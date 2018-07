Wenn wir folgende Auszüge aus der Ansprache von Direktor Hugo Wilkens, Vorstandsmitglied der Augsburger Buntweberei Riedinger, vor den Aktionären dieses Unternehmens bringen, so sind wir uns bewußt, daß diese wenigen Zeilen die Rede nicht ersetzen, bestenfalls nur das „Klima“ bei Riedinger skizzieren können.

Unseren Erfolg verdanken wir nicht zuletzt auch der Harmonie zwischen Betriebsführung und Belegschaft – und der Menschen im Betrieb untereinander, geboren aus gleicher Arbeit beim Schutträumen und Maschinenentrosten vom Lehrling bis zum Direktor.

Wir glauben, das gute Betriebsklima liegt auch daran, daß wir jedem im Betrieb Tätigen die Chance geben, befördert zu werden. Es sind alle Leiter der technischen Abteilungen sowie alle Prokuristen und Handlungsbevollmächtigten der kaufmännischen Abteilungen – mit Ausnahme eines Herrn – aus eigenen Reihen hervorgegangen. Wir lassen alle am Betriebsgeschehen teilhaben. Wir haben bei jeder Betriebsversammlung über die allgemeine Wirtschaftslage vor der gesamten Belegschaft berichtet, laufend Besprechungen mit dem Betriebsrat, Meister- und Postbesprechungen abgehalten, um zu sagen und zu hören, was die Menschen im Betrieb bewegt.

Wenn wir den Menschen im Betrieb sagen: denke mit (und wo wäre nichts zu verbessern?), spare mit (tausend Dinge, wo man sparen kann), arbeite vernünftig mit (nicht Beschäftigungstheorie!), dann wird der Erfolg größer sein. Und wenn dieser größer ist, dann hast du deinen größeren Anteil daran. – Es ist der menschlichen Natur und ihrem Erwerbstrieb entsprechend, wenn so größeres Streben und Interesse für den Betrieb und eine enge Verbundenheit zu dem Betrieb entsteht.

Wenn wir wüßten, daß Sie, meine Damen und Herren Aktionäre, Kapitalhergeber im fälschlich überkommenen Sinn des Besitzbürgers wären, so dürfte die Verwaltung wohl nicht wagen, so vor Ihnen zu sprechen. Die Beleuchtung der menschlichen Seite würde Sie nicht interessieren. Die Verwaltung (Aufsichtsrat und Vorstand) müßte sogar damit rechnen, daß sie alles tun würden, um uns so schnell wie möglich von unseren Posten zu entfernen. Aber wir wissen, daß es ganz in Ihrem Sinne ist, wenn es heißt, daß ‚bei Riedinger‘ nach den Urteilen vieler Menschen, die die Dinge kennen, eine besondere Aufgeschlossenheit von Mensch zu Mensch besteht. Wir haben Ihnen 6 v. H. Dividende p. a. vorgeschlagen – zum erstenmal seit 1943. Früher hätten Sie nach dem vorliegenden Bruttoergebnis wesentlich mehr bekommen. Aber das hat sich geändert. Es gibt größere Interessenten an dem Ergebnis als alle Aktionäre zusammen: Von jeder Mark Rohüberschuß wurden gezahlt: 34,1 Pf an den Staat, 28,0 Pf für die Erhaltung des Werkes; 26,7 Pf für Lohn, Gehälter und gesetzliche Sozialbeiträge; 6,4 Pf für freiwillige soziale Aufwendungen; 4,8 Pf für die Aktionäre.

... Ich habe in meinen Ausführungen wohl ebensoviel darüber gesprochen, wie wir zu den Menschen im Betrieb stehen wie über wirtschaftliche Dinge. Dies ist in einer Hauptversammlung sicher etwas ungewöhnlich.