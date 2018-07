Inhalt Seite 1 — Wenn sie Anerkennung verspüren... Seite 2 Auf einer Seite lesen

Wir wissen alle viel zuwenig vom Menschen im Betrieb, Das liegt vor allem daran, daß es unvorstellbar schwer ist, echte Aussagen vom Arbeiter selbst über das Arbeitsschicksal zu bekommen. Das war vor 50 Jahren oder vor noch längerer Zeit sehr viel schwerer als heute. Die Kluft zwischen den arbeitenden Menschen, besonders den Industriearbeitern, und den anderen Kreisen der Bevölkerung war damals viel tiefer und viel breiter, als wir es uns heute noch vorstellen können. Es hat einen eigenartigen Reiz, die ganz wenigen Arbeiterbiographien aus der Zeit um die Jahrhundertwende Nachzulesen, Und wenn man das, was damals den Lebensinhalt des Industriearbeiters, im Betriebe und außerhalb, des Betriebes, ausmachte, mit dem vergleicht, was wir heute vom Leben und Arbeiten in der Fabrik und auch von der außerbetrieblichen Sphäre des Industriearbeiterschicksals wissen, dann wird einem klar, daß der Mensch im Betrieb gegenwärtig eine ganz andere Rolle spielt und eine viel höhere „Achtung“ genießt, daß deshalb die Arbeiterfrage, die „soziale Frage“, zwangsläufig einenganz anderen Inhalt bekommen hat,?

Vor 50 oder 60 Jahren war es noch ein unerhörtes, ja fast gefährliches Abenteuer, für einen Intellektuellen oder überhaupt für jeden Angehörigen einer anderen Bevölkerungsschicht, auch nur für eine verhältnismäßig kurze Zeit „in die Fabrik zu gehen“. Da man es aber damals schon als eine Notwendigkeit empfand, mehr über den Menschen im Betrieb zu wisset und da man gleichzeitig wußte, daß der Arbeiter – nach einer schönen Formulierung von Hellpach – „kein Zuschauer seiner selbst“ ist, gingen die ersten „gebildeten“ Menschen in die Betriebe; es entstanden die ersten „Sozialreportagen“. Die eigenartigste von ihnen ist wohl der Bericht einer Berliner Rechtsanwaltsfrau, die vor 60 Jahren den Mut aufbrachte, auch nur für einige wenige Wochen unter den bizarrsten Verhältnissen Industriearbeiterin zu spielen. Unter ängstlicher Beaufsichtigung durch ihren sehr mißtrauischen Mann und unter dauernder Beschattung durch Privatdetektive führte sie dieses damals eigenartige Experiment durch, und zwar mit dem für die damalige Zeit erstaunlichen Ergebnis, daß doch einige bis dahin in der Öffentlichkeit nicht bekannte oder nicht für möglich gehaltene Tatbestände über das Arbeiterinnenleben in der Großstadt, über die Einstellung des arbeitenden Menschen zur Maschine, zu seinen Arbeitskollegen, zu seinen Vorgesetzten, zur Firma und zum unausweichlich und unabänderlich erscheinenden proletarischen Schicksal berichtet wurden.

Wieviel hat sich doch in der Zwischenzeit geändert! In den beiden Weltkriegen haben MillionenMenschen, die es sich nie hätten träumen lassen, daß sie einmal für längere Zeit würden Handarbeit ausüben müssen, gezwungen oder freiwillig jahrelang neben den Schicksalsproletariern in den Fabriken gestanden.

Man sollte den Wert dieser gesellschaftlichen Integration nicht unterschätzen!Durch das seit ungefähr 30 Jahren für einen großen Kreis immer selbstverständlicher gewordene Werkstudententum ist gleichfalls die verbindende Einsicht und das ausgleichende Verständnis immer mehr in das Bewußtsein der Führenden der verschiedenen Schichten des deutschen Volkes eingedrungen – sehr zum Leidwesen derer, die von Glauben an unüberbrückbare Klassengegensätze leben.

Dennoch: wir wissen noch viel zu wenig über den Menschen im Betrieb – gerade in Deutschland. Ich wage sogar zu behaupten, daß man auch in den Kreisen der Gewerkschaftsfunktionäre viel sowenig weiß, was der Arbeiter, also der Mensch, der auf die Dauer und im Durchschnitt gesehen keine Aussicht zu haben scheint, sein Handarbeiterschicksal jemals aufgeben zu können, wirklich denkt, was er zum Beispiel auch über seine „Führer“ denkt, auf deren Auswahl er doch nur einen geringen und ganz indirekten Einfluß hat.

In Amerika hat man die Notwendigkeit mehr über den Arbeiter und das Arbeitsleben im Betrieb zu erfahren, viel früher erkannt. Man hat es sich auch etwas kosten lassen, dieses unerforschte Gebiet im gemeinsamen Interesse der Arbeiterschaft und der Wirtschaft ernst und vorurteilslos zu durchleuchten. Es lohnt sich in diesem Zusammenhang, kurz auf das bedeutendste amerikanische Großexperiment zur Aufhellung der Probleme des Menschen im Betrieb einzugehen: Auf Initiative des vor kurzem verstorbenen Professors Elton Mayo wurden in vergleichbaren Betriebsabteilungen der Elektro-Großindustrie Versuchsreihen durchgeführt, um möglichst exakt festzustellen, mit welchen Mitteln und in welchem Maße man das Arbeitsschicksal ganz allgemein erleichtern könnte.

Man variierte planmäßig alle Arbeitsbedin-Figuren. vor allem auch den Einfluß der sogenannten Umweltfaktoren wie Hitze, Kälte, Lärm usw. auf den arbeitenden Menschen, und registrierte gewissenhaft und peinlich genau die Ergebnisse aller Verbesserungen und Erleichterungen, und zwar ausgedrückt in prozentualen Leistungssteigerungen. Man wurde so immer mehr von dem Werte optimaler Arbeitsgestaltungsmethoden überzeugt. Und man war stolz auf die Erfolge der Arbeitserleichterungen, aber auch auf die wissenschaftlichen Ergebnisse dieser Großexperimente Als diese Versuchsreihen fast zwei Jahrzehnte, besonders mit Hilfe von sogenannten „partieipant observers“, deren Tätigkeit drüben durchaus nicht etwa, auch nicht von der Arbeiterschaft, als ein „Spionieren“ angesehen wird, durchgeführt waren, kam Elton Mayo auf den wohl auch nur in Amerika möglichen, fast genialen und aufregenden Gedanken: Was geschieht, wenn wir plötzlich alle Arbeitsverbesserungen, alle Arbeitserleichterungen wieder beseitigen und rückgängig machen? Sinkt dann die Leistung ebenso schnell und im gleichen Verhältnis wieder ab? So, wie sie seinerzeit bei der Einführung der kräftesparenden und leistungsgünstigen Methoden gestiegen war?