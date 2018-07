Es sieht vielfach so aus, als wenn es in den heutagen Auseinandersetzungen um die Person des Unternehmers ginge. Sie ist völlig unwichtig. Wichtig aber ist seine ökonomische Funktion, auf deren Erfüllung nicht verzichtet werden kann. Sie wird heute von vielen Seiten in Zweifel gezogen, ohne daß auch nur von einer Seite konkret gesagt wird, was man an ihre Stelle setzen will. Von den Sozialisten wird vorgeschlagen, man solle eine mehr oder minder verbrämte Befehlswirtschaft einführen, also planen: um Konjunkturen, Krisen oder unternehmerische Fehldispositionen auszuschalten. Diese Richtung meint also, ein „den volkswirtschaftlichen Gegebenheiten entsprechendes Obergehirn“ – das im voraus weiß, was kommen wird – könne das ersetzen, was die vielen Unternehmer im Zusammenspiel ihrer Dispositionen, auf Preise, Preiserwartungen und Dispositionen, reagierend, heute leisten und auch früher geleistet haben. Man will weiterhin „wenigstens“ das Kapital bewirtschaften und aus dem Markt- und Preismechanismus herausnehmen. Auch dies würde bedeuten, daß der Wille des „Obergehirns“ bestimmt, was produziert wird – ohne selber ein Risiko zu tragen. Damit würde der Unternehmer einer Verbeamtung anheimfallen: er würde zum bloßen „Betriebstechniker“ degradiert.

Natürlich nennen sich heute viele Unternehmensleiter „Unternehmer“, ohne es in Wirklichkeit zu sein. Sie freuen sich über ihr risikofreies Geschäft, ohne zu merken, daß sie sich damit selbst überflüssig machen. Wer kein Risiko trägt, verdient Gehalt, nicht aber die unternehmerische Gewinnchance. Die Frage, ob es neben dem Unternehmer innerhalb des Betriebsgeschehens „Nebenregierungen“ oder „Mitregenten“ geben soll oder darf, kann sich aber nur auf den echten Unternehmer beziehen, der seine ökonomische Funktion durch Entwicklung von Initiative und Übernahme von Risiken und menschlicher Verantwortung ausfüllt.

Dieser „echte Unternehmer“ erträgt aber keine Nebenregierung, die nicht Gleiches entwickelt und übernimmt – es sei denn, man wolle seine Leistung eindämmen oder hemmen. Nur nach diesen Gesichtspunkten ist zu entscheiden, ob dem Unternehmer „Mitregenten“ beigegeben werden können, ohne daß schwerwiegende Folgen für die Gesamtwirtschaft entstehen.

Wer macht sich denn heute anheischig, mitregieren zu wollen? Da ist erstens der persönliche Egoismus des „Unternehmensleiters“, der das Risiko zugunsten eines möglichst hohen Gewinnes ausschalten möchte, zweitens der Verbandssyndikus, der gern, um seine Unentbehrlichkeit zu beweisen, Aufgaben an sich zieht, die dem Unternehmer überlassen bleiben sollten, und drittens der Gewerkschaftsfunktionär, der den Anspruch erhebt, als Vertreter des Faktors „Arbeit“ den Arbeitnehmern aller Betriebe relative oder absolute Sicherheit des Arbeitsplatzes verschaffen zu können.

Die Überwindung der Risikoscheu ist, darüber braucht eigentlich kein Wort verloren zu werden, die erste Voraussetzung zur Erfüllung einer echten Unternehmerfunktion. Wer es nicht fertig bringt, als Träger einer ökonomischen Funktion sein Handeln von egoistischer Bequemlichkeit unabhängig zu machen, hat kein Recht, Unternehmer zu sein.

Nun zu den beiden anderen „Mitregenten“. Beide wollen ohne Risiko „regieren“. So fehlt ihnen der Anreiz, durch Steigerung des Absatzes, also auch der Produktion, den Gewinn zu mehren. Sie haben eine andere – sicherlich nicht weniger wichtige – Funktion zu erfüllen. Von entscheidender Wichtigkeit ist es heute aber, daß jeder die Grenzen der ihm zufallenden Funktion erkennt, aber nicht nur im Hinblick auf eine Überschreitung dieser Grenzen, sondern vielmehr – und das gilt besonders für den Unternehmer – auch auf eine Ausfüllung dieser Grenzen. Wenn der Unternehmer um die Erhaltung dieser Funktion, für die er eine exakte Begründung hat, kämpft, so verlangt diese Funktion auch, daß er sich selbst dafür einsetzt und diese Aufgabe nicht seinem Syndikus delegiert. Der Aufgabe kann und soll ihn dabei unterstützen, aber er soll nicht das tun, was dem Gewerkschaftsfunktionär – mit Recht – zu versagen ist: Mitträger der eigenen Funktion, also Mitregent, zu sein.

Mir scheint diese nüchterne Abgrenzung deshalb so wesentlich zu sein, weil heute alles darauf ankommt, wieder den Weg vom Menschen zum Menschen zu finden. Das gilt besonders für den Betrieb. Dieser Weg ist jedoch so lange nicht frei, als zwischen den Partnern „Beauftragte“ stehen, die, ohne selbst Verantwortung zu tragen, „mitregieren“ wollen und damit den Ausgleich nur erschweren.