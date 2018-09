Die einaktige Oper „Angélique“ von Jacques Ibert war in einer Matinee der Beitrag der Hamburger Staatsoper zum Deutsch-Französischen Kulturtag. Eine „Farce“ hat der Textautor Nino das musikalische Spiel genannt, das nichts sein will als ein Bühnenspaß. Bonifaz Theo Herrmann) hat ein junges zänkisches Weib (Anneliese Rothenberger). Er folgt dem Rat seines Freundes. Charlot (Johannes Draht) und will das Weib verkaufen. Als Käufer treten nacheinander auf: ein arienfreudiger Italiener Julius Katona), ein kühler „Engländer (Peter Schütte), der schließlich hören muß: Go homel, ein emphatischer Negerfürst (Karl Otto). Doch die alle, schließlich selbst der Teufel (Kurt Marschner), geben die Frau zurück. – Ein neuer dann am Pult, der junge Horst Stein, dirigierte das Orchester, das sehr delikat die parodistischcultivierten, aus dem Impressionismus genährten Gänge vortrug. Ein heiter-zartes Bühnenbild chuf Alfred Siercke. Doch vor allem waren es Spiel und Gesang der Darsteller, die demontrativen Beifall erhielten. Denn Günther Rennert hatte wiederum ein Kabinettstück moderner Opernregie geleistet. J. M.