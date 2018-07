Von G. Scharwächter i.Fa.Klönne, Dortmund

Die schweren Arbeitsbedingungen des Berg- undHüttenmannes im Revier sind genügend bekannt. Aber auch der Stahlbauer muß seines Arbeit unter Bedingungen nachgehen, die in ihrer Schwere denen der berg- und hüttenmännischen Arbeit nicht viel nachstehen. Schon in normalen Zeiten muß er in Werkhallen schaffen, die in der kalten Jahreszeit entweder gar nicht oder nur mäßig erwärmt werden können. Der ständige Umgang mit schweren Lasten aller Art stellt erhöhte Anforderungen an die Leistungsfähigkeit der hier Schaffenden. Das Hämmern der Nietwerkzeuge erfüllt die Hallen mit ständigem Lärm; soweit diese Arbeit noch in Behälters ausgeführt werden muß, ist es nicht verwunderlich, wenn der Nieter oder Vorhalter unter der für seinen Beruf eigentümlichen Erkrankungen des Gehörsystems (Taubheit) oder wegen der Ungunst der sonstigen Arbeitsbedingungen unter Erkrankungen der Muskeln, Knochen und Gelenke leidet. Der Zusammenbauer in der Zulage hat keinen festen Arbeitsplatz, wie etwa der Dreher in der Maschinenfabrik: er klettert irden Konstruktionen auf und ab.

Wieviel schwerer aber noch waren die Arbeitsbedingungen, seitdem der Krieg die Werkhallen und die Arbeitsgeräte zum größten Teil zerstört hatte! Daher ging das Bemühen der Firma Klönne nach 1945 zunächst dahin, den Betrieb wieder so herzurichten, daß der Belegschaft wieder einigermaßen erträgliche Arbeitsbedingungen ermöglicht wurden. So wurden alle Anstrengungen darauf abgestellt, die Werkhallen auszugestalten, die entstandenen Schäden zu beseitigen und weitere Arbeitsplätze zu erstellen.

Weit schwieriger noch als im Stammwerk aber sind die Arbeitsbedingungen des Montagearbeiters. Ständig draußen, auf stets wechselnder. Baustellen, vollendet er die Arbeit seiner Werckameraden. Auch hier sind wesentliche Erschwernisse im Vergleich zu normalen Zeiten festzustellen. Handelte es sich früher durchweg um Anlagen, die von Grund auf neu erstellt wurden, so ist heute überwiegend die Wiedererrichtung von zerstörten Brücken, Werkhallen in Bergbau- und Hüttenbetrieben, Krananlagen, Gaswerken und Gasbehältern durchzuführen.

Nach dem Gesagten ist es verständlich, daß den derart Beschäftigten eine weitgehende Betreuung auf sozialem Gebiete und durch Arbeitsschutzmaßnahmen zukommen muß. Nur so ist es möglich, einen leistungsfähigen Facharbeiterstamm durchzuhalten. Daß dies bei der Firma Klönne erreicht worden ist, zeigt die Statistik der „Werksjubilare“: 120 Arbeiter und 40 Angestellte sind seit 25 und mehr Jahren im Betriebe tätig – ein Beweis für die Verbundenheit mit „ihrem“ Werk!

Im Jahre 1929 wurde anläßlich des 50jähriger, Geschäftsjubiläums die August-Klönne-Stiftung (jetzt: „Unterstützungsverein der Firma Aug. Klönne e. V.“) geschaffen, deren Vermögen Mitte 1948 rund eine Million RM betrug, während heute, nach neuen Einzahlungen auf den aufgewerteten Betrag, wieder ein Fonds von 50 000 DM zur Verfügung steht. Dieser Verein, zu dessen Vorstand der Vorsitzende des Betriebsrates gebei mehr als 20jähriger Betriebszugehörigkeit, feste Zusatzrenten. Darüber hinaus gewährt die Firmenleitung an bewährte Belegschaftsmitglieder bei ihrem Ausscheiden in einzelnen besonders gelagerten Fällen noch Pensionen. – Um der Wohnungsnot zu steuern, wurden seit der Währungsreform von der Firmenleitung etwa 100 000 DM an Bauzuschüssen gezahlt.

Damit die Belegschaft über ständige Erholungsstätten verfügen kann, sind Verträge mit Gaststätten in Höxter und in Belecke (am Möhnesee) abgeschlossen worden, wo laufend fünf Werksangehörige für je drei Wochen unterzubringen sind. Zusätzlich wird Jugendlichen die gleiche Vergünstigung gewährt. – Der Werksküche wird besondere Beachtung geschenkt. Während in der Zeit der Rationierung bis zu 600 Belegschaftsmitglieder am Mittagstisch teilnahmen, ging die Frequenz 1948/49 bis auf 50 Personen zurück. Nach einer wesentlichen Verbesserung und Ausgestaltung des Mittagessens – der „Eintopf“ findet eben keinen Anklang mehr! – ist die Zahl der ständigen Gäste wieder auf 300 gestiegen.