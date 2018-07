Aufgeschlossene Personalpolitik in einem fortschrittlichen Unternehmen – das bedeutet heute: jeden einzelnen Mitarbeiter des Betriebes zum Mitdenken und Mitwirken in einer familienähnlichen betrieblichen Gemeinschaft gegenseitig gen Vertrauens anzuregen. Mitdenken und echtes Mitwirken setzt ein Mitwissen voraus.

Solche Erkenntnisse sind keineswegs neu. Und doch zeigt die betriebliche Praxis, wie weit die Verwirklichung dieser Notwendigkeit, einer umfassenden Unterrichtung der Betriebsangehörigen also, vielfach noch auf sich warten läßt. Eine weitere, oft unterschätzte Schwierigkeit kommt hinzu: die Wahl des richtigen Ausdrucksmittels, Denn davon hängt es weitgehend ab, ob und wieweit eine solche Unterrichtung der Belegschaft mit ihrem sehr unterschiedlichen Interessenkreis erfolgreich ist. Ob Wort, Bild oder Film zur Vermittlung von Wissen verwandt werden: stets sollte man sich bewußt sein, daß die betriebliche Unterrichtung weder als Nachweis überlegenen Wissens noch als Einrichtung zur Befriedigung persönlicher Geltung mißbraucht werden darf.

Das wirkungsvollste Mittel, sich verständlich zu machen, ist das persönliche Gespräch. Der Vorarbeiter, der Meister, der Abteilungsleiter, kurzum, jeder Mitarbeiter in verantwortlicher Stellung sollte die sich im Alltag bietenden Gelegenheiten sorgfältig ausnutzen, um die ihm anvertrauten Mitarbeiter weitgehend über die Betriebsvorgänge zu unterrichten und andererseits von ihnen Anregungen im zwanglosen Gespräch aufzunehmen. Erweitert wird das Gespräch in der „geplanten“ lehrgangsmäßigen Unterrichtung von Belegschaftsangehörigen im Rahmen des betrieblichen Fortbildungswesens. Hier kommt es darauf an, in Vorträgen durch einfache erläuternde Zeichnungen, Bildserien und Filme die Wirkung des gesprochenen Wortes zu vertiefen.

Die Werkzeitschrift soll dazu dienen, das Gefühl der Zugehörigkeit zur „Betriebsfamilie“ immer wieder zu stärken. Hier gilt das gleiche wie für die Unterrichtskurse. Die Werkzeitschrift soll also nicht nur das Sprachrohr der Leitung des Unternehmens, sondern ebenso das der Belegschaft sein. Dies, setzt Einfühlungsvermögen und Mut zur Verantwortung voraus, wenn die Werkzeitschrift tatsächlich von den Betriebsangehörigen mit Interesse gelesen werden soll. Es ist nicht zu leugnen, daß die meisten der bei uns erstehenden Zeitschriften dieser Art den Anforderungen noch nicht so ganz entsprechen. – Die regelmäßig den Mitarbeiter unterrichtende Werkzeitschrift wird ergänzt durch den Rundbrief der Geschäftsführung an jeden einzelnen eines Betriebes.

Schließlich gehört zu den mannigfaltigen Formen der betrüblichen Unterrichtung auch die Herausgabe von Broschüren und Büchern, in denen (etwa beim Jahresbericht) in anschaulicher, verständlicher Form, belebt durch reiches bildlich und graphisch erläuterndes Material, ein Überblick über die geschäftliche Entwicklung im vergangenen Jahr gegeben wird. Ein wertvolles Instrument zur Unterrichtung der Werkangehörigen über die Stellung Verflechtung „ihres“ Unternehmens in der Gesamtwirtschaft und über die einzelnen Tätigkeitsbereiche sind die Betriebsmonographien.

Noch viele weitere Mittel gibt es. Sie alle können aber nur dann sinnvoll wirken, wenn das Leben im Betriebe dem entspricht, was Wort, Schrift, (Bild und Film dem Mitarbeiter zu verdeutlichen suchen. Verstößt man gegen das oberste Gebot der wahrheitsgetreuen Darstellung, so werdet? die Voraussetzungen für eine nur auf Vertrauen zu begründende Betriebsgemeinschaft entzogen. W. Oehme