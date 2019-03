Aus dem Portal des Palais Marbre Rose tritt ein Herr, den Hut tief in die breite Stirn gezogen und gefolgt von einigen Männern mit großen Aktentaschen und unbeweglichen Gesichtern. Ein Paar auffallend kühle Augen blickt in die aufblitzenden Fotolampen: "Ein freundliches Gesicht, bitte", ruft einer der Pressefotografen. "Ich könnte lächeln", ist die Antwort, "aber es wäre ein künstliches Lächeln..." Das ist Andrej Gromykos Kommentar über die Entwicklung der Konferenz der Außenminister-Stellvertreter in Paris.

Das Zeitalter der jovialenLitwinow und Maisky gehört endgültig der Vergangenheit an. Wie ein ferngesteuerter Roboter bewegt sich Gromyko über das diplomatische Parkett. Als die sowjetische Revolution ausbrach, war er ganze neun Jahre alt. Er gehört zu jener bedingungslosen Sowjetgeneration, die die Spielregeln der zivilisierten Welt nicht anerkennt, weil sie ihr unverständlich sind. Mit 30 Jahren trat der Kleinbauernsohn in den sowjetischen Außendienst ein. Mit 35 war er Botschafter und 1949 wurde er erster Stellvertreter des Außenministers der Sowjetunion.

Gromyko verdiente sich seine diplomatischen Sporen unter Litwinow in Washington. 1939 traf er in der amerikanischen Hauptstadt ein. Vier Jahre später war er der bevollmächtigte Vertreter des Kremls in Amerika. "Gromyko, Gromyko?" fragte Litwinow, als er in Moskau den Namen seines Nachfolgers erfuhr, und runzelte ungläubig die Stirn. "Ich kann mich nicht an sein Gesicht erinnern."

Die Errichtung der Vereinten Nationen verschaffte Gromyko 1945 ein neues Tätigkeitsfeld. Das Veto ließ ihn in Lake Success zum Star auf der politischen Bühne der UNO werden. Es war ihm zwar nicht möglich, den Willen seines Herrn in der UNO durchzusetzen, aber er konnte die Verwirklichung der Ideen der anderen verhindern. Und er tat es mit Meisterschaft. Konsequent spielte er in den Vereinten Nationen die Karte der Legalität und der Buchstabentreue zu den Satzungen, obgleich durch eine veränderte Wirklichkeit auf diese Weise Vernunft zur Unvernunft und Sinn zum Unsinn wurde. Im Dickicht der Verfahrensfragen lieferte er siegreiche Gefechte, errichtete immer neue Prozedurhindernisse und Paragraphenverhaue, und niemand rief so oft die Charta der UNO an wie Gromyko.

In den Vereinigten Staaten wurde der "hübsche Andrej" zuerst angeschwärmt wie ein Filmstar. Anfangs ging ihm dies, wie jedem Ausländer, stark auf die Nerven. Doch mit unglaublichem Geschick hatte er sein öffentliches Auftreten diesem seltsamen Stil bald angepaßt. Als man ihn fragte, was er von den "fliegenden Untertassen" an Amerikas Himmel halte, erklärte er: "Selbstverständlich kommen sie aus Sowjetrußland. Dort trainiert nämlich ein Diskuswerfer für die Olympiade." Senator Connelly war einmal in Lake Success über Gromykos Haarspaltereien so aufgebracht, daß er mit der Faust auf den Tisch schlug. Gromyko meldete sich zu Wort: "Darf ich den Vorsitzenden des Sicherheitsrates fragen, ob der Beratungstisch solche Schläge aushält? Es handelt sich hier nämlich um ein Problem persönlicher Sicherheit." Und als Stettinius gegen Ende des Krieges befriedigt sagte: "Nun kann die UNO, unser Kind, bald laufen", antwortete Gromyko: "Ja, aber Zähne hat es noch keine und beim Zahnen schreit es."

Gromyko ist ein brillanter Debatter. Wenn er in Lake Success sprach, war die Publikumsgalerie regelmäßig voll besetzt. In Paris hat er jetzt erneut seine Redegewandtheit bewiesen. Während eines zweistündigen Monologs zitierte er aus dem Kopf Lord Grey, Napoleon III. und die beiden letzten Zaren. Zwei Tage später nannte er Churchill und sein britisches Gegenüber Ernest Davies "Kannibalen". Aufgabe der Besprechungen im Palais Marbre Rose ist es, eine Tagesordnung fertigzustellen für eine eventuelle Konferenz der Großen Vier. Seit acht Wochen ist man so gut wie keinen Schritt vorwärtsgekommen. Wenn es wahr ist, daß die Zeit für Moskau arbeitet, dann ist Andrej Gromyko für den Kreml mehr wert als eine ganze Armee. C.I.