Von Dr. Herbert Gross

Amerikanische Unternehmer haben in der Meinungspflege zugunsten der Wirtschaftsordnung des freien Marktes Europa insofern einen Vorteil, als in der amerikanischen Öffentlichkeit bei aller Kritik und allem neuerdings sichtbar werdenden Machtkampf staatswirtschaftlicher Elemente doch der Glaube an die geltende soziale Ordnung vorhanden ist. Man mag diesen Glauben an den „American Way of Life“ als naiv empfinden; aber angesichts der tiefgreifenden Zweifel, die unsere europäische Ordnung als so provisorisch erscheinen lassen, sollten wir eher ein gewisses Gefühl des Neides hegen. Jedenfalls sind Public Relations angesichts dieser Lage in USA im wesentlichen eine Angelegenheit – der Praxis. Liest man die Lehrbücher dieses so weit verbreiteten, durch eine eigene Berufsorganisation, die Public Relations Society of America, durch Zeitschriften und durch einen zahlreiche Mitglieder zählenden Berufsstand unterbauten Gebietes, so erstaunt immer wieder die Unbefangenheit und Selbstverständlichkeit, mit der die verschiedensten praktischen Möglichkeiten der Public Relations behandelt werden – ohne daß man auf das Grundsätzliche überhaupt einzugehen braucht. Da werden eingehend Verhaltensweisen dargestellt, ohne die geistigen Grundlagen überhaupt zu erwähnen; diese werden eben als bekannt und gegeben vorausgesetzt.

Eine blinde Nachahmung amerikanischer Methoden könnte unter diesen Umständen zu einer großen Gefahr für eine planmäßige und erst noch aufzubauende deutsche Meinungspflege werden. Man könnte fast der Meinung sein, daß für die gesunde und organische Entfaltung einer deutschen Meinungspflege, die den hier herrschenden Zweifeln zu begegnen vermag, nichts gefährlicher werden könnte als etwa ein- oder dreimonatige Besuche deutscher Public-Relations-Männer in USA. Denn die eigentlich wertvollen Erfahrungen der amerikanischen Public-Relations-Praxis, die auch für die deutschen Verhältnisse von Bedeutung wären, liegen nicht in den Rezepten und äußeren Dokumenten des gedruckten oder gesprochenen Wortes, sondern in der „vorgelagerten“ persönlichen Einstellung, in den unbewußten Voraussetzungen dafür, daß die „Maschinerie der Gesamtordnung“ überhaupt so gut läuft.

Die beste und dem fortschrittlichsten Stande der Auslegung dieses Berufs entsprechende Formulierung gibt wohl Stephen E. Fitzgerald, wenn er Public Relations als „die Kunst des öffentlichen Benehmens“ umschreibt. Eine andere Definition besagt, daß „gute Public Relations die Unterstützung und das Verständnis der Öffentlichkeit sowohl verdienen als auch tatsächlich erhalten“. In diesen und ähnlichen Umschreibungen kommt das Bestreben zum Ausdruck, unter Public Relations alle jene Maßnahmen zu verstehen, die sich darum bemühen, die Interessen aller Schichten der Öffentlichkeit mit den Interessen der Unternehmensordnung zu identifizieren und diese Identität durch Überzeugung nachzuweisen. Darin aber liegt der bedeutsame Unterschied der Public Relations zur üblichen Publicity.

Zwar ist der Beruf des Public-Relations-Beraters oder -Direktors aus der ursprünglichen Tätigkeit des Presseagenten hervorgegangen. Und auch heute leiden die ernst zu nehmenden Vertreter des Public-Relations-Berufs in USA unter der noch immer häufigen Vermischung von Reklame und Public Relations. Die echte Meinungspflege ist aber als eine Kernfunktion der Unternehmensspitze anzusehen, die ähnlich unabdingbar ist wie die übrigen Kernfunktionen des Unternehmers: Produktion, Vertrieb und Finanzierung.

Man weiß, wie stark eine Firma heute im Bewußtsein der Öffentlichkeit als soziale, wirtschaftliche und politische Einrichtung lebt, und daß sie nicht nur nach ihren Preisen und der Qualität ihrer Produkte beurteilt wird, sondern ebenso sehr unter dem Gesichtspunkt ihrer allgemeinen öffentlichen Verantwortung als Arbeitgeber und Nachbar in der Gemeinde und als Träger der gegebenen Ordnung.

Hieraus zieht man in USA bestimmte Schlußfolgerungen: Die Unabhängigkeit der Public-Relations-Aufgabe als einer solchen des Top Management hat zu Maßnahmen geführt, die jeder Abteilung und Rangstufe das Bewußtsein einer Public-Relations-Verpflichtung nahebringen. Jeder Kontakt der Mitglieder eines Unternehmens mit der Öffentlichkeit besitzt einen Public-Relations-Aspekt, muß also auch unter diesem Gesichtspunkt vorbereitet werden. Das bekannte Schlagwort „Public Relations begin at home“ besagt deshalb, daß zunächst innerhalb des Betriebes mit Aufklärung und laufender Unterrichtung über das Betriebsgeschehen begonnen werden muß, daß es gilt, die Belegschaft zu einem mitverantwortlichen Bestandteil oder Partner des Unternehmens zu machen, so daß diese dann auch in diesem Sinne nach außen zu wirken vermag. Gute innerbetriebliche Beziehungen sind die Grundlage für eine erfolgreiche Wirkung des Unternehmens in der Öffentlichkeit. Das Schwergewicht der Aufklärungsarbeit im Sinne der Public Relations ist daher in USA nach innen gerichtet: Sie sollen Sache der inneren Einstellung werden. – Psychologie, Menschenkunde und Soziologie werden herangezogen.

Über die vielfältige Technik der amerikanischen Meinungspflege kann hier nicht im einzelnen gesprochen werden. Grundsätzlich ist man auf eine Offenlegung aller betrieblichen Daten, auf ein „Spiel mit offenen Karten“ eingestellt. Diese Offenheit nach außen und innen beruht auf der Gleichheit der Persönlichkeiten in Betrieb und Politik, unabhängig von Stand und Klasse. Sie ist ein Ausdruck des so leichten und selbstverständlichen Zusammenlebens der Amerikaner.