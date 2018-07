Die Hauptversammlung der Vereinigten Stahl-11 werke AG., Düsseldorf, brachte mit der Rede des Aufsichtsratsvorsitzenden, Dr. Hermann Wenzel, einige beachtliche Höhepunkte. In kritischen Ausführungen zur Entflechtung und zum Schuman-Plan wurde eine unmißverständliche Stellung bezogen. Nachdem bisher nur die sogenannten C-Gesellschaften des Kohlenbergbaus sich gegen Neuordnungspläne – ausgesprochen hatten, ist jetzt erstmalig durch die Eigentümer eines Stahlkonzerns – und zwar, mit seinen 460 Mill. Aktienkapital, des größten deutschen Stahlkonzerns – der übertriebenen Zerstückelungspolitik ein deutliches Halt geblasen worden. Wir hoffen, daß dieses Halt den Arm in Arm mit dem Petersberg und einigen US-Beamten in Frankfurt gehenden „Zerstückelungsberatern“ des Bundeswirtschaftsministers in der Abteilung des Senatsrats Schmid deutlich zum Ausdruck bringt, wo die Belastungsgrenze für die Erwerbswirtschaft liegt.

Es muß erwartet werden, daß das Urteil einer Konzernführung recht gewogen wird, die es verstanden hat, nach den fast in die Milliarde gehenden Kriegs- und Nachkriegsverlusten ihren Arbeitern 60 v. H. mehr Monatsverdienste zu zahlen als im Juni 1948, ihre freiwilligen sozialen Leistungen mehr als zu verzehnfachen, 7000 neue Wohnungen zu bauen, den Aktionären das Vermögen zu erhalten und eine befriedigende Gesamtlage der Gesellschaft herbeizuführen. Wenn eine solche Konzernführung erklärt (und diese Erklärung wurde von der Generalversammlung einstimmig angenommen), daß eine Trennung der Hochöfen und Stahlwerke von den Röhrenwerken die Wettbewerbsunfähigkeit bringe, eine Diskriminierung darstelle, 100 Mill. DM überflüssige Investitionen erfordere und daß deshalb dieser Vorschlag Bonns an den Petersberg als sinnwidrig abgelehnt werden müsse – dann darf keine Stelle in Deutschland darüber hinweggehen.

Wir sprachen bereits kürzlich die Warnung an das Bundeswirtschaftsministerium ausreicht aus politischer Effekthascherei die Wettbewerbsgrundlage der deutschen Montan Wirtschaft, speziell die Verbundwirtschaft, zu opfern. Man darf diese Dinge nicht als Räucherkerzen zur Verbesserung der Atmosphäre in Konferenzsälen für endlose Schuman-Plan-Gespräche abbrennen...

So sind einige der Warnungen auch aus dieser Hauptversammlung aufzufassen. Sie sind um so schwerwiegender, als die deutsche Montanindustrie sowohl zu einer Neuordnung wie vor allem auch zum Schuman-Plan durchaus bejahend gestanden hat. „Mit Sorge beobachten wir“, so wurde in Düseidorf gesagt, „daß die wirtschaftlichen Ziele des Schuman-Plans, nämlich Produktionssteigerung und Selbstkostenverbilligung, gegenüber anderen Überlegungen in den Hintergrund treten. Entwickeln sich die Verhandlungen weiter zugunsten . einer zu starken Machtkonzentration bei der Hohen Behörde unter Ausschaltung der beteiligten Wirtschaftsgruppen, dann sehen wir seinen wirtschaftlichen Erfolg ernstlich gefährdet.“

Mit Genugtuung werden die Aktionäre, Angestellten und Arbeiter gehört haben, daß Vermögens- und Finanzlage des Stahlvereins günstig sind, und daß die Verwaltung beabsichtigt, die guten Objekte des Restkonzerns in eine besondere Aufnahmegesellschaft hineinzunehmen, um Arbeitsplätze und Werte zu erhalten. Der Restkonzern beschäftigt zur Zeit immerhin noch 74 500 Menschen. Sein durchschnittlicher Monatsumsatz liegt bei 129 Mill. DM, der Exportanteil seiner Produktion an Walzprodukten bei 15 bis 17 v. H.; die Exporthandelsorganisation hatte im zweiten Halbjahr 1950 Ausfuhrlieferungen über 200 Mill. DM gebucht; die Rohstahlerzeugung erreichte im ersten Viertel des laufenden Geschäftsjahres 1950/51 im Monatsdurchschnitt 170 000 t. Die Investitionen betrugen seit der Währungsreform (bei Neubau und Wiederaufbau) 105 Mill. DM und im gesamten Konzern einschließlich der Entflochtenen 380 Mill. DM. Damit wurden in den vergangenen 25 Jahren des Stahlvereins – zum größten Teil aus Abschreibungen – 2,4 Milliarden Mark investiert. Allein die Eisenseite des Konzerns wird in den nächsten fünf Jahren rund 800 Mill. DM langfristiger Gelder erfordern.

Leider ist das Optimum an wirtschaftlicher Leistung, das der Stahlverein für die deutsche Wirtschaft erbrachte, durch alliierten Befehl zerschlagen worden. „Für. uns, für die deutsche Wirtschaft ist das stolze Unternehmen jedenfalls nicht zu groß gewesen“, sagte Dr. Wenzel in seinem Schlußwort und erinnerte an die großen Dienste, die dem technischen und sozialen Fortschritt von dieser Plattform aus geleistet worden sind. Daß die soziale Grundhaltung bei der Konzern Verwaltung unverändert lebendig erhalten geblieben ist, läßt die Stellungnahme zum Mitbestimmungsgesetz erkennen: „Wir sind mit diesem Gesetz in eine neue Zeit eingetreten, in der die Rechte der Eigentümer zugunsten der Arbeitnehmerschaft und deren gewerkschaftlicher Organisation sehr wesentlich zurückgedrängt sein werden. Sehen wir darin einen Anfang echten Vertrauens zwischen den Sozialpartnern und die Bildung einer wahren Betriebsgemeinschaft zur dauernden Erhaltung des sozialen Friedens, und wird dies erreicht, so scheint mir der Preis nicht zu hoch.“ Wir hoffen, daß die Menschen, die künftig diese Vertrauensgemeinschaften bilden, den gleichen Geist erkennen lassen, der hier vom Aufsichtsrat des Stahlvereins zum Ausdruck gebracht worden ist, Rlt.