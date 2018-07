Durch geschmackssichere Autörenwahl und sorgsame Ausstattung in Glanzeinband treten die Worpswede, in die vorderste Reihe der neuen Jugendbuch Produktion: spannende Erzählung für alle neugierigen Kinder (96 S, DM 3 75) — Claudia, die Zehnjährige mit dem Mund und dem Herzen auf dem rechten Fleck, ist eine vergnügliche Kameradin für alle lesehungrigen Mädel von 8 bis 12 Jahren. nungen von Hans J. Buchmann, 208 S, DM4 50). — Eine Reise in die Welt, ohne Koffer und ohne Geld nur per Anhalter, mal mit dem Lastwagen, mal mit dem Flugzeug — jeder Junge träumt davon, und Dieter erlebt sie (12 bis 14 Jahre ) wind, 216 S, DM 4 50) — Sieben Jungen fahren ins Blaue — eine abenteuerliche Reise, die mit viel Scherzhaftem gewürzt ist,

