Das Bundesfinanzministerium hat dem Kabinett den Entwurf eines Gesetzes zugeleitet, von dem zu hoffen ist, daß er das Schlußglied in der Kette der Anleiheprojekte der Bundesregierung darstellt. Es handelt sich um die Mobilisierung der Zinsverbindlichkeiten für die Verpflichtungen in ausländischer Währung, die zwar nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung Jahr für Jahr in den Bilanzen der Unternehmen zurückgestellt werden müssen, tatsächlich aber nicht gezahlt werden können, weil – insbesondere aus Transferschwierigkeiten – die Zahlung nicht möglich ist.

Ursprünglich beabsichtigte man eine Treuhandkasse nach Art der früheren Konversionskasse zu errichten und die Einzahlung der Gegenwerte dieser Verbindlichkeiten dadurch zu erzwingen, daß im Falle der Nichteinzahlung der volle Betrag der Rückstellung dem steuerlichen Gewinn hinzugerechnet werden sollte. Dieser Plan ist aus mancherlei Gründen nicht zum Zuge gekommen. An seine Stelle tritt offenbar der jetzt dem Kabinett zugeleitete Entwurf," der mit der Hilfe steuerlichen Drucks erreichen will, daß die durch die Zinsrückstellung ausgewiesenen und im Betrieb freigewordenen Beträge nicht mehr der Selbstfinanzierung der Betriebe verbleiben, sondern über den Kapitalmarkt in die Fremdfinanzierung gehen.

Zu diesem Zweck ist grundsätzlich die volle Hinzurechnung der Zinsrückstellungen zum steuerlichen Gewinn vorgesehen. Diese Hinzurechnung kann vermieden werden, wenn und soweit für die Gegenwerte der Zinsrückstellungen festverzinsliche Schuldverschreibungen erworben werden. Uns scheint, daß damit dem betroffenen Unternehmen keine andere Möglichkeit bleibt, als einen Teil seiner liquiden Mittel zum Erwerb dieser Schuldverschreibungen zu verwenden. Denn im Falle der Zahlung dieser Steuer bei der Hinzurechnung würde eine nochmalige spätere Liquidierung dieser Mittel zur Erfüllung der Zinsverbindlichkeit die Wirkung einer tatsächlichen Zinsverteuerung haben, weil infolge der vorhandenen Zinsrückstellung die tatsächliche Zahlung nicht mehr gewinnbeeinflussend erfolgen kann.

Die Schuldverschreibungen sollen auf drei Jahre gesperrt und anschließend in fünf gleichen Jahresteilbeträgen verfügbar sein. Diese Sperre soll jedoch vorzeitig aufgehoben werden (durch das Finanzamt), wenn der Schuldner nachweist, daß er zur Zahlung der Zinsverbindlichkeit in der Lage ist oder das Schuldverhältnis erloschen ist. Gehen soll das Gesetz schon für alle Wirtschaftsjahre, die nach dem Tag der Verkündung des Gesetzes enden. B–l