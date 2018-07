Vom 8 bis zum 13. März wird das Ausstellungsgelände „Planten un Blomen“ in Hamburg das Ziel vieler Hoteliers, Gastwirte und Konditoren: aus ganz Westdeutschland sein. Sie werden mit vielen anderen interessierten Besuchern die 25. Hotel-, Gastwirts- und Konditoren-Messe – also eine Jubiläums-Veranstaltung – besichtigen. Über 300 Aussteller warten aus den verschiedensten Sparten dieser Berufszweige mit einem bunten Ausstellungsprogramm auf Die Schirmherrschaft der Veranstaltung hat Bürgermeister Brauer übernommen, der die Mitglieder der Deutschen Vereinigung internationaler Hotels am 9. März im Rahmen eines Senatsempfangs begrüßen wird. Daneben werden aber auch die Bahnhofsgastwirte der Bundesbahndirektion Hamburg und die Geschäftsführer der Landesverbände des Gaststättengewerbes aus dem Bundesgebiet in der Hansestadt tagen und dieser Jubiläumsmesse den fachlichen Rahmen geben.

