Keine Stadt ist im Verlaufe ihrer Geschichte mit so glanzvollen und huldigenden Appositionen bedacht worden wie Venedig. Und doch blieb das Bemühen, in knappen Worten ihr Wesen zu fassen, immer einer offiziellen Ab-Stempelung gleich. Ähnlich jedoch wie sich jenem jungen deutschen Kaiser Otto III. um die Jahrtausendwende Pracht und Zauber der eigenwilligen Republik zu nächtlicher Stunde in der Umhüllung des Inkognitos voll erschlossen hat, war durch die Jahrhunderte hin nur der persönliche Augenschein wirklicher Zugang zur Seele der neben Rom glorreichsten Stadt Italiens. Das „Paradies der Hochzeitsreisenden genannt zu werden, diese Auszeichnung konnte sie allerdings erst im Zeitalter der gutbürgerlichen Fremdenindustrie erwerben. Daß die Lagunenstadt willig ist, ihrer heute wesentlichsten Einnahmequelle Opfer zu bringen, bewies sie kürzlich, als erwogen wurde, an Stelle einiger baufälliger Palazzi Hotelkarawansereien zu errichten. Das war noch einmal ein schwacher Abglanz jener kommerzieller Energien der Ahnherrn, von denen das Hohelied auf diese Brücke zwischen Morgen- und Abendland zu singen weiß, das jetzt neben Marianne Langewiesches dichterische Darstellung der „Königin der Meere“ getreten ist.

Der deutsche Leser hat es wohl noch nie so polyphon, so erfüllt und dabei doch bis ins einzelne historisch getreu vernommen wie in dem Band „Venedig“ von Götz von Pölnitz (Hermann-Rinn-Verlag, München, 539 S., mit 24 ausgezeichneten Aufnahmen von Herbert List). Pölnitz, Direktor des Fuggerarchivs in Augsburg, legte erst vor knapp zwei Jahren eine brillante Studie über Jakob Fugger vor, die ihn als bedeutenden Historiker auswies. Sein Buch über Venedig zeigt nun, daß er auch über hohe schriftstellerische Qualitäten verfügt. „Eine neue Geschichte Venedigs zu schreiben, konnte – nach den vorbildlich erschöpfenden Darstellungen Kretzschmayrs – als fast aussichtlos erscheinen“, sagt er im Vorwort. Was er geben wollte, war eine Deutung Venedigs, zu der er sich aus seiner „stillen“ Neigung für diese Stadt berechtigt gefühlt hat. Durch das Verschmelzen historischer Daten mit erschauten Impressionen ist eine Symphonie über Blütezeit und langsames Verlöschen der Handelsmetropole, politischen Basis nach dem Osten und Hochburg aller Künste entstanden, die in ihrer Klangfülle den geschichtlichen Rhythmus der Markusstadt auch dem ans Ohr bringt, der ihn noch nicht an Ort und Stelle vernehmen durfte. Das leise lautlose Hingleiten am Rande von Vergangenheiten, wie es Rilke beim Anblick Venedigs empfand, kann für die Gegenwart nicht intensiver beschworen werden als durch die Lektüre dieses vom Pulsschlag der Historie lebenden Buches. Hildegard Schlüter