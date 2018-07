Inhalt Seite 1 — Seit 1836 bei Krupp bewährt Seite 2 Auf einer Seite lesen

Die Befreiung der Kruppschen Herren aus der Landsberger Haft wird dazu beitragen, all denen, die Schuld und Schicksal dieser Firma nicht auseinanderzuhalten vermochten, die Augen über ihren wahren Charakter zu öffnen Jeder Unbefangene wird anerkennen müssen, daß in diesem Werk trotz vieler wirtschaftlicher Rückschläge eine vorbildliche soziale Fürsorge aufgebaut worden ist – Schrittmacher für entsprechende Einrichtungen im gesamten deutschen Lande,

Ein Beispiel ist die 1836 gegründete Betriebskrankenkasse. War sie auch keine Einrichtung, die der 1881 ergangenen Kaiserlichen Botschaft entsprach, so gab sie doch in den Grundzügen das Gepräge für das spätere Reichsgesetz.

Aus einer echten Verbundenheit zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer (wie wir heute sagen) hat sich in Jahrzehnten eine so umfangreiche soziale Betätigung entwickelt, daß man die Fülle ihrer praktischen Schöpfung kaum nennen kann. Mir scheint, daß keine Möglichkeit außeracht gelassen ist, dem wirtschaftlich Schwachen durch Fürsorge im Alter, bei Krankheit, Ausbildung, Erholung, Ernährung und Bekleidung, Wohnung und der musischen Betätigung zu helfen und zu fördern. Mit den Rückschlagen der Firma Krupp sind manche dieser sozialen Einrichtungen versunken. Der Wille von Leitung und Belegschaft, auch die Treue Tausender von Arbeitsveteranen, haben sich aber trotz aller Schläge als lebendige Kraft erhalten.

Der in der Welt der Siedlungs- und Wohnuagsfachleute bekannte und sogar berühmte große Wohnungsbesitz ist im Bombenkrieg so getroffen worden, daß mehr als die Hälfte vernichtet und von dem Rest nicht ein einziges Haus unbeschädigt geblieben ist. Es waren aber einmal 16 500 Wohnungen! Heute sind 8 000 wieder bewohnt. Und der Anteil der wieder friedensmäßig wohnlichen wächst schnell. Nach der Währungsreform und diese Arbeiten als eines der allerwichtigsten Anliegen des Werkes mit erheblichen Mitteln gefordert worden. Dabei haben wir uns der verständnisvollen Hilfe der öffentlichen Hand dankbar erfreuen können.

Wie die Belegschaft immer bereit ist, in allen Wohnungsangelegenheiten mitzuhelfen und jeden Fortschritt begrüßt, so unterstützt sie auch in alter Anhänglichkeit die Werkskonsumanstalt. Dieses Filialunternehmen mit über 100 Verkaufsstellen, eigener Brotfabrik und Fleischwarenfakturwaren das vor allem Lebensmittel und Manufakturwaren verkauft, ist eine Gründung aus dem Jahre 1868. Es sollte die wichtigsten Güter des täglichen Bedarfs gut und preiswert verkaufen. Diese Aufgabe hat die Konsumanstalt erfüllt. Daß Essen den Ruf einer Stadt des billigen Einkaufs hat: dazu hat sie beigetragen. Sie erfreut sich auch nach dem Kriege eines so regen Zulaufs von Käufern – vor allem aus dem eigenen Werk –, daß sie wirtschaftlich gedeiht.

Die Fürsorge für die Gesundheit hat ihren Ausdruck in den Werkkrankenhäusern gefunden, die nun auch fast 80 Jahre bestehen. Mit sozialem Verständnis waren schließlich vorbildliche Einrichtungen aller Zweige der Krankenpflege entstanden, die während ihres größten Umfangs 1200 Kranke versorgen konnten. Nirgends war mehr an Zerstörung und Verwüstung zu beklagen als an diesen Stätten der Hilfe. Trotzdem hat die Verpflichtung vor der Vergangenheit und der Wunsch, den vielen unversorgten Kranken des Werkes und der Heimatstadt mit Krankenhauspflege zu helfen, das Werk bestimmt, auch den Aufbau eines Krankenhauses anzupacken. Fast gegen jede Wahrscheinlichkeit ist auch hier dem zuversichtlichen Beginnen Erfolg beschieden: heute steht wieder ein schönes Krupp-Krankenhaus mit 600 Betten, eng verbunden mit einer gewerbehygienischen Untersuchungsstelle. Für alle Unfälle, die in den einzelnen Betrieben bereits eine erste sachverständige Hilfe bekommen, ist durch eine zentrale Unfallambulanz gesorgt.

Ein besonderes Wort der Werkzahnklinik: einmal weil ihre Gründung vor etwa 50 Jahren fortschrittlich und großzügig einem damals bestehenden Mangel abhalf, und weiter weil sie später durch die aus ihr hervorgegangenen Erfindungen über die Verwendung von nichtrostendem Stahl im Munde der Zahnprothetik ganz neue und vielfältig fortentwickelte Möglichkeiten schuf, selbst aber ungezählten Zahnkranken damit geholfen hat.