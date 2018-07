Stuttgart, im Februar

Allzusehr hat die gierige persönliche Teilnahme an den beiden Konkurrentinnen Ingrid Bergman und Anna Magnani das sachliche Interesse an den beiden konkurrierenden Filmen verdunkelt. Nun lief nach „Vulcano“ Rossellinis „Stromboli“ in deutschen Kinos an. Es ist schade um das bedeutende Thema, das in diesem Film verwirtschaftet ist: Das Schicksal einer Heimatlosen, die von Flüchtlingslager zu Flüchtlingslager getrieben, in die Papiermühle der Auswanderungsanträge gerät, schließlich verzweifelt und zum letzten Abenteuer entschlossen, einem Mittelmeerfischer auf eine verlassene Insel folgt. Eine zentrale Figur unserer Zeit also. Der Anfang ist noch hoffnungsvoll. Dieses sekundenlange Drama der Menschenwürde diesseits und jenseits von einem Stacheldraht. Dann aber hat Rossellini offensichtlich die Konzeption, die er von der psychologischen Entwicklung dieser Figur hatte, aus den Augen verloren. Mit dem Augenblick, da die „Fremde“ die armselige Insel betritt, hat sie üble Laune. Sie ist – nicht anders kann es der Filmbesucher empfinden – gekränkt darüber, daß eine Fischerinsel kein Herrensitz mit gepflegtem Park ist und daß sie statt eines gepflegten Hotelzimmers den schütteren dachlosen Rest eines Hauses vorfindet. Sie erinnert sich bei jeder Gelegenheit daran, daß sie „bessere Tage gesehen hat“ und daß man einer Frau wie ihr, „so etwas“ nicht bieten kann. Mit dem Mann, dem sie gefolgt ist – er wird von Mario Vitale mit einer eindringlichen, animalischen Ergebenheit in sein Schicksal gespielt – verbindet sie kaum etwas anderes als ein mürrisch geäußertes ökonomisches Interesse. Dabei erklärt sie ihre Liebe für ihn ausdrücklich und erwartet immerhin ein Kind von ihm. Ihr Sex-Appeal, den sie auf den Pfarrer des Ortes und den Leuchtturmwärter wendet, um ihre Hilfe bei der Flucht von der Insel zu erlangen, kommt sozusagen aus der kalten „Lamäng“ und läßt einem ärgerliche Schauder über den Rücken laufen. Nirgends erreicht sie wiederum in Geste und Ausdruck die schlaffe, kalte, ausgelaugte Verzweiflung eines Menschen, der sich und was er einmal besaß, wegwirft. Ihre sündhafte Vergangenheit, mit der sie gelegentlich kokettiere, wie ihr lebensgieriger Wunsch, dieser Trostlosigkeit zu entfliehen, bleiben ebenso unglaubhaft blaß und blutleer wie ihre schemenhafte Existenz auf der Insel. Weder der dramatische Fischzug, dem sie „beiwohnt“, noch der Vulkanausbruch bringen sie aus ihrem kalten Krampf Aarttew sind ihr ganz einfach lästig. Der Schluß aber ist einfach, und das ist ebenso auf die fehlerhafte Regie wie auf die schauspielerische Unzulänglichkeit zurückzuführen, ein ziemlich peinlich ausgewalztes Melodrama und das Ganze eine Kette verpaßter Gelegenheiten, menschlicher und filmischer. Kyra Stromberg