decken, betrugen auf den Kopf der Gesamtbelegschaft bezogen, monatlich DM 46,55. Davon machten die freiwilligen sozialen Aufwendungen DM 15,06 und die gesetzlichen sozialen Aufwendungen DM 31,49 aus. Bei den in diese Aufstellung einbezogenen Werken, die früher zu der Vereinigten Stahlwerke AG. gehört haben, belaufen sich die monatlichen Kopfbeträge der freiwilligen sozialen Aufwendungen auf DM 12,21, der gesetzlichen sozialen Aufwendungen auf DM 30,08 und der sozialen Aufwendungen insgesamt auf DM 42, 30.